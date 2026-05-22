Testo e significato di Romantica, Ultimo si prepara al concerto di Tor Vergata con una canzone sulla separazione

Nella sua ultima canzone, “Romantica”, Ultimo racconta la fine di un amore negli occhi di chi lascia, ma non prova risentimento. Di chi lascia andare la persona amata per il suo bene. Testo e significato della canzone.

Ultimo in concerto – ph Rocco Spaziani

Ultimo ha pubblicato l'ultimo singolo "Romantica", canzone che segue "Acquario", e che come quella cerca che diventi un instant cult nella playlist dei suoi fan. Di certo il cantautore romano sta accompagnando così i suoi fan verso il concerto evento "Ultimo 2026 – La favola per sempre", che terrà il 4 luglio 2026 a Roma – Tor Vergata. Il singolo anticipa l'uscita del suo nuovo album "Il giorno che aspettavo" che uscirà il 19 giugno e conterrà 10 brani, inclusa "Questa insensata voglia di te". Ultimo racconta una separazione, guardandola con gli occhi di un ex che è ancora legato alla sua ex compagna.

Testo di Romantica

Come stanno i tuoi adesso

Non te lo chiedo più

Ho lasciato il cuore aperto

Casomai torni tu

Ho nuotato in mare aperto

Per capire che si prova

Ad avere niente intorno

Ed il cielo nero sopra

Spero che

Hai trovato ciò che manca a me

Vivere

Non lo so fare bene senza te

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Spero che hai trovato la tua strada

Che la vita ora ti guarda

Come io guardo te

Sai che c'è?

Spero che hai trovato la tua quadra

Che quel tipo che t'abbraccia

Sappia che cosa c'è nei tuoi silenzi

Sеnti che non puoi farcela

Che sogni quеl viaggio in Africa

Scordi le chiavi in macchina

Sbrocchi ma sei romantica

Sono dentro ai tuoi sogni

C'è una luce laggiù

Corro per arrivarci

Fino a che non c'è più

E mi chiedo dove sono

In un luogo che poi

Ora è qualcosa di tuo

Prima qualcosa di noi

Spero che

Hai trovato ciò che manca a me

Vivere

Non lo so fare bene senza te

Spero che hai trovato la tua strada

Che la vita ora ti guarda

Come io guardo te

Sai che c'è?

Spero che hai trovato la tua quadra

Che quel tipo che t'abbraccia

Sappia che cosa c'è nei tuoi silenzi

Senti che non puoi farcela

Che sogni quel viaggio in Africa

Scordi le chiavi in macchina

Sbrocchi ma sei romantica

Più di un diamante, sì più

Delle tue gambe, sì più

Dei giorni persi a vedere i tuoi occhi andarsene

Più di un concerto

Dei fulmini a cielo aperto

Di più di tutti quei giorni passati zitti sul letto

Spero che

Oggi che è quella giornata

Hai rifatto quella strada

Io spero che hai trovato la tua strada

Che la vita ora ti guarda

Come io guardo te

Sai che c'è?

Spero che hai trovato la tua quadra

Che quel tipo che t'abbraccia

Sappia che cosa c'è nei tuoi silenzi

Senti che non puoi farcela

Che sogni quel viaggio in Africa

Scordi le chiavi in macchina

Sbrocchi ma sei romantica.

Il significato di Romantica

Ultimo racconta con l'ennesima canzone da stadio la fine di una relazione dal punto di vista di chi è stato lasciato, ma non prova risentimento nei confronti dell'ex. Anzi, sottolinea tutto ciò che gli manca, chiedendosi se anche la persona che è a fianco a lei riesca a vederlo. E che lei abbia trovato ciò che mancava a lui e che evidentemente ha portato alla fine della storia. L'attacco segna un cambiamento nella quotidianità: "Come stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più". E immediatamente dopo rende lo smarrimento con una metafora nota, quella del mare aperto: "Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno ed il cielo nero sopra".

È il ritornello, ovviamente, che racchiude il messaggio: "Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda come io guardo te. Sai che c'è? Spero che hai trovato la tua quadra, che quel tipo che t'abbraccia sappia che cosa c'è nei tuoi silenzi". Mentre nel bridge Ultimo elenca tutto ciò di cui lei è più importante, dal diamante al concerto (che per lui rappresenta il non plus ultra) fino a "tutti quei giorni passati zitti sul letto".

Ultimo si prende una licenza poetica, sostituendo i congiuntivi con gli indicativi ("spero che hai"), probabilmente per rendere meglio un parlato immediato (anche se stride all'orecchio). Ma la lezione Ultimo l'ha imparata, gira e rigira le canzoni sono sempre riconoscibili e identificabili con il suo catalogo, facili da cantare allo stadio, brani che non lasciano nulla all'immaginazione ma descrivono situazioni che tutti i suoi fan hanno provato o che sentono vicine. Insomma, Ultimo continua a scrivere per chi lo ama già e non gli interessa altro: e con 250 mila persone che hanno pagato per vedere un suo concerto, è comprensibile.