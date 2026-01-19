Uomini e Donne, Flavio Ubirti a Martina Cardamone: “Quando ti guardo mi sciolgo, ma insieme ci facciamo del male”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, la cui prima parte è stata trasmessa nella puntata di oggi, lunedì 19 dicembre, nel primo pomeriggio di Canale5. Il tronista, una volta entrato in studio accompagnato dai familiari, ha rivisto i momenti salienti dei percorsi con Nicole Belloni e Martina Cardamone. "Sei stato decretato il tronista più educato possibile", ha commentato Maria De Filippi al tronista e alla sua famiglia. "Permettimi di dire una cosa, ne ho fatti due uguali" ha scherzato papà Ubirti, facendo riferimento all'altro figlio, fratello di Flavio, presente in studio. Sono poi andate in onda le clip con le ultime due esterne fatte con le corteggiatrici, davanti alle quali Nicole non è riuscita a trattenere le lacrime: "Sei una persona stupenda, sono stata bene e male. Mi dispiace che, parlando con un'amica, mi ha detto che ti ho fatto vedere la parte più brutta di me. Sono stata bene con te, in tutto il percorso".

Poi, Flavio le ha salutate. E prima di chiamarle in studio, per i tradizionali discorsi della scelta, si è rivolto a Maria De Filipp ie al pubblico per fare un punto sul percorso televisivo giunto ormai al termine.: "Ho iniziato questo percorso facendo un salto nel vuoto. Per affrontare il percorso ho lasciato la mia ragione di vita dei miei ultimi 15 anni. Ricordo ancora le facce della mia famiglia, delle persone che mi sono vicine, che sapevano quanto tenessi a quello, quanto impegno ci mettevo. L'ho fatto convinto che fosse la scelta giusta, con la speranza di riuscire a fare un percorso dove avrei provato vere emozioni. Sono partito sicuro, poi ho trovato difficoltà perché non mi sentivo me stesso. Mi mancava la mia sicurezza, e quando mi sono rivisto in tv mi sono spaventato. Non ero io, ero assente, ho pensato che questo Flavio non andava bene. Mi sono impegnato a tornare in me, senza forzature. Non mi sentivo preso da nessuna, stavo bene ma non ero coinvolto. Poi sono cambiate le cose, sono entrate in ballo le emozioni. Ho vissuto tanti momenti di gioia, ma sono giunto ora alla fine del percorso pensando che è stata una delle esperienze più bella della mia vita. Sono davvero orgoglioso di me".

Il discorso di Flavio Ubirti a Martina Cardamone

La prima ad essere stata chiamata in studio è stata Martina Cardamone. Flavio, a lei, ha spiegato: "Quattro mesi fa quando sono entrato qua, sei stata la prima che ho notato. Mi trovavo bene con te, le cose andavano con una marcia diversa. Ci sono state delle discussioni, sentivo delle mancanze. Quando te ne sei andata, sono venuto a riprenderti, ma da allora è cambiato tutto. Ho visto nei tuoi occhi una luce diversa, raggiante. Nei momenti di pace vedevo la persona che avrei scelto, nei momenti di guerra pensavo che con te non riuscivo a parlare. In questo alternarsi di situazioni, dovevo riuscire a capire cose. Quando ti guardo mi sciolgo, ma voglio una persona che abbia compatibilità di carattere con me importante". Il tronista ha proseguito il suo discorso sottolineando che le diversità caratteriali lo allontanano da lei, per questo motivo ha deciso che non è lei la sua scelta. "Nessuno dei due è sbagliato, ma non voglio andare incontro a una situazione che ci farebbe del male. Ho provato cose vere, quando sorridi sei bellissima", ha concluso prima di salutarla.

"Ero convinto fosse lei la mia scelta", ha commentato Flavio dopo averla salutata, commosso. Il tronista ha poi ballato con Gemma Galgani, per riprendersi dall'emozione dell'incontro con Martina. Nella puntata di domani, martedì 20 gennaio, andrà in onda la scelta e l'uscita dallo studio insieme a Nicole Belloni.