Scaletta Eurovision 2025, ordine dei cantanti seconda semifinale: gli orari e chi si esibisce stasera Stasera, giovedì 15 maggio, dalle ore 21 va in onda in diretta su Rai 2 la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 alla St. Jakobshalle Arena di Basilea. Per l’Italia commentano in diretta Gabriele Corsi e BigMama. Dopo la qualificazione in finale di Lucio Corsi e Gabry Ponte, ecco l’ordine dei cantanti della seconda semifinale: qui la scaletta. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Vincenzo Nasto

Eurovision Song Contest 2025, via EBU

Mancano solo poche ore alla seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, che va in onda stasera giovedì 15 maggio alla St. Jakobshalle Arena Basilea in Svizzera. Ad esibirsi sul palco da scaletta i 16 concorrenti rimasti in gara per scegliere gli ultimi 10 Paesi che accederanno alla finale del 17 maggio. Tra i paesi già in finale l'Italia con Lucio Corsi, già qualificato di diritto, e San Marino con Gabry Ponte, che non si esibiranno stasera. Tra i cantanti e gruppi qualificati dopo la prima semifinale appaiono l'Ucraina, la Svezia e anche l'Estonia di Tommy Cash e il Portogallo di Napa. Non ce l'ha fatta invece il Belgio, anche dopo il grande riconoscimento da parte del pubblico dopo l'esibizione. Da programma sul palco, durante la seconda semifinale, si esibiranno anche gli altri tre paesi già qualificati, grazie alla regola dei Big Five: stiamo parlando del trio britannico delle Remember Monday con What The Hell Just Happened, ma anche Louane, la concorrente francese con Maman e infine la coppia tedesca formata da Abor & Tynna con Baller. Grande attesa anche per JJ, il concorrente austriaco che parteciperà con Wasted Love, tra i favoriti alla vittoria finale dopo il trio svedese KAJ, che con Bara Bada Bastu si è esibito durante la prima semifinale. A condurre anche la seconda semifinale ci sarà la coppia formata da Hazel Brugger e Sandra Studer, in attesa della finalissima che vedrà la partecipazione di Michelle Hunziker. Mentre in Italia si rinnova l'appuntamento in onda Rai 2 dalle ore 20:15 con l'anteprima dell'evento e poi dalle ore 21 la diretta della seconda semifinale in compagnia della coppia di conduttori formata da Gabriele Corsi e Big Mama.

Scaletta seconda semifinale Eurovision 2025, via EBU

Eurovision 2025, la scaletta di stasera e l’ordine dei cantanti della seconda semifinale

Le porte della finale del 17 maggio si avvicinano e stasera verranno scelti gli ultimi 10 concorrenti che potranno accedere all'ultima serata dell'Eurovision Song Contest 2025: qui la scaletta della seconda semifinale.

Australia | Go-Jo – "Milkshake Man" Montenegro | Nina Žižić – "Dobrodošli" Irlanda | EMMY – "Laika Party" Lettonia | Tautumeitas – "Bur Man Laimi" Armenia | PARG – "SURVIVOR" Austria | JJ – "Wasted Love" Regno Unito | Remember Monday – "What The Hell Just Happened?" Grecia | Klavdia – "Asteromáta" Lituania | Katarsis – "Tavo Akys" Malta | Miriana Conte – "SERVING" Georgia | Mariam Shengelia – "Freedom" Francia | Louane – "maman" Danimarca | Sissal – "Hallucination" Repubblica Ceca | ADONXS – "Kiss Kiss Goodbye" Lussemburgo | Laura Thorn – "La Poupée Monte Le Son" Israele | Yuval Raphael – "New Day Will Rise" Germania | Abor & Tynna – "Baller" Serbia | Princ – "Mila" Finlandia | Erika Vikman – "ICH KOMME"