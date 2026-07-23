Governo, Meloni insiste sulle preferenze: ancora tensioni sulla legge elettorale. Cdx attacca sul caso Salis: “Si dimetta”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni. Ancora tensioni sulla legge elettorale all'interno della maggioranza. Giorgia Meloni dice che sulle preferenze "non ha cambiato idea" ma i suoi alleati sono in disaccordo. "A noi la legge va bene così com'è", ha detto il leader di Forza Italia, Antonio Tajani. È scontro anche sui tempi. La discussione generale dovrebbe partire nella prima settimana di agosto, prima della chiusura estiva. La maggioranza vuole accelerare sugli emendamenti mentre il centrosinistra chiede più tempo per l'esame del ddl.
Caos per il no della Giunta delle autorizzazioni della Camera all'accesso, da parte dei magistrati, alle chat tra Delmastro e Mauro Caroccia, prestanome del clan Senese. Il M5s protesta mentre il legale del ristoratore è intenzionato a chiedere l'acquisizione del telefono di Caroccia. "Il no danneggia il mio assistito. Si dà adito all'errata convinzione che le chat nascondano un contenuto di natura mafiosa
Tiene banco anche la notizia della condanna in primo grado di Ilaria Salis al pagamento di un risarcimento di 300mila euro per il licenziamento di due suoi ex collaboratori. Secondi i giudici gli assistenti sono stati mandati via "senza giusta causa". L'eurodeputata di Avs ha già fatto ricorso ma intanto il centrodestra attacca, chiedendo le dimissioni.
Schlein: "Spaventoso se Meloni promuovesse Salvino al Viminale"
"Sarebbe spaventoso se Meloni lo promuovesse dopo i fallimenti sulle infrastrutture, e svuotando il fondo del trasporto pubblico locale e non muovendo un dito per intervenire sugli incredibili ritardi dei treni". Lo afferma, in una intervista a Il Foglio, la segretaria del Pd Elly Schlein, commentando l'ipotesi di una nomina di Matteo Salvini al Viminale e sottolineando, sullo sviluppo economico, che "la crescita è uno dei problemi chiave della nostra economia. Bisogna essere onesti e dire che alcuni dei ritardi che scontiamo non sono imputabili a questo governo", anche se "ha tenuto i conti in ordine e di questo gli va dato atto. Ma la stabilità senza crescita non è sostenibile nel lungo periodo, specie per un paese che ha un debito pubblico importante".
Illustrando la ricetta dell'opposizione, la leader dem spiega che "la nostra strategia per la crescita" prevede di "abbassare il costo dell'energia", "rilanciare gli investimenti dopo il Pnrr" e "rimettere al centro la qualità del lavoro, la formazione, con effetti su salari e produttività", aggiungendo sul tema energetico che "il Pd non ha alcuna preclusione ideologica sul nucleare", ma "il problema è legato ai tempi".
Sulla politica estera, la segretaria rivendica la linea tenuta nei confronti di Kiev: "abbiamo votato convintamente per aiutare l'Ucraina a difendersi con tutti i mezzi a disposizione per una ragione semplice. Putin ha violato il diritto internazionale". Passando infine agli assetti politici interni e alla costruzione del campo largo, Schlein sottolinea che "il mio obiettivo è non ripetere l'errore del 2022, è evitare le dispersioni, è andare uniti, con tutti coloro che stanno all'opposizione", concludendo sulle eventuali primarie di coalizione che "io sono disponibile alle primarie ma lo decideremo insieme agli alleati. So che queste risposte potrebbero non soddisfarla ma sono testardamente unitaria e farò di tutto per tenere l'alleanza coesa".
Chat di Delmastro con Caroccia, Donzelli: "Nulla da nascondere, caso di accanimento"
"Con scelta tecnica, la giunta per le autorizzazioni ha deciso di non concedere le chat. Ma questo dopo che Delmastro si era rimesso alla decisione dei parlamentari con la serenità di chi non ha niente da nascondere", afferma in una intervista a la Repubblica, il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, che difendendo il collega di partito sottolinea: "Vedo accanimento personale delle opposizioni contro Delmastro, che non si è mai fatto scudo di nulla. Fanno le crociate contro Andrea perché non poteva non sapere".
Nel merito delle indagini, l'esponente di Fdi ribadisce che "Andrea non è indagato, quindi non c'entra nulla la mafia", e aggiunge che "non abbiamo nulla da nascondere. Vale la Costituzione italiana. Poi sarà l'Aula a valutare, ma ci fidiamo del parere della giunta".
Interpellato sulle iniziative della Lega in materia di sicurezza e sul caso Roggero, il parlamentare chiarisce che "noi siamo per cancellare gli indennizzi ai criminali", precisando che "la legittima difesa va tutelata, ma con proposte che abbiano una tenuta costituzionale. E senza farsi influenzare dal caso specifico. Su cui, ricordo, noi chiediamo la grazia".
Salvini punta ancora al Viminale in questa legislatura: "Sono a disposizione"
Un ritorno al Viminale anche in questa legislatura? "Sono abituato a mettere cuore, passione e squadra in tutte le sfide che affronto. Il ministero" dei Trasporti "è eccezionale con 200 milioni di euro di cantieri aperti. Qua il lavoro non manca. Sono a disposizione del mio Paese e del mio presidente del Consiglio per qualunque cosa serva come lo sono sempre stato, ma in questo momento stiamo dando lavoro ad alcuni milioni di italiani" nei cantieri. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Start' su SkyTg24.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta
Centrodestra ancora diviso sulle preferenze. Meloni non ha cambiato idea, nonostante la contrarietà degli alleati. La maggioranza spinge per accelerare l'iter della legge elettorale ma le opposizioni chiedono più tempo per l'esame. Tiene banco la notizia della condanna di Ilaria Salis al pagamento di un risarcimento di 300mila euro per il licenziamento di due suoi ex collaboratori.