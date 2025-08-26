Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Flavio Ubirti è il nuovo tronista di Uomini e Donne, era stato il tentatore di Denise Rossi a Temptation Island

Sarà Flavio Ubirti il nuovo tronista di Uomini e Donne 2025/2026. Il 24enne viene da Figline Valdarno, un paese in provincia di Firenze e siederà sull’ambita sedia rossa dopo l’esperienza come tentatore a Temptation Island 2025, durante la quale si era avvicinato a Denise Rossi.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Sarà Flavio Ubirti il nuovo tronista di Uomini e Donne 2025/2026. Il 24enne viene da Figline Valdarno, un paese in provincia di Firenze e siederà sull'ambita sedia rossa dopo l'esperienza come tentatore a Temptation Island 2025, durante la quale si era avvicinato a Denise Rossi, ex fidanzata di Marco Raffaelli. A ufficializzare la sua partecipazione al programma nel ruolo di protagonista è la pagina Instagram d’ufficiale del dating show condotto da Maria De Filippi.

Il video di presentazione di Falvio Ubirti

Nel video di presentazione diffuso sulla pagina Instagram di Uomini e Donne, Falvio Ubirti ha parlato di sé, spiegando di avere 24 anni, provenire da un paese in provincia di Firenze, e di aver sempre giocato a calcio nella vita. "Faccio il portiere, nonostante si dica che i portieri di solito sono tutti fuori di testa, io mi sento un ragazzo tranquillo, razionale ed equilibrato", le parole.

L'esperienza come tentatore a Temptation Island 2025

Flavio Ubirti si è fatto notare fin dalla prima puntata di Temptation Island, in onda il 3 luglio 2025 su Canale5. Al momento delle presentazioni, era stato la scelta di tutte le fidanzate dell'edizione. Soltanto Maria Concetta aveva potuto sceglierlo, essendo stata la prima chiamata a decidere. Le altre ragazze, tra cui Valentina e Denise, al loro turno, avevano commentato la sua bellezza. Con quest'ultima, Ubirti aveva stretto in modo particolare durante il programma, spingendo Marco Raffaelli a scegliere di lasciare la sua fidanzata dopo alcune dichiarazioni che lei aveva fatto su di lui.

Leggi anche
Cristiana Anania è la nuova tronista di Uomini e Donne, chi è la speaker siciliana: "Sono solare e permalosa"
Immagine

In particolare, la donna aveva detto a Flavio Ubirti di trovarlo un ragazzo molto maturo, nonostante la sua giovane età, cosa che aveva spinto su tutte le furie il suo ormai ex fidanzato. I due hanno poi lasciato separati il reality dei sentimenti.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Donatella Zaccagnini Romito, escort di lusso: "In poche ore guadagnavo quanto un mese di lavoro all'università"
Ingegnere e escort di lusso, la sua battaglia per legalizzare la prostituzione
"Il codice Ateco non basta, per la legge organizzare 'eventi' è ancora reato"
"Regolarizzare la prostituzione permette entrate maggiori nelle casse dello Stato"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views