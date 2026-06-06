Iran, la guerra in diretta: Usa colpiscono postazioni iraniane a Goruk e a Qeshm. Trump posta video IA su flotta affondata

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 6 giugno, in tempo reale. Stati Uniti e Iran si scambiano attacchi nella regione del Golfo Persico. Le forze statunitensi hanno colpito le postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Qeshm e intercettato un'ondata di missili balistici lanciati dall'Iran verso lo Stretto di Hormuz e la regione del Golfo. I negoziati di pace sono in stallo a causa del blocco dei beni del regime iraniano. Teheran infatti ha richiesto lo sblocco di 12 miliardi di dollari non appena verrà firmato un accordo provvisorio con gli Stati Uniti, e altri 12 miliardi in seguito. "È una prova che l'America deve superare e la strada sarà aperta", ha detto Mohsen Rezaei, consigliere militare della Guida Suprema. Trump posta un video creato con i Ia delle navi della flotta israeliane distrutte.
Iran: "Negoziati in stallo, Trump sblocchi 24 miliardi di dollari"
"I negoziati sono in una fase di stallo e Trump deve sbloccare la situazione". Lo ha dichiarato Mohsen Rezaei, consigliere militare della Guida Suprema Mojtaba Khamenei, durante un'intervista alla CNN. Il funzionario fa riferimento ai 24 miliardi di dollari di beni iraniani che al momento sarebbero congelati e di cui l'Iran avrebbe richiesto di poter usufruire. Teheran avrebbe richiesto lo sblocco di 12 miliardi di dollari al momento della firma dell'accordo provvisorio con gli Stati Uniti, e altri 12 miliardi successivamente.
Trump posta video IA con flotta iraniana distrutta
Donald Trump ha postato sul social Truth un video realizzato con l'intelligenza artificiale che mostra navi della flotta iraniana distrutte. Le immagini non sono accompagnate da didascalie ma richiamano alcune dichiarazioni rilasciate un giorno fa dal presidente statunitense ai media in cui minaccia di "distruggere" le forze di Teheran.
Libano: "Attacco israeliano contro veicolo militare, uccisi soldati e ufficiale"
Diversi soldati e un ufficiale dell'esercito libanese sono stati uccisi questa mattina nel corso di un attacco israeliano contro un veicolo militare sulla strada Nabatieh-Khardali, nel Libano meridionale. Secondo i media locali, le vittime confermate sarebbero un colonnello e il suo autista ma le identità non sono state rese note. Sulla vicenda è intervenuto anche l'esercito libanese con un post su X: "La continua, deliberata e ripetuta aggressione israeliana contro il Libano, il suo popolo e il suo esercito non fa che rafforzare la nostra risolutezza, la nostra fede e la nostra determinazione a contrastare questi tentativi aggressivi, che mirano a vanificare ogni sforzo per raggiungere una soluzione che ripristini la stabilità, stabilisca un cessate il fuoco globale e porti al ritiro israeliano dai territori libanesi occupati".
Idf prepara attacchi contro Libano: chiesta evacuazione di 5 villaggi nell'area meridionale
Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno chiesto l'evacuazione di cinque villaggi del Libano meridionale in vista delle operazioni militari. Agli abitanti di Aaramta, Machghara, Kafr Houna, Sejoud e Ansariyeh è stato ordinato di evacuare a nord del fiume Zahrani. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) sono "costrette ad agire con la forza" nella zona "alla luce della presenza del gruppo terroristico Hezbollah, in violazione dell'accordo di cessate il fuoco", ha affermato il portavoce Avichay Adraee.
Il Bahrein denuncia attacco da parte dell'Iran: "Violazione della sovranità nostra e del Kuwait"
Il ministero degli Esteri del Bahrein ha condannato gli attacchi dell'Iran contro il suo territorio e il Kuwait, affermando che i due Paesi del Golfo hanno intercettato sette missili lanciati dalla Repubblica islamica: "Il Ministero degli Esteri condanna fermamente i rinnovati attacchi della Repubblica Islamica dell'Iran contro il Regno del Bahrein e il fraterno Stato del Kuwait", si legge in un comunicato del Bahrein. "Questa palese aggressione costituisce una flagrante violazione della sovranità di entrambi i paesi". In Bahrein è presente la Quinta Flotta statunitense che non avrebbe riportato danni.
Usa: "Iran lancia sette missili balistici verso Kuwait e Bahrein"
Scambio di colpi tra Usa e Iran nell'area del Golfo. Il 5 giugno, le forze statunitensi hanno intercettato diversi missili balistici e droni iraniani lanciati verso lo Stretto di Hormuz e i paesi limitrofi del Golfo. "L'Iran ha lanciato sette missili balistici verso il Kuwait e il Bahrein", fa sapere il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM). Si sarebbe trattato di una reazione dopo che le forze statunitensi hanno abbattuto quattro droni d'attacco iraniani, anch'essi diretti verso lo Stretto di Hormuz. "I droni d'attacco rappresentavano una minaccia immediata per il traffico marittimo regionale". Successivamente, le forze statunitensi hanno "colpito le postazioni radar di sorveglianza costiera iraniane a Goruk e sull'isola di Qeshm per difendersi da ulteriori attacchi marittimi. Le prime valutazioni indicano che sei dei missili lanciati dall'Iran sono stati intercettati e un settimo non ha raggiunto il bersaglio previsto". Al momento non si segnalano feriti tra il personale statunitense. L'Iran dichiara di aver danneggiato il quartier generale della Quinta Flotta statunitense in Bahrein ma per il CENTCOM sono affermazioni "false".