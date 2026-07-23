Governo, Meloni insiste sulle preferenze: ancora tensioni sulla legge elettorale. Cdx attacca sul caso Salis: “Si dimetta”: news in diretta

"Sarebbe spaventoso se Meloni lo promuovesse dopo i fallimenti sulle infrastrutture, e svuotando il fondo del trasporto pubblico locale e non muovendo un dito per intervenire sugli incredibili ritardi dei treni". Lo afferma, in una intervista a Il Foglio, la segretaria del Pd Elly Schlein, commentando l'ipotesi di una nomina di Matteo Salvini al Viminale e sottolineando, sullo sviluppo economico, che "la crescita è uno dei problemi chiave della nostra economia. Bisogna essere onesti e dire che alcuni dei ritardi che scontiamo non sono imputabili a questo governo", anche se "ha tenuto i conti in ordine e di questo gli va dato atto. Ma la stabilità senza crescita non è sostenibile nel lungo periodo, specie per un paese che ha un debito pubblico importante".

Illustrando la ricetta dell'opposizione, la leader dem spiega che "la nostra strategia per la crescita" prevede di "abbassare il costo dell'energia", "rilanciare gli investimenti dopo il Pnrr" e "rimettere al centro la qualità del lavoro, la formazione, con effetti su salari e produttività", aggiungendo sul tema energetico che "il Pd non ha alcuna preclusione ideologica sul nucleare", ma "il problema è legato ai tempi".

Sulla politica estera, la segretaria rivendica la linea tenuta nei confronti di Kiev: "abbiamo votato convintamente per aiutare l'Ucraina a difendersi con tutti i mezzi a disposizione per una ragione semplice. Putin ha violato il diritto internazionale". Passando infine agli assetti politici interni e alla costruzione del campo largo, Schlein sottolinea che "il mio obiettivo è non ripetere l'errore del 2022, è evitare le dispersioni, è andare uniti, con tutti coloro che stanno all'opposizione", concludendo sulle eventuali primarie di coalizione che "io sono disponibile alle primarie ma lo decideremo insieme agli alleati. So che queste risposte potrebbero non soddisfarla ma sono testardamente unitaria e farò di tutto per tenere l'alleanza coesa".