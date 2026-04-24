Iran, la guerra in diretta: Trump sull’accordo con Teheran: “Voglio che duri, non ho fretta”. Esteso di 3 settimane cessate il fuoco tra Tel Aviv e Libano

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, venerdì 24 aprile, in tempo reale. Durante una conferenza stampa nello Studio Ovale, il presidente Donald Trump ha dichiarato di non avere intenzione di usare armi nucleari contro l'Iran. "Perché dovrei usarle quando abbiamo decimato Teheran in modo convenzionale? A nessuno dovrebbe essere consentito utilizzarla". Poi sull'accordo con l'Iran ha sottolineato: "Voglio un accordo che duri, non ho fretta". Secondo la Cnn, le forze armate statunitensi stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello stresso di Hormuz se dovesse saltare il cessate il fuoco. Secondo Axios, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie ha disseminato altre mine nello Stretto. Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane. Trump ha annunciato di voler incontrare i leader di Israele e Libano nelle prossime due settimane per definire un accordo di pace permanente entro l'anno.

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