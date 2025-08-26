Flavio Ubirti è il nuovo tronista di Uomini e Donne, era stato il tentatore di Denise Rossi a Temptation Island

Sarà Flavio Ubirti il nuovo tronista di Uomini e Donne 2025/2026. Il 24enne viene da Figline Valdarno, un paese in provincia di Firenze e siederà sull’ambita sedia rossa dopo l’esperienza come tentatore a Temptation Island 2025, durante la quale si era avvicinato a Denise Rossi.

Sarà Flavio Ubirti il nuovo tronista di Uomini e Donne 2025/2026. Il 24enne viene da Figline Valdarno, un paese in provincia di Firenze e siederà sull'ambita sedia rossa dopo l'esperienza come tentatore a Temptation Island 2025, durante la quale si era avvicinato a Denise Rossi, ex fidanzata di Marco Raffaelli. A ufficializzare la sua partecipazione al programma nel ruolo di protagonista è la pagina Instagram d’ufficiale del dating show condotto da Maria De Filippi.

Il video di presentazione di Falvio Ubirti

Nel video di presentazione diffuso sulla pagina Instagram di Uomini e Donne, Falvio Ubirti ha parlato di sé, spiegando di avere 24 anni, provenire da un paese in provincia di Firenze, e di aver sempre giocato a calcio nella vita. "Faccio il portiere, nonostante si dica che i portieri di solito sono tutti fuori di testa, io mi sento un ragazzo tranquillo, razionale ed equilibrato", le parole.

L'esperienza come tentatore a Temptation Island 2025

Flavio Ubirti si è fatto notare fin dalla prima puntata di Temptation Island, in onda il 3 luglio 2025 su Canale5. Al momento delle presentazioni, era stato la scelta di tutte le fidanzate dell'edizione. Soltanto Maria Concetta aveva potuto sceglierlo, essendo stata la prima chiamata a decidere. Le altre ragazze, tra cui Valentina e Denise, al loro turno, avevano commentato la sua bellezza. Con quest'ultima, Ubirti aveva stretto in modo particolare durante il programma, spingendo Marco Raffaelli a scegliere di lasciare la sua fidanzata dopo alcune dichiarazioni che lei aveva fatto su di lui.

In particolare, la donna aveva detto a Flavio Ubirti di trovarlo un ragazzo molto maturo, nonostante la sua giovane età, cosa che aveva spinto su tutte le furie il suo ormai ex fidanzato. I due hanno poi lasciato separati il reality dei sentimenti.