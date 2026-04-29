Testo e significato di “Questa insensata voglia di te”, la ballad di Ultimo per chi non riesce a superare il passato

“Questa insensata voglia di te” è la nuova ballad di Ultimo, pubblicata a sorpresa stanotte dopo aver anticipato alcuni passaggi del brano sul suo profilo Instagram. Qui il testo e il significato della canzone.

Ultimo, 2026

A pochi mesi da uno degli appuntamenti concertistici più importanti del 2026 in Italia, Ultimo ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo "Questa insensata voglia di te". Una parte del brano era stata anticipata sul suo profilo Instagram, in cui il cantante, con un video che lo ritraeva mentre mostrava il panorama di New York dall'altro. La canzone, una ballad che ripercorre alcuni dei temi centrali della narrativa di Ultimo, dall'inevitabilità di un rimpianto in una storia d'amore alla nostalgia di un passato di coppia. Il singolo è accompagnato da un videoclip girato nei studi newyorkesi Power Station at Berklee di New York. L'uscita di "Questa insensata voglia di te" anticipa l'arrivo di "La Favola Per Sempre", un maxi-raduno musicale pianificato per il 4 luglio 2026 presso la Spianata di Tor Vergata, a Roma. Il cantautore romano ha venduto 250mila biglietti in sole 3 ore. Qui il testo e il significato della canzone.

Il testo di Questa insensata voglia di te

Ci sono cose che non scorderò

stasera ho freddo e il cielo non è blu

e ti immagino, come in bilico

tra le cose che ora più non ho

e ti immagino

quel riportarmi dentro tutto

a mischiare i sogni

ad ordinarmi il giorno

Ci sono cose che non lascerò

anche se sai che non ti parlo più

tu voli dentro me come un foglio blu

sai che cosa c’è,

non ne posso più

di sentire sempre tutto il doppio

che mi manca un mondo

e che c’è sempre spazio per un rimpianto

Però ti voglio bene io

e non ti lascio andare via

so che forse è banale

ma ci inizio a pensare

quando è buio rimane solo…

questa insensata voglia di te

questa insensata voglia di te

Ci sono cose che non rivedrò

e forse è giusto anche lasciarle lì

nei ricordi che lascio sempre giù

come anelli persi giù nel mare blu

ti mando spesso i miei pensieri

e mi domando sempre chissà se li senti

e se li senti veri

Però ti voglio bene io

e non ti lascio andare via

sei il senso del rifugio mio

la porta per la nostalgia

so che forse è banale

ma ci inizio a pensare

quando è buio rimane

questa insensata voglia di te

questa insensata voglia di te

Il significato di Questa insensata voglia di te

"Questa insensata voglia di te" è il nuovo singolo di Ultimo, a pochi mesi da "Acquario" che ha collezionato 13,6 milioni di streaming su Spotify. La canzone, prodotta e scritta dall'autore romano, ricalca la narrativa dominante nella musica di Ultimo: la descrizione dell'evoluzione dei rapporti di coppia, in cui il protagonista descrive con profonda sensibilità il dolore che la distanza produce. Si evidenzia in passaggi come "Ci sono cose che non lascerò, anche se sai che non ti parlo più" o "non ne posso più di sentire sempre tutto il doppio che mi manca un mondo e che c’è sempre spazio per un rimpianto".

C'è anche un secondo piano, legato alla distanza e alla ricerca di una connessione, che si rivede quando Ultimo canta: "Ti mando spesso i miei pensieri e mi domando sempre chissà se li senti e se li senti veri". In questo senso, si avverte profondamente la ricerca nell'io narratore di tenersi aggrappato alla nostalgia del passato, un rifugio in cui nascondersi e cercare di provare ciò che in passato questa relazione ha prodotto. La canzone infatti si chiude, con il ritornello che recita: "Ma ci inizio a pensare, quando è buio rimane questa insensata voglia di te".

Non è ancora possibile conoscere la scaletta dell'evento del prossimo 4 luglio 2026 presso la Spianata di Tor Vergata, a Roma, dove si terrà il maxi raduno di Ultimo da 250mila persone, il concerto che ha dato vita a "La Favola Per Sempre". Ma "Questa insensata voglia di te" potrebbe sicuramente rientrare tra i brani che Ultimo canterà sul palco: il singolo è accompagnato da un videoclip girato nei celebri studi newyorkesi Power Station at Berklee di New York.