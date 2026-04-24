Testo, traduzione e significato di Runway, Lady Gaga e Doechii raccontano “Il diavolo veste Prada 2”
"Runway" è la canzone di Lady Gaga e Doechii che farà da colonna sonora a "Il Diavolo veste Prada 2", il film interpretato da Meryl Streep, Anne Hathaway. Diciotto Grammy in due (sedici sono solo di gaga) per cantare un brano che farà da tema di uno dei ritorni più attesi del cinema mondiale. La canzone era stata anticipata nel trailer finale del film ed è stata pensata proprio per far ballare i fan delle cantanti e del cult del grande schermo. La canzone vede anche il ritorno della coppia formata da Gaga e Bruno Mars che firma il testo "Runway" insieme alle cantanti e a Andrew Watt, Henry Walter, Dernst “D’Mile” Emile II e Jayda Love. La canzone, che ha esordito in settima posizione nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, racconta proprio della vita in passerella che in inglese si traduce con "Runway".
Il testo di Runway di Lady Gaga e Doechii
No matter what, no matter what
You got to strut
Walk, I'm feeling fab
I'm feeling free, I feel exceptionally me
Hate all you want, but I'm dangerous
You gon' burn your tongue on this tea
Might show up late, might be on time
Just wait, I'm coming, kiki
This paparazzi routine
Bitch, I came to be seen
Yes, serve a little sass
Yes, with a little side of ass
Yes, got the front row screaming
Okay (Okay), okay (Okay)
Yes, do a little twirl
Yes, let ‘em know I'm that girl
Yes, Monday through Sunday
I can turn a dance floor into a runway
Turn it up, turn around
Bitch, Monday through Sunday
I can turn a dance floor into a runway
Turn it up, turn around
Bitch, Monday through Sunday
I can turn a dance floor into a runway
I can turn a dance floor into a runway
Tell ‘em, "Make room," my body's a entree
I could turn a mad ho into a fan
Cameras flashing, lights on, fuck it up
Click, click, click, click, everywhere I go (Rrr)
Get it, can't get me, face card froze
Never gon' see me waiting at the door, no (Yeah)
Get out the way, ho
Yes, serve a little sass
Yes, with a little side of ass
Yes, got the front row screaming
Okay (Okay), okay (Okay)
Yes, do a little twirl
Yes, let ‘em know I'm that girl
Yes, Monday through Sunday
I can turn a dance floor into a runway
Turn it up, turn around
Bitch, Monday through Sunday
I can turn a dance floor into a runway
Turn it up, turn around
Bitch, Monday through Sunday
I can turn a dance floor into a runway
Turn it up, turn around
Bitch, Monday through Sunday
I can turn a dance floor into a runway
Turn it up, turn around (Woo)
I can turn a dance floor into a runway
Pose
I ain't scared of no cameras
Born for the runway
Sashay, Doech-ay
Pose (Born for the runway)
I ain't scared of no cameras
Born for the runway
Sashay, Gag-ay
You were born for the runway
You were born for the runway-way-way-way
You were born for the runway
You were born for the runway, born, born, way
You were born, born
Born, born
You were born for the runway
Monday through Sunday
I can turn a dance floor into a runway
La traduzione di Runway
Non importa come, non importa cosa
Devi sfilare con orgoglio
Cammino, mi sento favolosa
Mi sento libera, mi sento eccezionalmente me stessa
Odiatemi pure quanto volete, ma sono pericolosa
Vi scotterete la lingua con questo tè (con questi pettegolezzi)
Potrei arrivare in ritardo, potrei essere puntuale
Aspettate e basta, sto arrivando, kiki
Questa routine dei paparazzi
Stronza, sono venuta qui per essere vista
Sì, servi un po' di impertinenza
Sì, con un tocco di fondoschiena
Sì, ho la prima fila che urla
Okay (Okay), okay (Okay)
Sì, fai una giravolta
Sì, fagli sapere che sono "quella giusta"
Sì, da lunedì a domenica
Posso trasformare una pista da ballo in una passerella
Alza il volume, voltati
Stronza, da lunedì a domenica
Posso trasformare una pista da ballo in una passerella
Alza il volume, voltati
Stronza, da lunedì a domenica
Posso trasformare una pista da ballo in una passerella
Posso trasformare una pista da ballo in una passerella
Dì loro: "Fate spazio", il mio corpo è la portata principale
Potrei trasformare una tipa furiosa in una fan
Flash che scattano, luci accese, spacca tutto
Click, click, click, click, ovunque io vada
Prendilo, non puoi avermi, il mio viso è perfetto (congelato nel tempo)
Non mi vedrai mai aspettare alla porta, no
Togliti di mezzo, tipa
Sì, servi un po' di impertinenza
Sì, con un tocco di fondoschiena
Sì, ho la prima fila che urla
Okay (Okay), okay (Okay)
Sì, fai una giravolta
Sì, fagli sapere che sono "quella giusta"
Sì, da lunedì a domenica
Posso trasformare una pista da ballo in una passerella
Alza il volume, voltati
Stronza, da lunedì a domenica
Posso trasformare una pista da ballo in una passerella
Alza il volume, voltati
Stronza, da lunedì a domenica
Posso trasformare una pista da ballo in una passerella
Alza il volume, voltati
Stronza, da lunedì a domenica
Posso trasformare una pista da ballo in una passerella
Alza il volume, voltati
Posso trasformare una pista da ballo in una passerella
In posa
Non ho paura delle telecamere
Nata per la passerella
Sfila, Doech-ay
In posa (Nata per la passerella)
Non ho paura delle telecamere
Nata per la passerella
Sfila, Gag-ay
Sei nata per la passerella
Sei nata per la passerella
Sei nata per la passerella
Sei nata per la passerella
Sei nata, nata
Nata, nata
Sei nata per la passerella
Da lunedì a domenica
Posso trasformare una pista da ballo in una passerella
Il significato di Runway, colonna sonora de Il Diavolo veste Prada 2
"Runway" racconta il seguito di quello che abbiamo visto nel primo Il diavolo veste Prada, ritroviamo non più la timidezza che caratterizzava l'inizio di quel film, ma la spregiudicatezza, la presa di coscienza definitiva di sé. Ci si appropria dello spazio, quello della sfilata, pronti a prendersi gli occhi delle prime file e non solo. È un inno al dominare la scena. I primi versi ci buttano già in passerella "No matter what, you better strut", ma anche il finale sancisce il significato della canzone: "You were born for the runway" ("Sei nata per la passerella"). La protagonista della canzone si sente libera e favolosa ("I'm feeling fab I'm feeling free, I feel exceptionally me") e se ne frega dei pettegolezzi (che in inglese sono riassunti nella frase idiomatica "You gon' burn your tongue on this tea"). C'è poi l'invito a sentirsi sé stesse: "Tell ‘em, "Make room," my body's a entree I could turn a mad ho into a fan. Cameras flashing, lights on, fuck it up. Click, click, click, click, everywhere I go ("Dì loro: ‘Fate spazio', il mio corpo è la portata principale. Potrei trasformare una tipa furiosa in una fan. Flash che scattano, luci accese, spacca tutto. Click, click, click, click, ovunque io vada").