Chi è Lucio Corsi a Sanremo 2025, il cantante in gara con Volevo essere un duro Lucio Corsi è in gara a Sanremo 2025 con Volevo essere un duro, al suo esordio alla kermesse ligure. Il 32enne cantautore di origini maremmane ha pubblicato solo poche settimane fa il suo nuovo singolo Tu sei il mattino.

A cura di Vincenzo Nasto

Lucio Corsi, Sanremo 2025

Lucio Corsi è un cantautore di origini grossetane nato nel 1993 ed esordirà alla 75° edizione del Festival di Sanremo con la canzone Volevo essere un duro. Recentemente Corsi è stato protagonista nella serie TV Sky Vita da Carlo, scritta e diretta da Carlo Verdone. Il suo ultimo singolo, pubblicato lo scorso 12 novembre, si chiama Tu sei il mattino, mentre l'ultimo progetto discografico risale ad aprile 2023. Si tratta di La Gente Che Sogna, in cui sono contenuti i singoli Astronave Giradisco e Radio Mayday.

Chi è Lucio Corsi, da Cosa Faremo Da Grandi all'apertura del concerto degli Who

Lucio Corsi nasce a Grosseto nel 1993 da una madre pittrice e da padre operatore Rai. Si avvicina alla musica grazie al rock e al blues e crea una sua identità narrativa anche attraverso le opere di Gianni Rodari. La favola, il sogno, lo spazio e la vita agreste divengono alcuni dei tratti identitari della musica di Corsi, con al centro anche il suo territorio. Come in Vetulonia Dakar quando vengono raccontate situazioni avvenute in Maremma, mentre la vita agreste ritorna nel 2017 con il suo Bestiario Musicale. Nel 2020 esce il suo Cosa Faremo Da Grandi e tre anni dopo ritornerà con il suo ultimo album dal titolo La Gente Che Sogna. Nel 2024 ha l'opportunità di aprire il concerto degli Who in Italia, al Firenze Rocks, mentre solo qualche mese più tardi è protagonista come attore nella serie TV Sky Vita da Carlo, scritta e diretta da Carlo Verdone. Qui il suo profilo Instagram.

Lucio Corsi in gara a Sanremo 2025 con Volevo essere un duro

Lucio Corsi sarà uno dei protagonisti sul palco dell'Ariston di Sanremo 2025: al suo esordio assoluto da concorrente Big, si presenta con il brano Volevo essere un duro. Nel post su Instagram di presentazione del brano ha scritto: "Parla di quanto il mondo ci vorrebbe infallibili, con la solidità dei sassi e la perfezione dei fiori, senza dirci però che tutti i fiori sono appesi a un filo. Parla (ammesso che questa canzone abbia una bocca) del fatto che sia normale diventare altro rispetto a ciò che si sognava".