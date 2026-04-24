Testo, traduzione e significato di Runway, Lady Gaga e Doechii raccontano “Il diavolo veste Prada 2”

Si chiama Runway la canzone di Lady Gaga e Doechii che fa da colonna sonora a Il diavolo veste Prada 2, il film che vede protagoniste Maryl Streep e Anne Hathaway: ecco testo, significato e traduzione del brano.

Doechii e Lady Gaga – Christoper Polk:Variety via Getty Images

"Runway" è la canzone di Lady Gaga e Doechii che farà da colonna sonora a "Il Diavolo veste Prada 2", il film interpretato da Meryl Streep, Anne Hathaway. Diciotto Grammy in due (sedici sono solo di gaga) per cantare un brano che farà da tema di uno dei ritorni più attesi del cinema mondiale. La canzone era stata anticipata nel trailer finale del film ed è stata pensata proprio per far ballare i fan delle cantanti e del cult del grande schermo. La canzone vede anche il ritorno della coppia formata da Gaga e Bruno Mars che firma il testo "Runway" insieme alle cantanti e a Andrew Watt, Henry Walter, Dernst “D’Mile” Emile II e Jayda Love. La canzone, che ha esordito in settima posizione nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, racconta proprio della vita in passerella che in inglese si traduce con "Runway".

Il testo di Runway di Lady Gaga e Doechii

No matter what, no matter what

You got to strut

Walk, I'm feeling fab

I'm feeling free, I feel exceptionally me

Hate all you want, but I'm dangerous

You gon' burn your tongue on this tea

Might show up late, might be on time

Just wait, I'm coming, kiki

This paparazzi routine

Bitch, I came to be seen

Yes, serve a little sass

Yes, with a little side of ass

Yes, got the front row screaming

Okay (Okay), okay (Okay)

Yes, do a little twirl

Yes, let ‘em know I'm that girl

Yes, Monday through Sunday

I can turn a dance floor into a runway

Turn it up, turn around

Bitch, Monday through Sunday

I can turn a dance floor into a runway

Turn it up, turn around

Bitch, Monday through Sunday

I can turn a dance floor into a runway

I can turn a dance floor into a runway

Tell ‘em, "Make room," my body's a entree

I could turn a mad ho into a fan

Cameras flashing, lights on, fuck it up

Click, click, click, click, everywhere I go (Rrr)

Get it, can't get me, face card froze

Never gon' see me waiting at the door, no (Yeah)

Get out the way, ho

Yes, serve a little sass

Yes, with a little side of ass

Yes, got the front row screaming

Okay (Okay), okay (Okay)

Yes, do a little twirl

Yes, let ‘em know I'm that girl

Yes, Monday through Sunday

I can turn a dance floor into a runway

Turn it up, turn around

Bitch, Monday through Sunday

I can turn a dance floor into a runway

Turn it up, turn around

Bitch, Monday through Sunday

I can turn a dance floor into a runway

Turn it up, turn around

Bitch, Monday through Sunday

I can turn a dance floor into a runway

Turn it up, turn around (Woo)

I can turn a dance floor into a runway

Pose

I ain't scared of no cameras

Born for the runway

Sashay, Doech-ay

Pose (Born for the runway)

I ain't scared of no cameras

Born for the runway

Sashay, Gag-ay

You were born for the runway

You were born for the runway-way-way-way

You were born for the runway

You were born for the runway, born, born, way

You were born, born

Born, born

You were born for the runway

Monday through Sunday

I can turn a dance floor into a runway

La traduzione di Runway

Non importa come, non importa cosa

Devi sfilare con orgoglio

Cammino, mi sento favolosa

Mi sento libera, mi sento eccezionalmente me stessa

Odiatemi pure quanto volete, ma sono pericolosa

Vi scotterete la lingua con questo tè (con questi pettegolezzi)

Potrei arrivare in ritardo, potrei essere puntuale

Aspettate e basta, sto arrivando, kiki

Questa routine dei paparazzi

Stronza, sono venuta qui per essere vista

Sì, servi un po' di impertinenza

Sì, con un tocco di fondoschiena

Sì, ho la prima fila che urla

Okay (Okay), okay (Okay)

Sì, fai una giravolta

Sì, fagli sapere che sono "quella giusta"

Sì, da lunedì a domenica

Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Alza il volume, voltati

Stronza, da lunedì a domenica

Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Alza il volume, voltati

Stronza, da lunedì a domenica

Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Dì loro: "Fate spazio", il mio corpo è la portata principale

Potrei trasformare una tipa furiosa in una fan

Flash che scattano, luci accese, spacca tutto

Click, click, click, click, ovunque io vada

Prendilo, non puoi avermi, il mio viso è perfetto (congelato nel tempo)

Non mi vedrai mai aspettare alla porta, no

Togliti di mezzo, tipa

Sì, servi un po' di impertinenza

Sì, con un tocco di fondoschiena

Sì, ho la prima fila che urla

Okay (Okay), okay (Okay)

Sì, fai una giravolta

Sì, fagli sapere che sono "quella giusta"

Sì, da lunedì a domenica

Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Alza il volume, voltati

Stronza, da lunedì a domenica

Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Alza il volume, voltati

Stronza, da lunedì a domenica

Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Alza il volume, voltati

Stronza, da lunedì a domenica

Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Alza il volume, voltati

Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

In posa

Non ho paura delle telecamere

Nata per la passerella

Sfila, Doech-ay

In posa (Nata per la passerella)

Non ho paura delle telecamere

Nata per la passerella

Sfila, Gag-ay

Sei nata per la passerella

Sei nata per la passerella

Sei nata per la passerella

Sei nata per la passerella

Sei nata, nata

Nata, nata

Sei nata per la passerella

Da lunedì a domenica

Posso trasformare una pista da ballo in una passerella

Il significato di Runway, colonna sonora de Il Diavolo veste Prada 2

Una scena de Il Diavolo veste Prada 2, di cui Runway è colonna sonora

"Runway" racconta il seguito di quello che abbiamo visto nel primo Il diavolo veste Prada, ritroviamo non più la timidezza che caratterizzava l'inizio di quel film, ma la spregiudicatezza, la presa di coscienza definitiva di sé. Ci si appropria dello spazio, quello della sfilata, pronti a prendersi gli occhi delle prime file e non solo. È un inno al dominare la scena. I primi versi ci buttano già in passerella "No matter what, you better strut", ma anche il finale sancisce il significato della canzone: "You were born for the runway" ("Sei nata per la passerella"). La protagonista della canzone si sente libera e favolosa ("I'm feeling fab I'm feeling free, I feel exceptionally me") e se ne frega dei pettegolezzi (che in inglese sono riassunti nella frase idiomatica "You gon' burn your tongue on this tea"). C'è poi l'invito a sentirsi sé stesse: "Tell ‘em, "Make room," my body's a entree I could turn a mad ho into a fan. Cameras flashing, lights on, fuck it up. Click, click, click, click, everywhere I go ("Dì loro: ‘Fate spazio', il mio corpo è la portata principale. Potrei trasformare una tipa furiosa in una fan. Flash che scattano, luci accese, spacca tutto. Click, click, click, click, ovunque io vada").