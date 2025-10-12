Lucia Ilardo pubblica un video con Rosario Guglielmi: “Mi manchi come l’aria”, in che rapporto sono i due ex

Tra le sue stories Instagram, Lucia Ilardo ha pubblicato un video insieme a Rosario Guglielmi. I due si abbracciano e si baciano, mentre la didascalia recita: “Mi manchi come l’aria”. In che rapporti sono oggi i due ex? Solo qualche settimana fa, la ragazza aveva dichiarato di averlo bloccato sui social di aver preso le distanze.

In che rapporti sono oggi Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi? A fine settembre il tronista era stato cacciato da Uomini e Donne, senza nemmeno iniziare il suo percorso, dopo che la ragazza aveva raccontato di un rapporto sessuale tra loro. Il momento di intimità tra i due ex era avvenuto in seguito alla proposta di Maria De Filippi e per questo non compatibile con il dating show.

"Mi manchi come l'aria", il video di Rosario e Lucia insieme

Dopo quanto successo a Uomini e Donne, Lucia aveva raccontato sui social di voler prendere le distanze da Rosario: "Non ci seguiamo sui social. Ho deciso per mia scelta di bloccare qualsiasi suo account, non sono pazza, non sono matta, un giorno magari vi spiegherò il perché". L'ultimo aggiornamento pubblico riguardante il loro rapporto era stato questo. Tuttavia, tra le sue stories Instagram, la ragazza ha di recente condiviso un video che insinua diversi dubbi e che lascerebbe pensare a un ritorno di fiamma. Nelle immagini, con il mare alle spalle, i due ex fidanzati si abbracciano e baciano con passione. "Mi manchi come l'aria", è la frase scelta da Lucia.

I rapporti tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi

Dopo l‘avventura insieme a Temptation Island, dal quale erano usciti separati decidendo di prendere strade separate, Maria De Filippi aveva proposto a Rosario di diventare il nuovo tronista. Il ragazzo ha subito accettato l'invito, ma il percorso è finito ancor prima di iniziare. Come si è visto infatti nella puntata del 23 settembre, Lucia si è presentata in studio e ha raccontato di aver avuto un rapporto sessuale con Rosario dopo che lui aveva già accettato l’invito. Per questo motivo, la conduttrice ha deciso di allontanarlo dal trono. Non si conoscono con certezza i rapporti tra i due al momento, visto che la ragazza ha dichiarato pubblicamente di sentire la sua mancanza. C'è l'intenzione di tornare insieme o è solo un ricordo nostalgico?