Iran, la guerra in diretta: media: “Teheran discute con Oman sistema tariffe per Hormuz”. Raid Idf in Libano: morti

L'esercito israeliano ha condotto un raid aereo nel sud del Libano, uccidendo due persone che, secondo quanto affermato, erano armate e "si muovevano in modo sospetto" in un'area in cui si stanno combattendo Hezbollah. "Poco fa, la sorveglianza delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) ha individuato due individui armati che si muovevano in modo sospetto a centinaia di metri dal territorio israeliano, nel sud del Libano", ha scritto l'esercito israeliano su Telegram. "A seguito della loro identificazione e del continuo monitoraggio da parte dell'Idf, gli individui armati sono stati colpiti ed eliminati in un raid aereo", conclude il messaggio.