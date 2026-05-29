Chi è Marco Troiani: il cavaliere del trono over che si è innamorato di Cinzia a Uomini e Donne

Marco Troiani è stato uno dei cavalieri più discussi del finale di stagione di Uomini e Donne a causa della frequentazione con Cinzia Paolini. Residente a Milano, padre di due figli ed ex dirigente assicurativo in pensione, è entrato nel Trono Over per rimettersi in gioco dopo anni da single.

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Il finale di stagione di Uomini e Donne ha visto come assoluto protagonista Marco Troiani, cavaliere del Trono Over la cui parabola televisiva si è legata in modo indissolubile a quella della dama Cinzia Paolini. Residente a Milano, padre di due figli ed ex dirigente assicurativo in pensione, è entrato nel Trono Over per rimettersi in gioco dopo anni da single. Il suo percorso all'interno del dating show di Canale 5 ha diviso il pubblico e gli opinionisti, muovendosi costantemente tra importanti manifestazioni di interesse, segnalazioni della redazione e discussioni in studio.

Chi è Marco Troiani e che lavoro fa

Marco Troiani risiede a Milano, ha alle spalle un matrimonio ed è padre di due figli. Prima del suo ingresso nel programma di Maria De Filippi, l'uomo ha vissuto un lungo periodo di solitudine sentimentale, decidendo infine di partecipare alla trasmissione per riallacciare legami affettivi. Dal punto di vista professionale, Troiani è attualmente in pensione. Durante la sua vita lavorativa ha intrapreso numerosi viaggi e, secondo le indiscrezioni emerse in rete, ha ricoperto per anni il ruolo di dirigente di alto livello nel settore delle assicurazioni. A dispetto della visibilità televisiva acquisita nelle ultime settimane, l'ex cavaliere mantiene un profilo social molto discreto: il suo account Instagram conta pochissimi contenuti e un numero ridotto di follower.

La storia con Cinzia a Uomini e Donne

La conoscenza con Cinzia Paolini ha rappresentato il fulcro dell'esperienza di Marco nel programma. Il legame è apparso subito solido, al punto da spingere il cavaliere a dichiararsi apertamente con un "ti amo" e a inginocchiarsi in studio per offrirle un anello di fidanzamento.

Il rapporto è tuttavia entrato in crisi a causa di una segnalazione giunta alla redazione da parte di una donna, la quale sosteneva di aver frequentato Troiani all'esterno del programma proprio a ridosso delle sue dichiarazioni alla dama. Nonostante il superamento del chiarimento, la relazione si è definitivamente interrotta con l'arrivo del cavaliere Mario Lenti, con cui Cinzia ha scelto di uscire interrompendo l'esclusiva. Il conseguente scontro in studio, segnato dalle lacrime di Marco e dalla freddezza della dama, ha suscitato l'indignazione dei presenti, culminata nella decisione storica di entrambi i parterre di abbandonare la registrazione per protesta. La vicenda si è infine spostata fuori dagli studi televisivi: a telecamere spente, i due sono stati recentemente avvistati insieme e sorridenti a Salerno, confermando un inatteso riavvicinamento.