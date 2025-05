Finale Eurovision, la scaletta in diretta e il vincitore: a che ora inizia e quando cantano Lucio Corsi e Gabry Ponte

Lucio Corsi all'Eurovision – Sarah Louise Bennett

Stasera, sabato 17 maggio, va in onda su Rai 1 alle ore 21 la finale dell'Eurovision Song Contest di Basilea in Svizzera: in diretta la scaletta e il vincitore della 69esima edizione. A presentare direttamente sul palco svizzero ci sono Hazel Brugger e Sandra Studer, a cui si aggiunge Michelle Hunziker, mentre a commentare la diretta dall'Italia ci saranno Gabriele Corsi e BigMama, mentre Topo Gigio annuncerà i voti per l'Italia. Questa sera a esibirsi sul palco dell'Eurovision 2025 per l'Italia ci sarà Lucio Corsi con il brano Volevo essere un duro e per San Marino Gabry Ponte con Tutta l'Italia. I Paesi finalisti in totale sono 26, ai Big Five si aggiungono i 2o cantanti selezionati durante le due semifinali e la Svizzera, Paese ospitante. Tra i favoriti alla vittoria finale ci sono gli svedesi KAJ con Bara Bada Bastu, l'austriaco JJ con Wasted Love e l'olandese Claude con C’est La Vie . L'appuntamento stasera su Rai 1 alle ore 20.40 circa con la diretta tv dalla St. Jakobshalle.

In evidenza 16:30 La scaletta della finale dell'Eurovision 2025: i cantanti in ordine di esibizione Ad aprire le danze di questa finale dell'Eurovision 2025 ci penserà Kyle Alessandro della Norvegia, mentre chiuderà l'Albania. Per quanto riguarda l'Italia, Lucio Corsi sarà il quattordicesimo a esibirsi, mentre Gabry Ponte per San Marino si esibirà come venticinquesimo. Ecco la scaletta con l'ordine con cui si esibiranno tutti gli artisti per la finale dell'Eurovision sul palco di Basilea. Norvegia | Kyle Alessandro – Lighter Lussemburgo | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son Estonia | Tommy Cash – Espresso Macchiato Israele | Yuval Raphael – New Day Will Rise Lituania | Katarsis – Tavo Akys Spagna | Melody – ESA DIVA Ucraina | Ziferblat – Bird of Pray Gran Bretagna | Remember Monday – What The Hell Just Happened? Austria | JJ – Wasted Love Islanda | VÆB – RÓA Lettornia | Tautumeitas – Bur Man Laimi Olanda | Claude – C’est La Vie Finlandia | Erika Vikman – ICH KOMME Italia | Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro Polonia | Justyna Steczkowska – GAJA Germania | Abor & Tynna – Baller Grecia | Klavdia – Asteromáta Armenia | PARG – SURVIVOR Svizzera | Zoë Më – Voyage Malta | Miriana Conte – SERVING Portogallo | NAPA – Deslocado Denimarca | Sissal – Hallucination Svezia | KAJ – Bara Bada Bastu Francia | Louane – maman San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm A cura di Francesco Raiola 27 minuti fa 17:15 Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker sono le conduttori dell'Eurovision Michelle Hunziker – AP Photo/Martin Meissner A commentare per la Svizzera e quindi per la regia internazionale ci saranno anche questa sera la comica e conduttrice Hazel Brugger e la cantante Sandra Studer. A loro, proprio per la finale, si aggiungerà una presenza molto nota per l'Italia, ovvero Michelle Hunziker. La conduttrice è una star nel suo Paese così come lo è in Italia dove lavora da tantissimo tempo. La conduttrice sarà presente solo nella finale perché in precedenza aveva preso già accodi con Mediaset. A cura di Francesco Raiola 42 minuti fa 17:00 Chi sono i favoriti alla vittoria dell'Eurovision 2025 Con un evento come la finale di Eurovision si scatenano anche le previsioni per la vittoria finale. I bookmakers danno per favorita la Svezia con KAJ e la loro Bara Bada Bastu, ma sul podio ci sarebbero anche l'Austria di JJ con Wasted Love e la Francia con Maman di Louane. Subito ai piedi del podio ci sono la Finlandia, l'Olanda, l'Estonia con Tommy Cash e Israele in settima posizione. Lucio Corsi è dato undicesimo, mentre Gabry Ponte, per San Marino, ventunesimo. A cura di Francesco Raiola 57 minuti fa 16:45 Italia in finale con Lucio Corsi, chi sono gli altri Big Five finalisti È Lucio Corsi con Volevo essere un duro a rappresentare l'Italia in questa finale dell'Eurovision Song Contest 2025. Il cantautore ha conquistato questa possibilità grazie al secondo posto conquistato all'ultimo Festival di Sanremo e alla contestuale rinuncia di Olly che aveva vinto con Balorda nostalgia. Gli altri cantanti qualificati grazie alla regola dei Big Five sono la spagnola Melody con ESA DIVA, le britanniche Remember Monday con What The Hell Just Happened?, il duo tedeschi Abor & Tynna con Baller e la francese Louane con Maman. A cura di Francesco Raiola 1 ora fa 16:15 Chi sono i 26 finalisti dell'Eurovision 2025: la classifica La finale dell'Eurovision Song Contest 2025 che si tiene a Basilea, in Svizzera, comincia con l'esibizione del norvegese Kyle Alessandro con Lighter. Sarà lui a dare il via alla competizione che vedrà esibirsi tutti i 26 cantanti che hanno raggiunto la finale, quindi oltre alla Svizzera, che ospita l'evento e alle Big Five (Italia, Spagna, Germania, Francia e Gran Bretagna) ci sono i 20 Paesi che si sono qualificate affrontando le due semifinali del 13 e del 15 giugno. A cura di Francesco Raiola 1 ora fa 16:00 Eurovision Song Contest, stasera la finale in diretta: il programma La finale dell'Eurovision Song Contest 2025 comincerà alle 21 e sarà possibile vederla in diretta su Rai1 a partire dalle 20.40 – con la conduzione di Gabriele Corsi e BigMama che abbiamo trovato anche nelle semifinali – oltre che su Raiplay e sul canale YouTube ufficiale dell'Eurovision Song Contest, mentre Rai Radio 2 sarà la radio ufficiale dell'evento. Ad aprire l'evento sarà la Norvegia mentre in chiusura ci saranno gli albanesi Shkodra Elektronike. A quel punto partirà la comunicazione dei voti che per l'Italia saranno annunciati da Topo Gigio. Tra gli ospiti ci sarà Nemo, vincitore per la Svizzera nel 2024. A cura di Francesco Raiola