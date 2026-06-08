Iran, la guerra in diretta: Israele attacca Teheran. Idf: “Colpito impianto petrolchimico”. Houthi vietano transito navi israeliane nel Mar Rosso

Le Forze di difesa israeliane hanno confermato di aver colpito nelle prime ore di oggi un complesso petrolchimico a Mahshahr, nella provincia del Khuzestan, nel sud-ovest dell'Iran. In una breve nota, le Forze di difesa hanno reso noto che l'aviazione israeliana ha attaccato "diversi obiettivi" all'interno del sito e che ulteriori dettagli saranno diffusi successivamente. In precedenza, media iraniani e funzionari locali avevano già riferito di esplosioni nella zona industriale di Mahshahr.

Secondo Israele, il complesso sarebbe coinvolto nella produzione di materiali chimici utilizzati per esplosivi e missili balistici destinati alle forze armate iraniane. Le autorità militari israeliane sostengono che il sito ospiti una delle principali strutture per la produzione di componenti essenziali per i missili balistici. L'attacco è parte della nuova escalation tra Israele e Iran, dopo i lanci di missili iraniani contro Israele – sferrati in risposta a un raid aereo alla periferia meridionale di Beirut, in Libano – e le successive operazioni di rappresaglia israeliane contro obiettivi in diverse città iraniane, tra cui Teheran, Isfahan e Tabriz.