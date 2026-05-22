Iran, la guerra in diretta: media: “Teheran discute con Oman sistema tariffe per Hormuz”. Raid Idf in Libano: morti

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, venerdì 22 maggio, in tempo reale. Non si fermano i colloqui indiretti tra le parti in conflitto mediati dal Pakistan. Intanto, Teheran discute con l'Oman sistema tariffe per Stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dal New York Times. Idf annuncia: "Colpiti e uccisi due individui armati nel sud del Libano". In un raid aereo contro centro sanitario nel sud sono morte 4 persone. Borse asiatiche in rialzo.
Per approfondire:
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- Anghelone: "Teheran non rinuncerà al nucleare e non cederà alle richieste di Trump"
Borse asiatiche in rialzo, cautela su Iran
I mercati azionari asiatici hanno esteso i guadagni nell'ultima seduta settimanale grazie al rimbalzo dei produttori di chip dopo i risultati positivi di Nvidia, mentre l'incertezza nei negoziati Usa-Iran hanno mantenuto gli investitori cauti. Il Nikkei giapponese è salito di oltre il 2,5%, avviandosi a un rialzo di quasi il 3% considerando l'intera settimana. Bene anche i listini cinesi: Shanghai e Shenzhen salgono rispettivamente dello 0,7% e dell'1,23%, mentre l'indice Hang Seng di Hong Kong guadagna l'1,3%.
Media: "Usa hanno perso 20% droni a lunga autonomia durante operazione militare"
Durante l'operazione militare contro l'Iran, le forze armate statunitensi hanno perso quasi un quinto dei loro droni MQ-9 Reaper a lunga autonomia. Lo scrive la Tass citando una notizia di Bloomberg. Secondo il rapporto, dall'inizio dell'attacco all'Iran alla fine di febbraio, la Repubblica islamica ha distrutto oltre due dozzine di droni MQ-9 Reaper, pari a quasi il 20% delle risorse del Pentagono precedenti al conflitto. Un singolo drone costa 30 milioni di dollari. Secondo il rapporto, i droni sono dotati di sensori e telecamere ad alta potenza e possono trasportare missili Hellfire e bombe guidate JDAM (Joint Direct Attack Munition). Bloomberg ipotizza inoltre che il numero totale di droni persi durante il conflitto con l'Iran potrebbe raggiungere quota 30, includendo anche i droni danneggiati e quindi inutilizzabili. L'agenzia stima i danni complessivi a 1 miliardo di dollari.
In Libano 4 morti in un attacco israeliano contro un centro medico
Un attacco aereo israeliano contro un centro dell'Autorità sanitaria islamica nella località di Hannaouiyah, nel distretto di Tiro, nel sud del Libano, ha causato la morte di quattro persone. Lo riferisce l'Agenzia nazionale di stampa del Libano, secondo cui nel raid sono rimasti feriti anche due paramedici.
Idf: "Colpiti e uccisi due individui armati nel sud del Libano"
L'esercito israeliano ha condotto un raid aereo nel sud del Libano, uccidendo due persone che, secondo quanto affermato, erano armate e "si muovevano in modo sospetto" in un'area in cui si stanno combattendo Hezbollah. "Poco fa, la sorveglianza delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) ha individuato due individui armati che si muovevano in modo sospetto a centinaia di metri dal territorio israeliano, nel sud del Libano", ha scritto l'esercito israeliano su Telegram. "A seguito della loro identificazione e del continuo monitoraggio da parte dell'Idf, gli individui armati sono stati colpiti ed eliminati in un raid aereo", conclude il messaggio.
Nyt: "L'Iran discute con l'Oman sistema tariffe per Stretto di Hormuz"
L'Iran avrebbe discusso con l'Oman, storico alleato degli Stati Uniti, un possibile sistema di tariffe per le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz, ignorando gli avvertimenti dell'amministrazione di Donald Trump contro qualsiasi richiesta di pagamento per transitare in una delle rotte marittime più strategiche del pianeta. Lo riporta il New York Times. Non è chiaro se dai colloqui emergerà un progetto concreto, ma le discussioni sembrano indicare che Washington e Teheran siano ancora lontane da una vera soluzione del conflitto che ha fortemente colpito l'economia globale, nonostante le ripetute dichiarazioni ottimistiche di Trump.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 22 maggio
Proseguono i colloqui indiretti tra Teheran e Washington, mediati dal Pakistan che funge da mediatore. Lo afferma l'agenzia iraniana Isna, secondo cui le due parti si stanno attualmente scambiando messaggi e bozze di testo nel tentativo di stabilire un quadro per un accordo. Intanto, mentre l'Idf continua i suoi raid nel Libano del Sud, l'Iran discute con l'Oman di un passibile tariffario per passare attraverso lo Stretto di Hormuz.