Chi è Martina Cardamone, la corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne

Martina Cardamone è la corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne. Originaria di Battipaglia, vive a Campagna ed è una modella. Ha catturato da subito l’attenzione del tronista che l’ha scelta per la prima esterna.
Willie Peyote a Roma al Rumore Festival, un incontro imperdibile per chi crede nel potere della musica. Prenota il tuo posto!
A cura di Gaia Martino
Martina Cardamone è la corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne. Nella puntata del dating show di giovedì 25 settembre 2025 è andata in onda la prima esterna dei due che sono apparsi sin da subito interessati l'uno all'altra. Lei, originaria di Battipaglia, in Campania, è una modella.

Chi è Martina Cardamone: cosa fa nella vita la corteggiatrice di Flavio Ubirti

Martina Cardamone, stando a quanto racconta sul suo profilo Instagram, è una modella: appassionata di avventure, musica e fotografia, è originaria di Battipaglia e vive a Campagna. Molto attiva sui profili social personali, condivide numerosi scatti di sé e della sua vita di tutti i giorni. Stando alle anticipazioni che circolano sul programma, pratica nuoto abitualmente. Sconosciuta, per ora, la sua età, non avendola dichiarata pubblicamente.

La conoscenza con Flavio Ubirti a Uomini e Donne

Martina Cardamone è stata una delle prima corteggiatrici a rubare l'attenzione di Flavio Ubirti. Dopo il primo incontro in studio, durante il quale gli ha chiesto dettagli sulla sua voglia di paternità, il tronista ha deciso di fare con lei la prima esterna. Entrambi sono apparsi intimiditi e interessati l'uno all'altra. Sebbene Martina abbia confessato di non lasciarsi andare facilmente con le persone, ha raccontato all'ex calciatore qualche dettaglio sulla sua famiglia. "Mi ha messo a suo agio e mi sono lasciata andare. Mi ha dato un'impressione positiva, è una persona che sa ascoltare, è attento e mi ha dato la sicurezza di esprimermi" ha dichiarato la corteggiatrice in studio. "Ha rispettato le aspettative che avevo, e anche qualcosina in più" ha aggiunto il tronista. Stando alle anticipazioni delle registrazioni del dating show, Martina e Flavio starebbero proseguendo la loro conoscenza e nel corso dell'ultima esterna sarebbero stati vicini al bacio.

