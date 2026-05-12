Come si vota all’Eurovision Song Contest 2026: il regolamento e il televoto

Sal Da Vinci, Eurovision Song Contest 2026

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Oggi, 12 maggio 2026, inizierà finalmente l'Eurovision Song Contest 2026 dalla Wiener Stadthalle di Vienna con la prima semifinale, in cui si esibirà anche il concorrente italiano Sal Da Vinci. Sarà possibile guardarla in tv, su Rai 2, dalle ore 21, ma anche in streaming su Rai Play e sul canale 202 del digitale terrestre. Il commento televisivo italiano è affidato a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Sono 35 i paesi partecipanti di quest'edizione, con il vincitore che vrrà stabilito attraverso il sistema di televoto, ma anche dalle giurie nominate dai vari paesi che concorrono alla vittoria. Non sarà possibile, come nelle scorse edizioni, votare per il paese in cui si gareggia.

Come votare all'Eurovision Song Contest 2026

Sarà possibile esprimere la propria preferenza di voto, durante le semifinali e la finale, dall'app ufficiale dell'Eurovision Song Contest, disponibile per dispositivi iOS e Android. Si potrà votare anche tramite SMS, attraverso i numeri che saranno messi a disposizioni dalle emittenti che manderanno in onda le semifinali: in Italia la Rai. Sarà possibile votare da telefono fisso al numero 894.001 e dal proprio cellulare al numero 475.475.0. Tutti i numeri utili sono presenti sul sito dell'Eurovision nella sezione "vote". Come nelle scorse edizioni, le tempistiche di voto sono ben precise: la votazione per i paesi partecipanti si apre poco prima dell'esecuzione della prima canzone e rimarrà aperta fino a circa 25 e 40 minuti dopo l'ultima canzone in gara. Nelle semifinali, la votazione si aprirà dopo l'esecuzione dell'ultimo brano e rimarrà aperta fino alla chiusura comunicata in diretta dal conduttore.

Le giurie internazionali e i punteggi

Ognuno dei 35 paesi che concorrono alla vittoria dell'Eurovision Song Contest potrà fare affidamento su una giuria. Essa viene composta da 7 membri, nominati dalle rispettive emittenti e integrati nel mondo della musica: da autori a cantanti, passando per musicisti e giornalisti. I criteri di giudizio per la giuria vertono sull'originalità della canzone, la qualità dell'esibizione sul palco, ma anche la capacità vocale dell'artista e la scenografia/coreografia dell'intera performance. Per ogni giurato, sarà possibile assegnare una tabella di punteggio così distribuita: da 1 a 7 alle canzoni dalla decima alla quarta, 8 punti alla terza, 10 alla seconda e 12 alla prima.

Come funziona il televoto e qual è il suo peso

Per il pubblico italiano, sarà possibile esprimere la propria preferenza solo per la semifinale a cui prende parte Sal Da Vinci, ovvero quella di oggi 12 maggio 2026. Discorso simile anche per gli altri 3 paesi dei Big Four (Germania, Regno Unito e Francia), e per il paese organizzatrice: l'Austria. Ogni utente non potrà superare i 5 voti per ogni sessione, mentre per gli utenti che non hanno rappresentanti all'Eurovision Song Contest 2026 sarà possibile votare in ogni semifinale. l voto del pubblico avrà un peso finale pari al 50,7%, a cui verrà aggiunto il voto delle Giurie Nazionali pari al 49,3%.

Cos'è il block voting

Il fenomeno del block voting si rifà a un tendenza, verificatasi nelle precedenti edizioni, in cui una determinata area geografica influenzasse e non poco il televoto finale. Infatti, si assisteva a un raggruppamento o scambio di voto tra nazioni vicine o alleate politicamente, di conseguenza, disegnando una cornice politica all'evento musicale. Tra questi, il blocco nordico che agevolava Svezia, Norvegia, Danimarca e Islanda, o anche il rapporto tra Grecia e Cipro.

Cosa succede in caso di parità all'Eurovision Song Contest 2026

Come suggerisce il regolamento dell'Eurovision Song Contest 2026, in caso di parità durante la serata della finale, saranno applicati questi criteri: "Qualora vi sia una parità per il primo posto nella finale, la vincitrice sarà la canzone che ha ottenuto il punteggio più alto dal televoto del pubblico nazionale e dal voto del Resto del Mondo. Se la parità persiste, la vincitrice sarà la canzone che ha ottenuto punti dal maggior numero di paesi. Se vi è ancora parità, sarà decisivo il maggior numero di punteggi da 12 punti. In caso di ulteriore parità, il fattore decisivo sarà il numero di volte in cui sono stati assegnati 10 punti, proseguendo a scendere attraverso la scala dei punteggi. Nel caso in cui, dopo aver applicato la procedura sopra descritta, vi sia ancora parità, la situazione sarà risolta dando la precedenza al paese che si è esibito prima nell'ordine di esecuzione dello spettacolo".