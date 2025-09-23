Rosario non ha fatto nemmeno in tempo a sedersi sul trono di Uomini e Donne, Lucia a Maria De Filippi: “Siamo stati a letto insieme”

La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 23 settembre, ha segnato allo stesso tempo l’inizio e la fine del trono di Rosario Guglielmi. A impedirgli di sedersi sulla poltrona rossa è stata l’ex fidanzata Lucia Ilardo, che ha raccontato di essere stata con lui dopo che aveva già accettato la proposta del programma.

Rosario Guglielmi non ha fatto in tempo a sedersi sul trono di Uomini e Donne che è stato costretto ad abbandonarlo. Nella puntata del dating show andata in onda oggi, 23 settembre, l’ex protagonista di Temptation Island si è trovato a confrontarsi con l’ex fidanzata Lucia Ilardo, un faccia a faccia che ha fatto saltare tutti i suoi piani. Come anticipato da Fanpage.it qualche giorno fa, Lucia si è presentata in studio per raccontare di avere avuto un rapporto sessuale con Rosario dopo che lui aveva già accettato l’invito a salire sul trono. Una rivelazione che ha spinto Maria De Filippi a intervenire e revocare la proposta: “Sedersi sul trono in questo momento mi sembra assurdo”.

Che cosa ha rivelato Lucia Ilardo a Uomini e Donne

Dopo il confronto tra Valerio Ciaffaroni, Sarah Esposito e Arianna Mercuri, è stata Lucia a fare il suo ingresso in studio. Una volta davanti al suo ex compagno, gli ha rinfacciato di avere sempre e solo puntato alla televisione, al punto che, una volta terminata l’esperienza a Temptation Island, avrebbe perfino contattato un agente per capire come sfruttare la popolarità guadagnata in trasmissione. Lucia ha poi aggiunto che, anche lontano dalle telecamere, Rosario non avrebbe mai preso realmente in considerazione l’idea di una convivenza, diversamente da quanto dichiarato di fronte alle telecamere della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Infine, ha sganciato la bomba che teneva in serbo: “Sono salita a Milano per riprendermi le mie cose e quel giorno siamo stati insieme. Lui aveva già accettato il trono”.

Maria De Filippi revoca il trono a Rosario Guglielmi: “Farti sedere adesso sarebbe assurdo”

Dopo avere ascoltato la versione di Lucia e dopo avere visto Rosario agitarsi – tanto che è stata la stessa conduttrice a chiedergli di abbassare i toni – Maria De Filippi ha deciso di revocargli il trono. Credendo al racconto di Lucia, secondo cui i due erano stati insieme fino a pochi giorni prima della registrazione della puntata, la conduttrice ha invitato Rosario a prendersi del tempo lontano dalle telecamere, considerando inopportuno consentirgli di occupare la poltrona rossa in un momento sentimentalmente tanto complesso.