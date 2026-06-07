Iran, la guerra in diretta, Sparatoria a nord di Tel Aviv, un morto e 5 feriti: “Terrorismo”. Usa abbattono droni iraniani a Hormuz

Un uomo è stato ucciso e altri cinque sono rimasti feriti dell'attacco terroristico avvenuto domenica mattina in quattro diverse località del centro di Israele, secondo quanto riferito dalle autorità locali. I ​​funzionari hanno dichiarato che uno degli attentatori uccisi era un cittadino israeliano e che le forze di sicurezza sono alla ricerca di altri sospetti. Le Forze di Difesa Israeliane e la Polizia israeliana hanno comunicato di ave ucciso uno dei terroristi, mentre è in corso una caccia all'uomo per catturare il secondo. Di conseguenza, il Comando del Fronte Interno ha attivato le sirene di allarme per infiltrazioni terroristiche a Tsur Yitshak e Tzur Natan, avvertendo i residenti di rimanere al riparo nelle proprie abitazioni.

Secondo i soccorsi medici del Magen David Adom la vittima è un uomo di circa 35 anni che è stato dichiarato morto sul posto dai soccorritori mentre due persone sono rimaste gravemente ferite e altre tre ferite in modo non grave nell'attacco.