Testo e significato di Yakuza, Elodie e Sfera Ebbasta tornano a collaborare dopo Solo stasera

Elodie e Sfera Ebbasta hanno pubblicato Yakuza, la seconda canzone in collaborazione dopo Solo stasera. Ecco testo e significato del brano.

Elodie e Sfera Ebbasta per Yakuza

Elodie torna a collaborare con Sfera Ebbasta che ricambia il favore dopo la collaborazione in Solo stasera (uscita il 17 novembre 2023) nell'album X2VR. Questa volta il feat è della popstar reduce dai concerti negli stadi di Milano e Napoli e la canzone è Yakuza, da oggi sulle piattaforme in streaming e radiofonica: scritta oltre che dai due cantanti anche da Alessandro La Cava, Davide Longhi, Federica Abbate, Maximilian Agostini e Tarik Johnson la canzone è prodotta da Rvssian che ha collaborato oltre che con lo stesso rapper di Cinisello, anche con artisti come Bad Bunny, J Balvin, Nicki Minaj. Insomma, Elodie e Sfera Ebbasta si buttano nella mischia delle canzoni estive

Testo di "Yakuza" ft. Sfera Ebbasta

Ayy, Rvssian

Sono a un passo dal caos, non ho paura

Non rifiuterò mai la tua avventura

E ci nascondiamo come la Yakuza

Ricopriamo di luci a LED ogni sciagura

Per me l'amore è freddo come le manette

Come le palazzine da ragazzina, che stavo al verde

Ti dice che una come me è solamente carpe diem

Solo un attimo fuggente prima del caos, della paura

Ma non rifiuterò mai la tua avventura

Vieni, andiamo via tu ed io dalla festa

Stasera sono già le tre, quattro, cinque quindi resta

Da me, ma solo se tu lo vuoi, malamente

Sappiamo già cosa dirà la gente su di noi

Saranno solo maldicenze, sì, però fa niente, eh-eh

Sei la mia pace nel caos, sei la mia cura

Siamo due poli opposti e ci siamo nascosti sotto la stessa luna

E questa volta so che non mi basterà una scusa

Per tutte le volte che ti ho delusa

Ma l'amore non so come si usa, oh no

Tu conosci mille modi per ferire un uomo

Tu vuoi cose che non possono comprare i soldi

Tu sei bella, ma sei meglio senza niente addosso

Senza la luce riflessa di quei riflettori

Prima del caos, della paura

Dopo di te, mai più nessuna

Vieni, andiamo via tu ed io dalla festa

Stasera sono già le tre, quattro, cinque quindi resta

Da me, ma solo se tu lo vuoi, malamente

Sappiamo già cosa dirà la gente su di noi

Saranno solo maldicenze, sì, però fa niente, eh-eh

E va bene, va bene così

Vuoi le ali come una DeLorean

Però è sempre l'ennesima storia

Perché l'amore è freddo come le manette

Come le palazzine da ragazzina, che stavo al verde

Facciamo come vuoi

Vieni, andiamo via tu ed io dalla festa

Stasera sono già le tre, quattro, cinque, quindi resta

Da me, ma solo se tu lo vuoi, malamente

Sappiamo già cosa dirà la gente su di noi

Saranno solo maldicenze, sì, però fa niente, eh-eh

Il significato di Yakuza di Elodie e Sfera Ebbasta

Su una produzione latina, ovviamente, Elodie e Sfera Ebbasta raccontano una storia d'amore usando la Yakuza come metafora del nascondersi, visto che è il "nome di un’organizzazione criminale giapponese analoga alla mafia di altri paesi, e anche dei suoi componenti" (come dice la Treccani). Insomma, un immaginario dark, come si vede anche nel video girato da Reyken e firmato anche da Sfera, con Elodie che rimanda anche alla sua biografia ("Per me l'amore è freddo come le manette, come le palazzine da ragazzina, che stavo al verde"). Il trapper, invece, cerca di recuperare la sua fiducia dopo sbagli passati ("Questa volta so che non mi basterà una scusa per tutte le volte che ti ho delusa"). Oltre alla Yakuza c'è un riferimento alla DeLorean, l'auto di Ritorno al Futuro che permette di viaggiare nel tempo (e in questo caso tornare indietro per correggere i propri errori).