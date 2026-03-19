Eurovision 2026, Elettra Lamborghini co-conduttrice al posto di Big Mama, dopo le polemiche dell’anno scorso

Elettra Lamborghini – ph Marco Alpozzi

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Elettra Lamborghini è la co-conduttrice della diretta italiana dell'Eurovision Song Contest che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. Come Sal Da Vinci, che rappresenterà l'Italia in Austria con "Per sempre sì", anche la cantante di "Voilà" farà il salto dal Festival di Sanremo all'Europa, ma per condurre al fianco di Gabriele Corsi. La notizia è stata data in diretta durante la conferenza stampa di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci, che la vedrà tra i protagonisti insieme ad artisti come Riccardo Cocciante, Arisa, Enrico Ruggeri, Malika Ayane e Fabrizio Moro.

La sua conduzione era nell'aria, ed era stata anticipata dal Giornale, ma la conferma è arrivata "in diretta", proprio durante la presentazione della trasmissione. È stato il direttore Intrattenimento prime time della Rai Williams Di Liberatore a chiederle in diretta se le andasse di partecipare: "Elettra, vuoi co-condurre l'Eurovision Song Contest?" ha detto, ricevendo l'immediata risposta affermativa della cantante: "Per me va benissimo". Un botta e risposta che ha ricevuto anche la benedizione della conduttrice di Ballando con le stelle che ha commentato: "E il matrimonio è stato fatto qua in diretta".

Nell'alternanza dei co-conduttori e co-conduttrici al fianco di Corsi, la cantante prende il posto di Big Mama, protagonista dello scorso anno. Nel 2025 la cantante fu protagonista di un momento polemico: quando a giocarsi la vittoria erano l'Austria e Israele, Big Mama non risucì a trattenere il proprio entusiasmo quando JJ, il cantante austriaco, è riuscito a prendere i voti che lo hanno portato alla vittoria ai danni di Yuval Raphael: "Vai!" aveva esclamato la cantante, che subito dopo si era scusata sempre in diretta. Un momento che ha scatenato qualche polemica. In precedenza aveva preferito non proferire parola durante l'esibizione della rappresentante di Israele.

Elettra Lamborghini è stata una delle protagoniste dell'ultimo Festival di Sanremo, dove si è classificata al ventiseiesimo posto, ma nonostante ciò i suoi "festini bilaterali" hanno tenuto banco nella settimana festivaliera. La vincitrice morale del festival, con il senno di poi. La sua canzone, comunque, è al diciassettesimo posto della classifica FIMI dei singoli e al ventottesimo posto in radio. In questi anni la cantante è stata tra le protagoniste della musica pop italiana, con canzoni come "Pem pem", "Musica (e il resto scompare)", con cui aveva calcato il palco dell'Ariston nel 2019, ma anche "Mala", "Pistolero" e "Caramello", con Rocco Hunt e Lola Indigo, tra gli altri.

Per quanto riguarda la televisione, Lamborghini ha partecipato anche ad alcuni programmi, come ospite, ma anche come opinionista e conduttrice. Quello dell'Eurovision, quindi, non sarà il primo programma alla conduzione, anche se sicuramente sarà uno dei più importanti. Oltre che opinionista a Domenica Live e all'Isola dei Famosi 15, Lamborghini è stata coach a The Voice of Italy e dal 2023 è giudice a Italia's Got Talent. Come conduttrice vera e propria ha condotto Miss Italia nel 2021, ma anche il reality "Bos in incognito", oltre ad aver co-condotto la terza serata del Festival di Sanremo 2025 insieme a Katia Follesa e Miriam Leone.