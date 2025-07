Sinner ottiene la spilla da socio onorario a Wimbledon: ora avrà una serie di privilegi a vita

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner, trionfando a Wimbledon, ha realizzato un sogno. Stringe forte il trofeo dei Championships il numero uno al mondo, protagonista di una finale super contro Carlos Alcaraz. Il successo nel torneo più antico e iconico della storia garantisce all’azzurro un posto esclusivo tra i soci onorari dell’All England Club.

Sinner vincendo a Wimbledon è diventato socio dell'All England Club

Ovvero il club che, di fatto, organizza Wimbledon e che conta circa 500-600 iscritti, tra cui anche un numero ristretto di soci onorari, spesso ex campioni. Infatti, si può accedere al club sia su invito che per meriti sportivi eccezionali. In questo scenario, chi vince il torneo guadagna l'iscrizione a vita al suddetto club, con privilegi eterni sia durante la carriera tennistica che dopo il ritiro.

Come da protocollo, Sinner, dopo la cerimonia di premiazione per il trionfo contro Alcaraz, si è recato nella pancia dell’All England Club per leggere il suo nome scritto a caratteri dorati nell’albo d’oro. In questa occasione gli è stata apposta sulla giacca la spilla che conferma la sua iscrizione a vita al club e che gli permette, di fatto, di entrare ovunque durante tutta la sua esistenza.

I privilegi a vita di Sinner all'England Club da socio

Sinner ha ottenuto l’iscrizione a vita al torneo di Wimbledon, dove potrà giocare senza passare dalle qualificazioni fino a quando sarà in grado di competere. Inoltre, potrà portare a casa una replica in miniatura del trofeo, con il proprio nome inciso su una targa commemorativa all’All England Club. Ci sono poi tutta una serie di vantaggi legati alla possibilità di essere membro onorario del club: dall’accesso alle strutture dell’All England Club, inclusi i campi per gli allenamenti e altre location, anche al di fuori del torneo. Sinner potrà accedere anche dopo il ritiro al Royal Box e ad altre aree VIP, con la possibilità di partecipare a eventi esclusivi accomodandosi nelle zone più riservate.

Come se non bastasse, avrà due biglietti al giorno per il Centrale per ogni edizione futura di Wimbledon, a vita. Posti ottimi e riservati ai membri. All’interno del Club, Sinner potrà andare ovunque e sfruttare tutti i servizi dello spogliatoio, usufruendo anche di lavanderia, bagni esclusivi, una piccola stanza personale. Non male, dunque.

Cosa ne pensa Sinner? Ne ha parlato proprio durante la premiazione, facendo sorridere i tifosi: "È bellissimo, spero che la mia carriera duri a lungo e poi ci penserò a tornare qui da membro: è fantastico essere in questa posizione. Quando si è giovani è il sogno dei sogni perché è lontanissimo: adesso sto vivendo il mio sogno".