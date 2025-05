Israele perde contro l’Austria all’ESC 2025, Big Mama non si trattiene: il video della reazione in diretta

video suggerito

Big Mama non è riuscita a nascondere il suo sollievo nell'assistere alla sconfitta della cantante di Israele all'Eurovision Song Contest 2025.

A cura di Daniela Seclì

La finale dell'Eurovision Song Contest 2025 è stata ricca di colpi di scena. Ogni pronostico è stato ribaltato, al testa a testa finale sono arrivati Israele e Austria rispettivamente con Yuval Raphael che ha cantato New day will rise e JJ con Wasted Love. Il televoto ha premiato Israele che è schizzato in cima alla classifica. La somma dei voti di giuria e televoto, però, ha consegnato la vittoria all'Austria. Big Mama non si è trattenuta, la sua reazione di sollievo in diretta TV.

Il video della reazione di Big Mama

A seguire l'evento in Italia sono stati Gabriele Corsi e Big Mama. Nel momento del verdetto finale, la cantante – all'anagrafe Marianna Mammone – non è riuscita a nascondere il suo sollievo per la sconfitta della concorrente che rappresentava Israele. Quando JJ ha superato in classifica Yuval Raphael, consegnando la vittoria all'Austria, Big Mama ha espresso il proprio sollievo. Ha urlato: "Vai!". Subito dopo, probabilmente ricordandosi che in questo contesto avrebbe dovuto essere imparziale, ha esclamato: "Scusate, scusate". Poi è scoppiata a ridere di gusto, mentre Gabriele Corsi annunciava: "Con 436 punti, l'Austria vince il microfono di cristallo, prima posizione per JJ e Wasted Love".

L'appello alla pace di Big Mama e Gabriele Corsi dopo l'esibizione di Israele

Nel corso della diretta della finale dell'Eurovision Song Contest 2025, che si è tenuta sabato 17 maggio, Gabriele Corsi e Big Mama hanno approfittato della presentazione della concorrente di Israele per fare un appello alla pace. La cantante ha spiegato: “Si parla di un nuovo giorno che sorgerà (il titolo della canzone è New day will rise, ndr) e noi speriamo che questo nuovo giorno sia un giorno di pace e, come cantava John Lennon, give peace a chance”. Gabriele Corsi si è unito al suo appello: "Pace".