Iran, la guerra in diretta, gli Usa attaccano navi e siti iraniani. Teheran: “Accordo di pace non è imminente”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, martedì 26 maggio, in tempo reale. Continua lo stallo nei negoziati di pace. Teheran parla di progressi ma afferma che l'intesa "non è imminente". Anche Trump prende tempo: "L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà". Rubio: "Hormuz? In un modo o nell'altro lo riapriremo". Intanto gli Stati Uniti sono tornati a colpire un sito per il lancio di missili e navi iraniane. Intanto in Libano Israele riprende i raid.
In corso un attacco aereo israeliano nel sud del Libano
Un attacco aereo israeliano è in corso contro la città di Kfar Sir, nel distretto di Nabatieh, nel Libano meridionale. Lo riporta al Jazeera. Ieri, sono stati segnalati numerosi attacchi israeliani nei distretti di Tiro e Nabatieh, sempre nel sud del Libano, e a Mashgara, nella zona occidentale della valle della Bekaa.
Trump: "Distruggeremo l'uranio in loco d'accordo con l'Iran"
L'uranio arricchito, che Donald Trump definisce "polvere nucleare" sarà consegnato "immediatamente" dall'Iran agli Stati Uniti "per essere riportato in patria e distrutto". Lo ha assicurato il Presidente Usa in un post su Truth in cui lascia spazio a una soluzione alternativa "preferibile, in collaborazione e coordinamento con la Repubblica Islamica dell'Iran": distruggerlo in loco "o in un altro luogo accettabile, con la Commissione per l'Energia Atomica, o suo equivalente, presente come testimone di questo processo e di questo evento". Il riferimento di Trump non è né all'Aiea, l'agenzia Onu per l'Energia atomica, né all'Agenzia internazionale per l'energia, ma alla Commissione per l'energia atomica degli Stati Uniti, un'agenzia governativa fondata per sostenere e controllare lo sviluppo della tecnologia atomica in tempo di pace.
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha disposto il ripristino di internet nel Paese
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha disposto il ripristino della connessione a internet nel paese. Lo ha riferito l'agenzia Fars, citando il ministero delle Comunicazioni. "La risoluzione sul ripristino di internet è stata pubblicata dal presidente dell'Iran per il ministero delle Comunicazioni", si legge nella comunicazione. La decisione arriva dopo mesi di restrizioni. Alla fine di dicembre 2025 in Iran erano esplose proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale, poi degenerate in disordini e azioni contro le autorità. In quella fase la rete internet aveva smesso di funzionare. Dopo l'annuncio delle autorità, a gennaio, di aver ripreso il controllo della situazione, la connessione aveva iniziato a essere gradualmente ripristinata. Le restrizioni erano però tornate dopo l'attacco lanciato il 28 febbraio da Stati uniti e Israele contro l'Iran. Da allora le autorità avevano nuovamente limitato l'accesso alla rete.
Marco Rubio: "Un accordo con l'Iran è ancora possibile"
"Un accordo con l'Iran è ancora possibile, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del Paese". Lo sostiene il segretario di Stato americano. "Oggi si sono tenute alcune discussioni in Qatar, quindi vedremo se riusciremo a compiere progressi. Penso che le discussioni ruotino molto attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni", ha dichiarato Rubio a Jaipur, durante una visita ufficiale in India. "Il presidente ha espresso la sua volontà di raggiungere un accordo. O concluderà un accordo, o non ci sarà alcun accordo" ha concluso.
Gli Usa hanno attaccato siti di lancio missilistici e imbarcazioni iraniane
L'esercito Usa ha condotto nuovi attacchi contro siti di lancio missilistici e imbarcazioni iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. A renderlo noto è l'emittente CNN citando il comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM).
I raid statunitensi "per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane”" ha detto alla CNN il portavoce del CENTCOM, Timothy Hawkins, sono stati condotti mentre è in vigore un cessate il fuoco e sono in corso i negoziati per porre fine alla guerra. Nella zona di Hormuz, riferisce l'emittente, erano state segnalate delle esplosioni. Gli obiettivi, ha spiegato Hawkins, hanno incluso siti di lancio missilistici e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine.
Rubio: "Lo stretto di Hormuz sarà aperto in un modo o nell'altro"
Lo stretto di Hormuz "sarà aperto in un modo o nell'altro". Lo ha ribadito il segretario di Stato Usa Marco Rubio rispondendo ai cronisti a margine della sua visita ufficiale in India. "Lo stretto deve essere aperto quindi lo sara'" perché, "quello che sta succedendo lì è illegittimo ed è insostenibile per il mondo, inaccettabile" ha insistito il capo della diplomazia statunitense.