Testo e significato di Romantica, Ultimo si prepara al concerto di Tor Vergata con una canzone sulla separazione
Ultimo ha pubblicato l'ultimo singolo "Romantica", canzone che segue "Acquario", e che come quella cerca che diventi un instant cult nella playlist dei suoi fan. Di certo il cantautore romano sta accompagnando così i suoi fan verso il concerto evento "Ultimo 2026 – La favola per sempre", che terrà il 4 luglio 2026 a Roma – Tor Vergata. Il singolo anticipa l'uscita del suo nuovo album "Il giorno che aspettavo" che uscirà il 19 giugno e conterrà 10 brani, inclusa "Questa insensata voglia di te". Ultimo racconta una separazione, guardandola con gli occhi di un ex che è ancora legato alla sua ex compagna.
Testo di Romantica
Come stanno i tuoi adesso
Non te lo chiedo più
Ho lasciato il cuore aperto
Casomai torni tu
Ho nuotato in mare aperto
Per capire che si prova
Ad avere niente intorno
Ed il cielo nero sopra
Spero che
Hai trovato ciò che manca a me
Vivere
Non lo so fare bene senza te
Spero che hai trovato la tua strada
Che la vita ora ti guarda
Come io guardo te
Sai che c'è?
Spero che hai trovato la tua quadra
Che quel tipo che t'abbraccia
Sappia che cosa c'è nei tuoi silenzi
Sеnti che non puoi farcela
Che sogni quеl viaggio in Africa
Scordi le chiavi in macchina
Sbrocchi ma sei romantica
Sono dentro ai tuoi sogni
C'è una luce laggiù
Corro per arrivarci
Fino a che non c'è più
E mi chiedo dove sono
In un luogo che poi
Ora è qualcosa di tuo
Prima qualcosa di noi
Spero che
Hai trovato ciò che manca a me
Vivere
Non lo so fare bene senza te
Spero che hai trovato la tua strada
Che la vita ora ti guarda
Come io guardo te
Sai che c'è?
Spero che hai trovato la tua quadra
Che quel tipo che t'abbraccia
Sappia che cosa c'è nei tuoi silenzi
Senti che non puoi farcela
Che sogni quel viaggio in Africa
Scordi le chiavi in macchina
Sbrocchi ma sei romantica
Più di un diamante, sì più
Delle tue gambe, sì più
Dei giorni persi a vedere i tuoi occhi andarsene
Più di un concerto
Dei fulmini a cielo aperto
Di più di tutti quei giorni passati zitti sul letto
Spero che
Oggi che è quella giornata
Hai rifatto quella strada
Io spero che hai trovato la tua strada
Che la vita ora ti guarda
Come io guardo te
Sai che c'è?
Spero che hai trovato la tua quadra
Che quel tipo che t'abbraccia
Sappia che cosa c'è nei tuoi silenzi
Senti che non puoi farcela
Che sogni quel viaggio in Africa
Scordi le chiavi in macchina
Sbrocchi ma sei romantica.
Il significato di Romantica
Ultimo racconta con l'ennesima canzone da stadio la fine di una relazione dal punto di vista di chi è stato lasciato, ma non prova risentimento nei confronti dell'ex. Anzi, sottolinea tutto ciò che gli manca, chiedendosi se anche la persona che è a fianco a lei riesca a vederlo. E che lei abbia trovato ciò che mancava a lui e che evidentemente ha portato alla fine della storia. L'attacco segna un cambiamento nella quotidianità: "Come stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più". E immediatamente dopo rende lo smarrimento con una metafora nota, quella del mare aperto: "Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno ed il cielo nero sopra".
È il ritornello, ovviamente, che racchiude il messaggio: "Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda come io guardo te. Sai che c'è? Spero che hai trovato la tua quadra, che quel tipo che t'abbraccia sappia che cosa c'è nei tuoi silenzi". Mentre nel bridge Ultimo elenca tutto ciò di cui lei è più importante, dal diamante al concerto (che per lui rappresenta il non plus ultra) fino a "tutti quei giorni passati zitti sul letto".
Ultimo si prende una licenza poetica, sostituendo i congiuntivi con gli indicativi ("spero che hai"), probabilmente per rendere meglio un parlato immediato (anche se stride all'orecchio). Ma la lezione Ultimo l'ha imparata, gira e rigira le canzoni sono sempre riconoscibili e identificabili con il suo catalogo, facili da cantare allo stadio, brani che non lasciano nulla all'immaginazione ma descrivono situazioni che tutti i suoi fan hanno provato o che sentono vicine. Insomma, Ultimo continua a scrivere per chi lo ama già e non gli interessa altro: e con 250 mila persone che hanno pagato per vedere un suo concerto, è comprensibile.