Chi vincerà l’Eurovision 2026 secondo i bookmakers: Sal Da Vinci è tra i favoriti al podio

Linda Lampenius e Pete Parkkonen, Sal Da Vinci e Monroe, Eurovision Song Contest 2026

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Manca poco più di un mese all'Eurovision Song Contest 2026 di Vienna, che si terrà alla Wiener Stadthalle tra il 12 e il 16 maggio. Nel frattempo, si delineano le posizioni sui favoriti alla vittoria finale, che, finora, vedono all'interno anche il rappresentante italiano: Sal Da Vinci con il brano "Per sempre sì". Il cantante, che accederà direttamente alla finale grazie alla presenza dell'Italia nei Big Five, infatti, non solo vanta il brano più ascoltato su Spotify della manifestazione, ma secondo i bookmakers potrebbe aggiudicarsi la vittoria finale della 70ª edizione dell'Eurofestival.

I cantanti favoriti alla vittoria

Le previsioni dei bookmakers per adesso sembrano puntare in gran parte sulla Finlandia, rappresentata dal duo Linda Lampenius & Pete Parkkonen che gareggia con il brano "Liekinheitin", quotato a 3,00. La canzone ha raccolto 9,3 milioni di stream su Spotify, piazzandosi nella Top 5 dei brani più ascoltati finora. Subito dietro c'è proprio Sal Da Vinci con il brano "Per sempre sì" a quota 6,50, che registra invece 19,3 milioni di ascolti sulla piattaforma svedese, evidenziando l'impatto su Spotify del Festival di Sanremo. Numeri che non si traducono immediatamente in voti delle giurie nazionali, né in ascolto all'estero. A chiudere il podio c'è la cantante francese Monroe con "Regarde !" a quota 7,00.

Poche aspettative per un bis austriaco: dopo la vittoria di JJ con "Wasted Love", il suo successore Cosmó con il brano "Tanzschein" non rientra nemmeno in Top 10. Le sorprese potrebbero arrivare invece dalla Grecia con "Ferto" del rapper Akylas, ex concorrente di The Voice of Greece nel 2022. La sua traiettoria sembra seguire le stesse sorti di "Espresso Macchiato" dell'estone Tommy Cash della scorsa edizione.

La classifica secondo i bookmaker

Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen "Liekinheitin"; 3.00 (33.3%) Italia: Sal Da Vinci "Per sempre sì"; 6.50 (15.4%) Francia: Monroe "Regarde !"; 7.00 (14.3%) Danimarca: Søren Torpegaard Lund "Før vi går hjem"; 7.00 (14.3%) Grecia: Akylas "Ferto"; 13.00 (7.7%) Israele: Noam Bettan "Michelle"; 15.00 (6.7%) Australia: Delta Goodrem "Eclipse"; 16.00 (6.2%) Svezia: Felicia "My System"; 18.00 (5.6%) Romania: Alexandra Căpitănescu "Choke Me"; 21.00 (4.8%) Ucraina: Leléka "Ridnym"; 31.00 (3.2%) Albania: Alis "Nân"; 151 (<1%) Armenia: Simón "Paloma Rumba"; 151 (<1%) Austria: Cosmó "Tanzschein"; 151 (<1%) Azerbaigian: Jiva "Just Go"; 151 (<1%) Belgio: Essyla "Dancing on the Ice"; 151 (<1%) Bulgaria: Dara "Bangaranga"; 151 (<1%) Cipro: Antigoni "Jalla"; 151 (<1%) Croazia: Lelek "Andromeda"; 151 (<1%) Estonia: Vanilla Ninja "Too Epic to Be True"; 151 (<1%) Georgia: Bzikebi "On Replay"; 151 (<1%) Germania: Sarah Engels "Fire"; 151 (<1%) Lettonia: Atvara "Ēnā"; 151 (<1%) Lituania: Lion Ceccah "Sólo quiero más"; 151 (<1%) Lussemburgo: Eva Marija "Mother Nature"; 151 (<1%) Malta: Aidan "Bella"; 151 (<1%) Moldavia: Satoshi "Viva, Moldova!"; 151 (<1%) Montenegro: Tamara Živković "Nova zora"; 151 (<1%) Norvegia: Jonas Lovv "Ya Ya Ya"; 151 (<1%) Polonia: Alicja "Pray"; 151 (<1%) Portogallo: Bandidos do Cante "Rosa"; 151 (<1%) Regno Unito: Look Mum No Computer "Eins, zwei, drei"; 151 (<1%) Repubblica Ceca: Daniel Žižka "Crossroads"; 151 (<1%) San Marino: Senhit feat. Boy George "Superstar"; 151 (<1%) Serbia: Lavina "Kraj mene"; 151 (<1%) Svizzera: Veronica Fusaro "Alice"; 151 (<1%)

Sal Da Vinci presente sul podio dei favori all'Eurovision Song Contest 2026

Nelle classifiche aggregate dei bookmakers, Sal Da Vinci è presente sul podio, in 2ª posizione, con "Per sempre sì" a quota 6,50. Il risultato sembra seguire la scia, almeno nel contesto Eurovision, dell'accoglienza in streaming del brano, con quasi 20 milioni di ascolti. Come spiega la giornalista Marta Cagnola in un'intervista a Fanpage.it, i dati sono influenzati dalla "macchina sanremese": "Un dato un po’ drogato dal fatto che noi abbiamo l’ascolto domestico di Sanremo. Ovviamente Sal Da Vinci viene ascoltato molto più degli altri perché ha tutto il pubblico sanremese. E questa cosa incide anche sulle visualizzazioni dei video ufficiali, perché spesso il video ufficiale dell’artista esce prima di quello pubblicato sul canale Eurovision".