Flavio Ubirti lascia Uomini e Donne con Nicole Belloni: “Ho trovato una donna matura”, la prima foto sui social

Flavio Ubirti ha scelto Nicole Belloni nella puntata di Uomini e Donne oggi, martedì 20 gennaio. Dopo il discorso alla corteggiatrice, ha lasciato lo studio insieme a lei: pochi minuti fa è stata resa pubblica la loro prima foto social.

Nella puntata di Uomini e Donne oggi, martedì 20 gennaio 2026, è andata in onda la seconda parte della scelta di Flavio Ubirti. Dopo il no a Martina Cardamoni, il tronista ha comunicato a Nicole Belloni la sua volontà di proseguire la conoscenza con lei al di fuori del programma. Lo ha fatto con un lungo discorso conclusosi con le lacrime della corteggiatrice, sorpresa dalla sua decisione.

Il discorso di Flavio Ubirti a Nicole Belloni: "Voglio viverti"

"Quando sei arrivata qui, notai una bella ragazza e basta. Non dicevi niente, pensavo che una così in esterna non l'avrei portata", ha iniziato Ubirti prima di ripercorrere tutti gli step della conoscenza con la giovane, ex tentatrice di Temptation Island.

C'è stato un momento in cui ho visto davanti a me una Nicole diversa, più schietta, brillante. In esterna si sono ribaltate le cose. Da subito ho pensato che con te c'erano le condizioni per stare insieme fuori da qui.

Grazie alle ultime esterne ha capito di essere coinvolto sentimentalmente nella loro conoscenza, ha continuato, e in particolare durante la giornata trascorsa insieme prima della scelta. "Nella tua quotidianità ho trovato una persona con cui parlare, ridere, scherzare, una donna matura. Ho provato tante emozioni belle e quando sono tornato a casa ho letto la tua lettera. Mi hai detto "Se non sarò la tua scelta, tieni il braccialetto con te. Un giorno lo ritroverai e ricorderai di me e di cosa potremmo essere stati". Quello che potremmo essere fuori di qui, io voglio vivermelo", ha dichiarato Flavio prima di baciarla.

Nicole Belloni, in lacrime, ha ammesso che non credeva di essere la scelta. Emozionata, lo ha baciato prima di salutare i suoi familiari. E una volta arrivati in camerino, si sono scambiati i numeri del cellulare.

La prima foto di coppia sui social

Come da tradizione, dopo la puntata è stata resa pubblica anche la prima foto come coppia. Sul profilo social di Uomini e Donne, tra X e Instagram, è stata pubblicata l'immagine che li ritrae insieme dopo la scelta, scattata fuori dagli studi di Maria De Filippi.