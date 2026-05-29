Cinzia Paolini e Marco Troiani insieme dopo Uomini e Donne: a telecamere spente ribaltano l’ultima puntata

A sole ventiquattro ore dalla messa in onda della protesta in studio a Uomini e Donne, che ha visto entrambi i parterre abbandonare la trasmissione per protesta, lo scenario intorno a Cinzia Paolini e Marco Troiani si ribalta completamente. Diverse segnalazioni confermano che i due si sono riavvicinati e si trovano attualmente insieme a Salerno.

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A sole ventiquattro ore dalla messa in onda della protesta in studio a Uomini e Donne, che ha visto entrambi i parterre abbandonare la trasmissione per protesta, lo scenario intorno a Cinzia Paolini e Marco Troiani si ribalta completamente. Se l'esperienza nel dating show si era conclusa tra le lacrime del cavaliere, lontano dai riflettori la situazione ha preso una piega del tutto inaspettata. Diverse segnalazioni, supportate da scatti fotografici, confermano infatti che i due si sono riavvicinati e si trovano attualmente insieme a Salerno.

Cos'è successo tra Cinzia e Marco dopo Uomini e Donne

La rottura tra i due sembrava insanabile ma, a telecamere spente, è stata completamente accantonata. Le registrazioni del dating show di Maria De Filippi risalgono infatti a circa due settimane fa e, in questo lasso di tempo, i rapporti tra i due protagonisti del Trono Over hanno subito un'improvvisa inversione di rotta. A svelare il riavvicinamento sono state le ultime segnalazioni social, in particolare quella diffusa da Opinionista Social, che ha pubblicato una foto recente della coppia a Salerno, città natale della dama. I due sono stati avvistati all'interno di un istituto scolastico (probabilmente per un impegno legato a un esame di canto di lei) in un clima di serenità. Stando ai testimoni, Cinzia e Marco sono apparsi sorridenti, complici e intenzionati a gettarsi alle spalle la bufera vissuta in trasmissione per dare una seconda opportunità al loro legame.

Il passo indietro dopo il rifiuto di Mario Lenti

Dietro questo inatteso ritorno di fiamma ci sarebbero anche le dinamiche legate a Mario Lenti. Il cavaliere avrebbe infatti chiarito subito a Cinzia di non avere intenzione di impegnarsi in una relazione ufficiale nel breve periodo. Di fronte al passo indietro dell'uomo, la dama salernitana avrebbe deciso di ritornare sui propri passi, accogliendo nuovamente Marco, che non aveva mai nascosto di essere ancora profondamente innamorato di lei.

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La protesta dei parterre durante l'ultima puntata

Soltanto poco tempo prima, il percorso televisivo di Cinzia Paolini e Marco Troiani sembrava essersi interrotto nel peggiore dei modi. Nella puntata andata in onda giovedì 28 maggio, lo studio di Uomini e Donne era stato travolto da un caos senza precedenti. Di fronte alle lacrime di Marco, ancora innamorato, e all'atteggiamento giudicato glaciale e distaccato della dama, l'intero studio si era schierato contro di lei. Lo scontro, alimentato anche dagli interventi di Tina Cipollari, era culminato in un gesto mai visto prima nella storia del dating show di Canale 5: per protesta contro il comportamento di Cinzia, sia il parterre maschile che quello femminile avevano deciso di alzarsi all'unisono e abbandonare la registrazione, lasciando lo studio completamente vuoto.