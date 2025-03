Ecco cos’è il raduno degli ultimi e perché Ultimo ha deciso di riunire tutta Roma

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Ultimo, via LaPresse e Instagram

Lo ha definito "il raduno degli Ultimi", ma ciò che sta pensando Nicolò Morriconi per il 2026 potrebbe esser una delle più grandi manifestazioni musicali in Italia. La notizia arriva dal suo profilo Instagram, dove con una mappa di Roma, sembrava indicare una macro-zona della Capitale, un posto in cui riunire i suoi fan. Più che una data, viene indicato il 2026 come l'anno giusto per il raduno degli Ultimi e che sembra rispondere alla rinuncia, quest'anno, di una quarta data allo Stadio Olimpico di Roma. Ricordiamo che Ultimo, quest'nno sarà impegnato in un tour negli stadi che comincerà da Lignano Sabbiadoro il 29 giugno, seguito da Ancona, due date allo Stadio San Siro di Milano, tre all'Olimpico di Roma per poi chiudersi il 23 luglio al San Nicola di Bari. Manco a dirlo, il tour è completamente sold-out.

Nel video mostrato su Instagram e su TikTok da parte dell'autore romano, oltre alla colonna sonora di Sogni Appesi, è possibile ascoltare parte dell'idea dell'autore: "Fare tutti questi, ma non a parte, però. Prendere tutte le parti, da San Basilio a Primavalle a Torremassera al centro, e portarlo qui. Cioè, prendere tutto questo e portarlo qui, è semplice. Quello è il senso, tutta Roma e portarla in un ca**o di posto. Questo è quello che dobbiamo fare". Secondo le immagini, il punto che viene indicato sulla mappa corrisponde al Parco di Centocelle, uno spazio molto grande a Roma Est. Un ex pista di atterraggio che nessuna ha mai usato, fino ad oggi, per concerti.

E pensare che lo scorso ottobre, all'annuncio di un triplo appuntamento allo Stadio Olimpico, era diventato il più giovane artista ad aver mai raggiunto 10 appuntamenti allo stadio Olimpico, contando anche l'esordio il 4 luglio 2019: "È il mio decimo Stadio Olimpico e solo dirlo mi fa sentire una grande responsabilità e immensa gratitudine nei confronti della mia città. È il terzo anno consecutivo in cui suono 3 volte d’estate in questo posto magico. Andiamo avanti insieme. Sarà un altro immenso viaggio. Non vedo l’ora di rivedervi alle prove, sotto gli alberghi, sotto il palco, per strada: ovunque, purché sia altrove. Questa è casa mia". Ultimo, nel frattempo, è diventato padre lo scorso 30 novembre, con la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo che ha partorito il piccolo Enea. Per l'occasione, Ultimo ha pubblicato il singolo La parte migliore di me.