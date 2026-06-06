Iran, la guerra in diretta: Usa colpiscono postazioni iraniane a Goruk e a Qeshm. Trump posta video IA su flotta affondata

Scambio di colpi tra Usa e Iran nell'area del Golfo. Il 5 giugno, le forze statunitensi hanno intercettato diversi missili balistici e droni iraniani lanciati verso lo Stretto di Hormuz e i paesi limitrofi del Golfo. "L'Iran ha lanciato sette missili balistici verso il Kuwait e il Bahrein", fa sapere il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM). Si sarebbe trattato di una reazione dopo che le forze statunitensi hanno abbattuto quattro droni d'attacco iraniani, anch'essi diretti verso lo Stretto di Hormuz. "I droni d'attacco rappresentavano una minaccia immediata per il traffico marittimo regionale". Successivamente, le forze statunitensi hanno "colpito le postazioni radar di sorveglianza costiera iraniane a Goruk e sull'isola di Qeshm per difendersi da ulteriori attacchi marittimi. Le prime valutazioni indicano che sei dei missili lanciati dall'Iran sono stati intercettati e un settimo non ha raggiunto il bersaglio previsto". Al momento non si segnalano feriti tra il personale statunitense. L'Iran dichiara di aver danneggiato il quartier generale della Quinta Flotta statunitense in Bahrein ma per il CENTCOM sono affermazioni "false".

Le forze statunitensi colpiscono postazioni radar iraniane a Goruk e sull’isola di Qeshm (Centcom)