Martina Cardamone dopo la non scelta di Flavio a Uomini e Donne: “Con Nicole ha fatto una scelta di testa”

Martina Cardamone manifesta la sua delusione rispetto alla scelta di Flavio Ubirti che, al termine del suo percorso a Uomini e Donne, le ha preferito Nicole Belloni.

Il trono di Flavio Ubirti a Uomini e Donne si è concluso. Il tronista, diventato popolare per aver partecipato a Temptation Island, ha lasciato lo studio del dating show condotto da Maria De Filippi al fianco di Nicole Belloni, corteggiatrice conosciuta proprio in trasmissione.

Martina, altra corteggiatrice di Flavio, non ha potuto fare altro che incassare il no e abbandonare lo studio. Ma a qualche giorno da quel momento, mentre su Canale 5 va in onda la prima parte della scelta di Flavio, ha manifestato apertamente tutto il suo disappunto.

Le prime parole di Martina dopo la scelta di Flavio

Ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo – la puntata integrale andrà in onda mercoledì – l’ex corteggiatrice si è detta delusa dal modo in cui il percorso di Flavio si è concluso.

“Quella di Flavio è stata una scelta di testa”, ha dichiarato dispiaciuta, convinta che il tronista non fosse davvero preso dalla ragazza che ha scelto di conoscere lontano dalle telecamere. Ha poi aggiunto: “Non mi sento presa in giro ma sono delusa”. Domani, 20 gennaio, su Canale 5 andrà in onda la parte finale della scelta di Flavio, con la puntata che concluderà il suo percorso in trasmissione.

Chi è Martina Cardamone

Modella campana, Martina Cardamone è originaria di Battipaglia, in provincia di Salerno. Molto attiva sui social, quella a Uomini e Donne è la sua prima esperienza televisiva. Non è nota la sua data di nascita, non avendo la giovane condiviso informazioni che aiutassero il pubblico a identificarla meglio, ma avrebbe intorno ai 20 anni.

In tv, Martina ha reagito con compostezza al no di Flavio. È stato proprio il tronista a comunicarle di aver preferito concludere il suo percorso insieme a Nicole perché la vedeva più affine a lui, anche nel modo di ragionare, caratteristica che non avrebbe ritrovato in Martina. Proprio questa distanza tra loro avrebbe spinto Flavio a considerare conclusa la loro conoscenza.