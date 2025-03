video suggerito

Testo e significato di Nel cuore della notte, Lucio Corsi racconta l’amicizia in questo talkin’ blues Si chiama Nel cuore della notte la canzone che chiude l’album di Lucio Corsi Volevo essere un duro: qui testo e significato di questo talkin’ blues sull’amicizia e incertezza. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lucio Corsi (ph Simone Biavati)

Lucio Corsi ha pubblicato il suo nuovo album Volevo essere un duro, come la canzone con cui si è classificato al secondo posto all'ultimo Festival di Sanremo e con cui rappresenterà l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest. Un album che riprende lo stile del cantautore maremmano che mescola stili (dal rock al cantautorato passando per il talking blues) e soprattutto si nutre di una poetica che mescola reale e fantastico. L'album, che contiene la canzone sanremese e Tu sei il mattino, si chiude con Nel cuore della notte, una lunghissima ballata, un talking blues, come ha spiegato Corsi a Fanpage, con un pianoforte vendittiano e una struttura che si rifà a Bob Dylan, ma anche a canzoni come Come è profondo il mare di Lucio Dalla: "È proprio un tipo di struttura di canzone molto comune nel folk, pensa a Dylan e a come il ritornello è la ripetizione del titolo della canzone, dopo ogni strofa, e continuano uguali per tanti minuti, è una forma di canzone che ti consente un grande spazio per il testo".

Testo di "Nel cuore della notte"

La sera ognuno nei pensieri propri, in giro c'è la morte

C'è chi spera in una sorpresa nel cuore della notte

La cerco nei locali più vuoti, mi spingo addirittura nel caos

Per caso poi la guardo negli occhi, ma taglio corto con un "Ciao"

Nel cuore della notte

Nel cuore della notte

È vero, i passi miei sono veloci

E a chi va lento dico: "Ti muovi?"

Anche se nessuno ci aspetta nel cuore della notte

La cerco nei locali lontani, oltre i binari di un treno in ritardo

Che passa con le sue luci tristi e se ne va fischiando

Nel cuore della notte

Nel cuore della notte

È vero, è tardi e siamo sempre fuori, l'inverno è già alle porte

Ma non dichiariamo ancora la resa nel buio della notte

La cerco nelle zone industriali, quelle al limite coi campi di fieno

Dove mi fermo sempre a fare benzina, con lo stereo acceso

Nel cuore della notte

Nel cuore della notte

Andrea chissà se si è tirata fuori da tutte le sue ombre

E suo padre quanto sangue perdeva nel cuore della notte

Ora la cerca lungo tutte le strade, ma le ferite a volte lasciano i segni

Le prometteva due ali alla schiena e poi le mise due coltelli

Nel cuore della notte

Nel cuore della notte

C'è un gatto con poche vite ancora intere e i graffi delle lotte

Lui è l'unico che vede davvero nel buio della notte

Hanno appeso le sue foto sui pali e chi lo trova vince i soldi

Lui sa fuggire dai sensi di colpa e tornare dopo giorni e giorni

E giorni e giorni e giorni ancora, e giorni

Se un auto non lo prende in pieno

Nel cuore della notte, è vero, è vero

Nel cuore della notte

Nel cuore della notte

E trema la luce gialla dei lampioni, come le voci rotte

Come la mano di chi perde la presa nel cuore della notte

Così sulle panchine appartate ci cacciamo via dal resto del mondo

Perché un amico a volte è come una chiesa

È un'ambulanza che ti corre incontro

Nel cuore della notte più nera

Nel cuore della notte

Stasera saremo dei supereroi o topi delle fogne?

Quale sarà la nostra bandiera nel vento della notte?

La cerco nelle sere dannate, quando la voce degli altri mi affoga

E mi chiedo dove sia il confine tra la pace e la noia

È nel cuore della notte

È nel cuore della notte

C'è un camion che sembra un albero di Natale, con calendari e luci rosse

Riparte come un giovane soldato nel buio della notte

La strada di domani è distesa e illuminandola vedrebbe i suoi cari

Ma non esistono dei fari abbaglianti che arrivino così lontani

Nel buio della notte

Nel cuore della notte

Andrea, chi è che ti ha tirata fuori da tutte le tue ombre?

È tuo padre, un ago che ti pungeva nel cuore della notte

Ora ti cerca lungo tutte le strade, ma non sa che sua figlia è cambiata

Che l'auto non ha preso il gatto e il camion è tornato a casa

Nel cuore della notte

Nel cuore della notte

Il significato di Nel cuore della notte

Lucio Corsi nel video su Youtube di Nel cuore della notte

"Nel cuore della notte è una canzone sull’amicizia. È una lunga coda di pianoforte sull’autostrada della luna" si legge nella nota stampa che presenta l'album. Ma a Fanpage Corsi ha detto: "Sono legato (a questa canzone, ndr) perché parla di amore, ma soprattutto di amicizia, secondo me, di incertezza. Dentro ci sono un po' di mie vicende, di storie di amici, di momenti vissuti in provincia, da dove vengo, nella provincia di Grosseto, le sere a non far nulla, le notti passate in giro così, anche stando zitti, sono ricordi che mi porto dietro e che sono sempre anche meno nella vita di oggi, perché crescendo si perdono determinati momenti. Insomma, mi piaceva avere quella fotografia lì".

Perché Corsi è legato a Nel cuore della notte

Sempre nell'intervista a Fanpage, Lucio Corsi ha spiegato perché è così legato a questa canzone di cui ha pubblicato un video la Vigilia di natale del 2024: "A quella canzone sono molto legato perché, intanto, l'ho scritta diverso diverso tempo fa ed è la prima canzone in cui ho cercato, come dicevo prima, di parlare delle persone in maniera più diretta. Non per questo rinunciando al sogno, alla fantasia, però inquadrarle non da un drone, ma da una telecamera appoggiata su un treppiedi, su un marciapiede. È stato il primo approccio e anche la prima canzone con cui cercavo di imparare a fare quel tipo di lavoro sul testo, ecco".