Eurovision 2026, nessuna classifica dopo la semifinale del 12 maggio: i 10 artisti in finale, esclusa San Marino

Quali sono i 10 paesi che partecipano all’Eurovision Song Contest 2026 ad aver avuto accesso alla finale del 16 maggio al termine della prima semifinale andata in onda questa sera, martedì 12 maggio 2026. All’evento, trasmesso in Italia su Rai2, ha partecipato anche Sal Da Vinci, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Esclusa San Marino.

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Si è conclusa da qualche ora la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026, il concorso musicale trasmesso in Italia su Rai2 con la conduzione di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. A esibirsi sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna sono stati 17 artisti, due tra i Big Four, i paesi già classificati per la finale diventi quattro dopo il ritiro della Spagna in segno di protesta contro la partecipazione di Israele. A rappresentare l’Italia è stato Sal Da Vinci con la sua Per sempre sì, canone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo. A qualificarsi per la finale del 16 maggio 2026 sono stati solo 10 paesi, cui si sono aggiunti l’Italia e la Germania che hanno accesso di diritto alla serata conclusiva dell’evento.

A esibirsi sul palco, rigorosamente in ordine di uscita, sono stati:

Moldavia – Satoshi – Viva, Moldavia! Svezia – FELICIA – Il mio sistema Croazia – LELEK – Andromeda Grecia – Akylas – Ferto Portogallo – Bandidos do Cante – Rosa Georgia – Bzikebi – In riproduzione Italia – Sal Da Vinci – Per sempre sì Finlandia – Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheiti Montenegro – Tamara Živković – Nova Zora Estonia – Vanilla Ninja – Troppo epico per essere vero Israele – Noam Bettan – Michelle Germania – Sarah Engels – Fuoco Belgio – ESSYLA – Dancing on the Ice Lituania – Lion Ceccah – Sólo Quiero Más San Marino – SENHIT – Superstar Polonia – ALICJA – Pregate Serbia – Lavina – Kraj Mene

I 10 artisti e gruppi che accedono alla finale dopo la prima semifinale

A passare il turno, qualificandosi per la finalissima di sabato 16 maggio, sono stati 10 paesi cui si aggiungono l'Italia e la Germania (che fanno parte dei Big Four). Gli artisti che sono riusciti a classificarsi tra i primi 10 più votati dal pubblico attraverso il televoto sono stati:

Grecia

Finlandia

Belgio

Svezia

Moldavia

Israele

Serbia

Croazia

Lituania

Polonia

San Marino, purtroppo, non è riuscita a qualificarsi nonostante l'ottima performance di Senhit con Superstar.