Gabry Ponte, vita e carriera del dj che porta "Tutta l'Italia" all'Eurovision Song Contest 2025 Gabry Ponte, tra i dj e musicisti più famosi al mondo da solo e con gli Eiffel 65 con cui ha pubblicato Blue (Da Ba Dee) -, è il rappresentante di San Marino all'Eurovision Song Contest 2025 dove gareggerà con Tutta l'Italia che è stata jingle di Sanremo.

A cura di Francesco Raiola

Gabry Ponte – Marco Alpozzi/LaPresse

All'Eurovision Song Contest che si terrà da stasera 13 maggio al 17 maggio a Basilea, oltre a Lucio Corsi – in gara con Volevo essere un duro – ci sarà un altro italiano, Gabry Ponte. Il dj, uno degli artisti italiani più famosi e conosciuti al mondo, infatti, sarà il rappresentante di San Marino per cui gareggerà con la canzone Tutta l'Italia, diventata una hit grazie al Festival di Sanremo di cui era il jingle, dopo che il presentatore e direttore artistico Carlo Conti l'aveva esclusa dalla gara, recuperandola, però, con una funzione più ampia. Ponte è un artista da quasi 20 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, grazie a successi – da solista e con gli Eiffel 65 – come Blue (Da Ba Dee), Thunder e Monster, tra le altre.

Gabry Ponte, dagli esordi con gli Eiffel65 alla carriera solista

Gabriele Ponte, vero nome del dj, è uno degli artisti italiani maggiormente amati al mondo, secondo per numero di ascoltatori mensili su Spotify, alle spalle solo dei Maneskin che lo precedono di pochissimo. Il dj 52enne è in giro da circa 25 anni che gli hanno portato diverse nomination ai Grammy, oltre 6 miliardi di stream totali e tantissimi premi e certificazioni (3 dischi di diamante, 46 di platino e 24 d’oro) che lo hanno portato a essere una delle figure principali della dance mondiale. Dopo aver cominciato da solista, alla fine degli anni 90 comincia a collaborare con gli Eiffel 65 con cui pubblica, nel 1999, Blue (Da Ba Dee) che raggiunge la testa delle classifiche mondiali, diventando un cult della musica dance mondiale.

A questo seguirà un tour mondiale per il loro album Europop, ottenendo una nomination ai Grammy, mentre nel 2001 pubblicano Contact! e due anni dopo l'album omonimo. Nel frattempo comincia anche a pubblicare da solista, a partire da Got to Get e proseguendo con Time to rock. Nella sua carriera ha pubblicato due album in studio e una decina di raccolte. Ponte è stato il primo DJ ad esibirsi allo Stadio San Siro di Milano, registrando il tutto esaurito, è stato anche giudice ad Amici, prima nel 2013 e nel 2014 e successivamente nel 2020. Martedì 3 giugno uscirà per Rizzoli l'autobiografia "DANCE&LOVE La mia musica, la mia vita".

I problemi di salute e la nascita della figlia Alice

Nel 2021 Gabry Ponte fu costretto a uno stop forzato a causa di un'operazione al cuore a cui si sottopose. Il dj lo annunciò ai fan con un post sui social – ricevendo anche i messaggi dei colleghi – in cui spiegava: "Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa..ho avuto una vita normale finora, come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni…e a noi non piacciono le complicazioni vero? Quindi eccomi qua! Tra un po’ me ne vado sotto i ferri per fare questo tagliando importante, e poi approfitterò di questo periodo di “stop” forzato dai concerti per rimettermi in forze e tornare più carico che mai!!". A giugno 2021, pochi mesi dopo questo post, nacque sua figlia Alice.

Gabry Ponte all’Eurovision 2025 con Tutta l’Italia rappresenta San Marino

Gabry Ponte rappresenterà la Repubblica del Titano grazie alla vittoria del San Marino Song Contest 2025 il contest con cui San Marino sceglie il proprio partecipante all'Eurovision. Ponte aveva deciso di partecipare dopo l'enorme successo che aveva riscosso Tutta l'Italia come jingle dell'ultimo Festival. A Fanpage aveva raccontato così la canzone: "Scrivendo questo pezzo ci siamo proprio divertiti a trovare delle immagini anche un po' contraddittorie, a volte, che sono quelle con cui ci guarda anche chi non è italiano, ma lo facciamo, appunto, in chiave ironica, l'ironia è la chiave di tutto, non bisogna dimenticarsi che soprattutto questo genere di musica è fatto per far divertire la gente, quindi non bisogna prendersi troppo sul serio"