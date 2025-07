Flavio Ubirti lascia il calcio, sarà nuovo tronista a Uomini e Donne dopo Temptation Island

Da Temptation Island a Uomini e Donne. Flavio Ubirti sarà uno dei nuovi tronisti della prossima edizione del dating show di Maria De Filippi, che tornerà in onda su Canale 5 da settembre. Il tentatore, 24 anni, lascerà il mondo del calcio per cercare l'amore e mettere ancora in gioco i suoi sentimenti: nel programma condotto da Filippo Bisciglia si era avvicinato a Denise, pur avendo attirato l'attenzione anche di tutte le altre ragazze fin dal primo giorno.

Flavio Ubirti lascia il calcio e arriva a Uomini e Donne, la conferma del suo allenatore

Dopo l'esperienza a Temptation Island, Flavio Ubirti tornerà in tv e si siederà sul trono di Uomini e Donne in cerca dell'amore. A confermare la notizia è stato Alberto Bruni, direttore sportivo della squadra di calcio Baldaccio Bruni di Anghiari, in provincia di Arezzo, dove il 24enne ha giocato fino a qualche mese fa. "Il portiere ci ha chiamato oggi e ci ha detto di aver ricevuto un’offerta di lavoro molto importante da Mediaset e quindi deve smettere di giocare”, ha dichiarato al sito Arezzo Notizie. Poi ha ironizzato: "Abbiamo chiesto con lui un falò di confronto, ma non è bastato. L’offerta di lavoro è importante e niente, ci dobbiamo solo rammaricare. È un contrattempo inatteso per noi".

Chi è Flavio Ubirti, ex calciatore e tentatore a Temptation Island

Flavio Ubirti non è passato inosservato durante l'ultima edizione di Temptation Island, quando ha attirato l'attenzione di tutte le fidanzate, che lo hanno indicato fin da subito come preferito. Ha 24 anni ed è originario di un paesino in provincia di Firenze. Oggi è un modello e ha un passato anche come calciatore, in particolare portiere nella Baldaccio Bruni di Anghiari, Arezzo, fino a qualche mese fa. Per quanto riguarda l'amore, ha le idee chiare sul futuro: "Tra 10 anni spero di avere una famiglia, dei figli, di essere felice e di aver portato avanti le cose su cui sto lavorando". Nel programma condotto da Filippo Bisciglia si era avvicinato a Denise.