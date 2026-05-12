Eurovision 2026, nessuna classifica dopo la semifinale del 12 maggio: i 10 artisti in finale, esclusa San Marino
Si è conclusa da qualche ora la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026, il concorso musicale trasmesso in Italia su Rai2 con la conduzione di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. A esibirsi sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna sono stati 17 artisti, due tra i Big Four, i paesi già classificati per la finale diventi quattro dopo il ritiro della Spagna in segno di protesta contro la partecipazione di Israele. A rappresentare l’Italia è stato Sal Da Vinci con la sua Per sempre sì, canone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo. A qualificarsi per la finale del 16 maggio 2026 sono stati solo 10 paesi, cui si sono aggiunti l’Italia e la Germania che hanno accesso di diritto alla serata conclusiva dell’evento.
A esibirsi sul palco, rigorosamente in ordine di uscita, sono stati:
- Moldavia – Satoshi – Viva, Moldavia!
- Svezia – FELICIA – Il mio sistema
- Croazia – LELEK – Andromeda
- Grecia – Akylas – Ferto
- Portogallo – Bandidos do Cante – Rosa
- Georgia – Bzikebi – In riproduzione
- Italia – Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Finlandia – Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheiti
- Montenegro – Tamara Živković – Nova Zora
- Estonia – Vanilla Ninja – Troppo epico per essere vero
- Israele – Noam Bettan – Michelle
- Germania – Sarah Engels – Fuoco
- Belgio – ESSYLA – Dancing on the Ice
- Lituania – Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
- San Marino – SENHIT – Superstar
- Polonia – ALICJA – Pregate
- Serbia – Lavina – Kraj Mene
I 10 artisti e gruppi che accedono alla finale dopo la prima semifinale
A passare il turno, qualificandosi per la finalissima di sabato 16 maggio, sono stati 10 paesi cui si aggiungono l'Italia e la Germania (che fanno parte dei Big Four). Gli artisti che sono riusciti a classificarsi tra i primi 10 più votati dal pubblico attraverso il televoto sono stati:
- Grecia
- Finlandia
- Belgio
- Svezia
- Moldavia
- Israele
- Serbia
- Croazia
- Lituania
- Polonia
San Marino, purtroppo, non è riuscita a qualificarsi nonostante l'ottima performance di Senhit con Superstar.