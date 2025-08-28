Anticipazioni Uomini e Donne: la prima esterna della tronista Cristiana, a corteggiarla Jakub Bakkour di Temptation

Mercoledì 27 agosto si è registrata a Roma una nuova puntata di Uomini e Donne. Anche quest’anno Gianni Speri e Tina Cipollari tornano tra gli opinionisti, alla conduzione Maria De Filippi. Tutte le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, in attesa della messa in onda prevista per il 22 settembre.

Mercoledì 27 agosto si è registrata a Roma una nuova puntata di Uomini e Donne. Anche quest'anno Gianni Speri e Tina Cipollari tornano tra gli opinionisti, alla conduzione Maria De Filippi. Tutte le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, in attesa della messa in onda prevista per il 22 settembre.

Le prime esterne dei tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania

Durante la registrazione, spazio alle prime esterne per i nuovi tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania, presentati ufficialmente nella puntata precedente. Dopo un primo scambio di battute con corteggiatori e corteggiatrici, i due hanno avuto modo di iniziare a conoscere meglio alcuni dei presenti. In particolare, Flavio ha condiviso un’esterna positiva con una ragazza: il dialogo tra i due è stato fluido e non sono mancati i primi segnali di sintonia.

Cristiana, invece, ha deciso di uscire con un corteggiatore di nome Federico, mentre ha già fatto le sue prime scelte eliminando alcuni pretendenti. Anche Flavio ha iniziato a scremare tra le sue corteggiatrici. Tra i presenti resiste Jakub Bakkour, ex tentatore di Temptation Island.

Cristiana Anania, la nuova tronista di Uomini e Donne

Trono Over, prima lite in studio tra Tina e un cavaliere

Nel segmento dedicato al Trono Over, Gemma Galgani ha iniziato una nuova conoscenza con Pasquale. Il cavaliere, però, si è reso protagonista di un siparietto che ha fatto discutere: durante la registrazione precedente aveva scherzato con Tina Cipollari, chiamandola ironicamente “panzerottina”. Il gesto non è stato gradito dall’opinionista, che oggi ha reagito duramente.

In studio Pasquale e Gemma si sono presentati portando dei veri panzerotti, riaccendendo la polemica. Tina non ha gradito e si è scagliata contro il cavaliere, dando vita al primo scontro della nuova stagione. Assente Ida Platano, la puntata si è concentrata su due confronti tra ex coppie che si erano formate nell’edizione passata. Gloria Nicoletti e Guido Ricci, usciti insieme lo scorso anno, hanno confermato la fine della loro relazione. In studio si sono accusati a vicenda, raccontando versioni diverse sulla rottura. Nessun passo avanti anche per Cinzia Paolini e Antonio, che si sono lasciati definitivamente. Infine, piccolo colpo di scena per Federico Mastrostefano: avrebbe dovuto uscire con Rosanna Siino, che però ha preferito conoscere un nuovo cavaliere, Simone, accettando di fare un’esterna con lui.