Anticipazioni Uomini e Donne: Flavio Ubirti ammaliato da Martina Cardamone, atteso il terzo tronista

Il 1 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio, accanto a Maria De Filippi gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Tutte le novità del trono classico e Over fornite in anteprima da Lorenzo Pugnaloni.

Anticipazioni Uomini e Donne: cos'è successo con i tronisti Flavio e Cristiana

La registrazione del 1 settembre è partita con il trono di Cristiana Anania. La siciliana ha portato in esterna Jakub, ex tentatore di Temptation Island, per metterlo alla prova visto che lei riteneva fosse il tipico "bello che non balla". In realtà, durante l'uscita si sono trovati molto bene. Si è passati poi a Flavio Ubirti, che ha portato di nuovo in esterna Martina Cardamone. Il loro appuntamento si è svolto in piscina, visto che lei pratica nuoto abitualmente. Flavio ha dichiarato di essere rimasto molto colpito e di voler proseguire, al momento, il suo percorso con lei. In studio, presente un terzo trono vuoto: nella registrazione del 2 settembre si scoprirà chi è il nuovo tronista o la nuova tronista.

Le novità nel Trono Over

Successivamente, spazio anche al Trono Over, con Gemma Galgani che ha portato in esterna conAntonio, un nuovo cavaliere, che poi ha deciso di eliminare. Nel frattempo, però, la Dama è anche uscita con Mario, con cui è scattato anche un bacio. La puntata è proseguita con Gloria Nicoletti, che ha iniziato a frequentare il nuovo cavaliere Francesco: al momento solo un bacio veloce. Lui è uscito anche con Agnese De Pasquale, ancora indecisa sul da farsi. Intanto Guido Ricci ha ammesso di provare ancora qualcosa per Gloria, ma ha comunque tentato un approccio con Agnese, ricevendo un rifiuto.

Spazio poi a Alessio Pili Stella, che ha baciato Francesca durante un’uscita positiva, ma continua a conoscere altre dame e ha già una nuova cena in programma. Francesca, intanto, uscirà con Federico Mastrostefano, che a sua volta ha visto Rosanna Siino: l’incontro è andato bene, ma non è scattato il bacio. Non sono mancati i momenti di tensione: Alessio e Rosanna hanno discusso per questioni legate a Giuseppe Molonia, ma Maria De Filippi ha chiuso l’argomento. Il vero colpo di scena è arrivato con Sebastiano Mignosa, che ha raccontato di aver avuto una frequentazione estiva con Cinzia Paolini, tra videochiamate notturne e momenti di intimità. Lei aveva sempre negato tutto, scatenando le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che l’hanno accusata di non essere sincera.