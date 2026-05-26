Iran, la guerra in diretta, gli Usa attaccano navi e siti iraniani. Teheran: “Accordo di pace non è imminente”

L'esercito Usa ha condotto nuovi attacchi contro siti di lancio missilistici e imbarcazioni iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. A renderlo noto è l'emittente CNN citando il comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM).

I raid statunitensi "per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane”" ha detto alla CNN il portavoce del CENTCOM, Timothy Hawkins, sono stati condotti mentre è in vigore un cessate il fuoco e sono in corso i negoziati per porre fine alla guerra. Nella zona di Hormuz, riferisce l'emittente, erano state segnalate delle esplosioni. Gli obiettivi, ha spiegato Hawkins, hanno incluso siti di lancio missilistici e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine.