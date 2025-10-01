Chi è Cinzia Paolini, la dama del trono over di Uomini e Donne

Cinzia Paolini è la dama del Trono Over di Uomini e Donne. Vive a Salerno con suo figlio, è appassionata di canto e musica, ma non condivide molto del suo privato sui social. Nel programma di Canale 5 ha iniziato la conoscenza con alcuni cavalieri.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cinzia Paolini è una delle dame che compaiono nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Salernitana, sulla cinquantina ha un figlio di nome Claudio, è appassionata di musica e canto. Nel dating show di Canale 5 si è presentata per darsi un'opportunità dal punto di vista sentimentale e infatti sta conoscendo Francesco, dopo aver già chiuso la conoscenza con Antonio.

Chi è Cinzia Paolini e che lavoro fa la dama di Uomini e Donne

La dama di Uomini e Donne è entrata non da molto nel programma di Canale 5. Una donna avvenente, sportiva, come si evince dai post pubblicati sui social in cui si dedica alla cura del suo corpo, facendo attività fisica. Ma tra le sue passioni più grandi c'è il canto. Cinzia, infatti, frequenta anche una scuola musicale nella sua città, nella quale ha potuto affinare le sue tecniche vocali e divertirsi, appena può, sfoggiando le sue abilità canore. Del suo privato, in realtà, non racconta molto e anche ciò che condivide sui social è quasi sempre collegato alla sua partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi.

Cinzia Paolini a Uomini e Donne

Il percorso di Cinzia a Uomini e Donne

È arrivata nel dating show di Canale 5 mettendosi subito in gioco e iniziando la conoscenza con cavalieri del parterre come Francesco, Sebastiano e Arcangelo. Sul finire della scorsa stagione, però, in puntata è arrivato Antonio. Con lui ha avuto un approccio diverso, decidendo di non chiudere i rapporti e anzi, concedendogli di proseguire la conoscenza anche d'estate e lontano dalle telecamere. Tornata in trasmissione, però, ha deciso di chiudere il loro rapporto contestandogli di essere stato pressante: "Dopo 20 giorni non puoi pretendere che ti chiami amore mio" gli ha detto la dama, attirandosi i commenti piuttosto critici di Tina Cipollari e Gianni Sperti, soprattutto dopo che Cinzia aveva fatto notare di non aver ricevuto mai nemmeno una cena offera da lui: "Che tristezza, Cinzia scendi dal piedistallo" le ha detto l'ex ballerino.