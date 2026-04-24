Iran, la guerra in diretta: Trump sull’accordo con Teheran: “Voglio che duri, non ho fretta”. Esteso di 3 settimane cessate il fuoco tra Tel Aviv e Libano

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, venerdì 24 aprile, in tempo reale. Durante una conferenza stampa nello Studio Ovale, il presidente Donald Trump ha dichiarato di non avere intenzione di usare armi nucleari contro l'Iran. "Perché dovrei usarle quando abbiamo decimato Teheran in modo convenzionale? A nessuno dovrebbe essere consentito utilizzarla". Poi sull'accordo con l'Iran ha sottolineato: "Voglio un accordo che duri, non ho fretta". Secondo la Cnn, le forze armate statunitensi stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello stresso di Hormuz se dovesse saltare il cessate il fuoco. Secondo Axios, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie ha disseminato altre mine nello Stretto. Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane. Trump ha annunciato di voler incontrare i leader di Israele e Libano nelle prossime due settimane per definire un accordo di pace permanente entro l'anno.
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Libano, attacchi da Idf e razzi da Hezbollah, a rischio la tregua
Poche ore dopo l'annuncio della proroga di tre settimane del cessate il fuoco tra Israele e Libano da parte del presidente Donald Trump, l'accordo appare già a rischio. Secondo Lebanon 24 ci sarebbero stati due attacchi israeliani nel Libano meridionale. Al contempo, l'esercito israeliano ha affermato che "diversi razzi" sono stati lanciati verso il nord di Israele. Hezbollah ha affermato di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele.
Sanchez sulla guerra in Iran: "Situazione in Medio Oriente dimostra il fallimento della forza bruta"
"La situazione in Medio Oriente, la crisi causata da questa guerra illegale, dimostra il fallimento della forza bruta e la necessità di salvaguardare il diritto internazionale". A dirlo è il premier spagnolo Pedro Sanchez, arrivato al Filoxenia Conference Center, dove a breve inizierà la seconda giornata di lavori del Consiglio europeo informale. "La legge del più forte alla fine rende il mondo molto più debole".
Iran concede esenzione dal pagamento per attraversare lo stretto di Hormuz a Paesi "amici" come la Russia
L'Iran ha concesso ai paesi "amici", tra cui la Russia, l'esenzione dal pagamento delle tariffe di transito nello Stretto di Hormuz. A dirlo è l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, che ha riportato le parole dell'ambasciatore dell'Iran a Mosca, Kazem Jalali. "Abbiamo previsto delle eccezioni per alcuni Paesi. Non so cosa accadrà in futuro", ha sottolineato. Haji Babai, vicepresidente del Parlamento, ha affermato che i primi proventi del pedaggio imposto dall'Iran sulle navi che transitano nello Stretto di Hormuz sono stati depositati alla Banca Centrale di Teheran, in base a quanto riportato dall'agenzia Fars.
Prezzi in rialzo per il petrolio: Brent guadagna lo 0,37%
I prezzi del petrolio viaggiano in rialzo per la preoccupazione e l'incertezza in Medio Oriente, dove lo stretto di Hormuz rimane bloccato e i negoziati tra Iran e Usa sono in fase di stallo. Il Wti, benchmark statunitense, sale dello 0,18% a 96,02 dollari al barile. Il Brent, benchmark globale, guadagna lo 0,37% a 105,47 dollari.
Usa valuta punizioni per Paesi Nato che non hanno dato sostegno nella guerra contro Iran
Gli Usa starebbero valutando opzioni per punire i paesi della Nato che si sono rifiutati di fornire aiuto nella guerra contro l'Iran. Lo ha dichiarato un funzionario statunitense all'agenzia di stampa Reuters. In un'email interna del Pentagono, sono descritte le opzioni a disposizione degli Usa per sanzionare gli alleati della Nato che non avrebbero supportato l'operazione militare in Iran. Tra le opzioni sul tavolo ci sarebbero la sospensione della Spagna dall'alleanza e la revisione della posizione americana sulla rivendicazione britannica delle Isole Falkland.
Usa offrono ricompensa da 10 milioni di dollari per informazioni su leader milizie sciite irachene
Usa offrono ricompensa di 10 milioni di dollari per chiunque offra informazioni sul leader di una milizia sciita irachena sostenuta da Teheran. Il dipartimento di Stato americano cerca informazioni su Hashim Finyan Rahim al-Saraji, indicato come il leader di Kataeb Sayyid al-Shuhada (Kss), definito un gruppo terroristico. Nell'avviso pubblicato sull'account X del programma si legge: "I membri del Kss hanno ucciso civili iracheni e attaccato strutture diplomatiche statunitensi in Iraq, oltre ad aver attaccato basi e personale militare degli Stati Uniti in Iraq e Siria" . Nelle ultime settimane le milizie irachene sostenute dall'Iran hanno condotto diversi attacchi contro obiettivi americani.
Cnn: "Da Usa piani di emergenza per colpire Hormuz se cessate il fuoco salta"
Le forze armate americane, secondo quanto riferisce la Cnn, starebbero preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello Stretto di Hormuz qualora il cessate il fuoco dovesse crollare. Secondo alcuni funzionari americani sentiti dalla Cnn, il focus sarebbe neutralizzare le mine iraniane per mantenere aperto il braccio di mare da cui transita il 20% del petrolio mondiale. "Le forze armate americane continuano a fornire opzioni al presidente Trump e tutte restano sul tavolo", ha commentato un funzionario del Pentagono riferendosi alla pianificazione degli obiettivi.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 24 aprile
Il presidente americano Donald Trump ha detto, durante una conferenza stampa nello Studio Ovale, di volere un accordo con Teheran "che duri" e di "non avere fretta". Sull'uso di armi nucleari contro l'Iran, ha sottolineato di non averne intenzione. "Perché dovrei farlo quando abbiamo decimato Teheran in modo convenzionale?". Secondo la Cnn, le forze armate statunitensi stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello stresso di Hormuz se dovesse saltare il cessate il fuoco. Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane. Trump ha annunciato di voler incontrare i leader di Israele e Libano nelle prossime due settimane per definire un accordo di pace permanente entro l'anno.