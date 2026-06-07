Iran, la guerra in diretta, Sparatoria a nord di Tel Aviv, un morto e 5 feriti: “Terrorismo”. Usa abbattono droni iraniani a Hormuz

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 7 giugno 2026 in tempo reale. Sparatoria a nord di Tel Aviv, un morto e 5 feriti: per la polizia israeliana è terrorismo. Il Centcom statunitense ha annunciato di aver abbattuto due droni iraniani che minacciavano il traffico navale nello stretto di Hormuz. Gruppi per i diritti umani e il New York Times sostengono di aver documentato l'uso da parte di Israele del fosforo bianco su aree civili in Libano. Si tratta di una sostanza che può causare gravi ustioni, problemi respiratori e la morte.
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Attentato in Israele, colpite persone in quattro diverse località: un attentatore ucciso e un altro fuggito
Un uomo è stato ucciso e altri cinque sono rimasti feriti nell'attacco terroristico avvenuto domenica in quattro diverse località del centro di Israele, secondo quanto riferito dalle autorità. Le autorità hanno dichiarato che uno degli aggressori uccisi durante l'attacco era un cittadino israeliano residente a Taibeh, aggiungendo che le forze di sicurezza sono alla ricerca di altri sospetti. Gli aggressori hanno inizialmente ferito due persone, una gravemente e una in modo non grave, presso una stazione di servizio vicino a Kochav Yair. Gli assalitori hanno poi proseguito verso la vicina Tzur Yitzhak, ferendo in modo non grave altre due persone. Successivamente si sono diretti a Tzur Natan, dove hanno sparato e ucciso un uomo di 30 anni e ferito gravemente un uomo di 40 anni. Gli aggressori hanno sparato anche contro il cancello di sicurezza di Sal'it, dove il coordinatore della sicurezza dell'insediamento ha risposto al fuoco e l'aggressore è fuggito.
Ben-Gvir: "Se i terroristi venissero catturati vivi, saranno giustiziati"
Il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir ha dichiarato domenica in un post su X/Twitter che, qualora i terroristi venissero catturati vivi, "saranno giustiziati: questa è la legge e ne esigeremo l'applicazione". "È proprio per questo che Jewish Strength ha promulgato la legge sulla ‘Pena di morte per i terroristi'. Il sangue ebraico non è impunito. Chiunque uccida un ebreo vedrà il cappio del boia", ha scritto.
Netanyahu: "Seguo da vicino gli sviluppi del mortale attentato"
"Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha tenuto una valutazione della situazione e sta seguendo da vicino gli sviluppi relativi al mortale attentato armato avvenuto nella zona della Linea di Separazione (Linea Verde)" (tra Israele e la Cisgiordania). Lo riferisce l'ufficio del premier israeliano
Sparatorie multiple a Tel Aviv, un morto e 5 feriti: "Terrorista fuggito"
Un uomo è stato ucciso e altri cinque sono rimasti feriti dell'attacco terroristico avvenuto domenica mattina in quattro diverse località del centro di Israele, secondo quanto riferito dalle autorità locali. I funzionari hanno dichiarato che uno degli attentatori uccisi era un cittadino israeliano e che le forze di sicurezza sono alla ricerca di altri sospetti. Le Forze di Difesa Israeliane e la Polizia israeliana hanno comunicato di ave ucciso uno dei terroristi, mentre è in corso una caccia all'uomo per catturare il secondo. Di conseguenza, il Comando del Fronte Interno ha attivato le sirene di allarme per infiltrazioni terroristiche a Tsur Yitshak e Tzur Natan, avvertendo i residenti di rimanere al riparo nelle proprie abitazioni.
Secondo i soccorsi medici del Magen David Adom la vittima è un uomo di circa 35 anni che è stato dichiarato morto sul posto dai soccorritori mentre due persone sono rimaste gravemente ferite e altre tre ferite in modo non grave nell'attacco.
Sparatoria in tre diverse località in Israele: "Attacco terroristico coordinato"
La sparatoria di oggi in Israele, descritto dalla polizia ai media come un'azione terroristica in evoluzione, è iniziato presso una stazione di servizio a Kokhav Ya'ir ed è poi proseguito nella vicina località di Tzur Yitzhak e lungo un'altra strada della zona. Le sparatorie sono avvenute in tre diverse località della zona, vicino alla barriera di sicurezza della Cisgiordania. Un uomo di circa 30 anni è stato ucciso nell'attacco sulla Strada 5533, nei pressi di Tzur Natan. Altre cinque persone sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco in diverse località. Secondo alcune fonti uno dei sospetti terroristi è stato arrestato, mentre contemporaneamente è in corso una vasta caccia all'uomo per individuare altri possibili responsabili. Nella località di Tzur Yitzhak è stato emesso un allarme per il rischio di infiltrazione di terroristi, ai residenti è stato chiesto di rimanere nelle proprie abitazioni. Squadre dell'Agenzia di sicurezza israeliana e dello Shin Bet sono state inviate sul luogo degli attentati a Sharon. Un portavoce dell'Idf ha dichiarato che "le forze sono arrivate a Salait e Zuk Yitzhak, dove il terrorista è stato neutralizzato. Le forze stanno perlustrando la zona alla ricerca di altri terroristi".
Sparatoria a nord di Tel Aviv, un morto e 4 feriti. La polizia: "Terrorismo"
Sparatorie attualmente in corso a Sharon, nel nord di Tel Aviv , hanno provocato un morto e 4 feriti. La polizia ha dichiarato a Channel 12 di "sospettare che si tratti di terrorismo". Due i sospettati: uno di loro è stato neutralizzato, mentre l'altro sembra essere fuggito a bordo di un'auto. Intanto è scattato l'allarme a Tzur Yitzhak per il timore di un'infiltrazione terroristica.
Media: "Attacchi israeliani contro il sud del Libano proseguiti tutta la notte"
Gli attacchi israeliani contro il sud del Libano sono proseguiti durante la notte e nelle prime ore di questa mattina, secondo quando riporta l'Agenzia nazionale di stampa libanese (Nna), citata da Al Jazeera. Tra questi figurano attacchi aerei contro la città di Qalawiya all'alba e contro le città di al-Qatrani, Byblos e Rihan nel distretto di Jezzine durante la notte. Anche la città di Deir Kifa, nel distretto di Tiro, è stata bombardata, mentre Barashit e Chaqra, nello stesso distretto, sono state sottoposte a bombardamenti di artiglieria intermittenti durante la notte. La Nna ha inoltre riferito di bombardamenti di artiglieria nelle città di al-Mansouri e Bayt al-Sayyad, nel distretto di Tiro.
Idf: ucciso comandante cellula Nukhba di Hamas, tra i responsabili del 7 ottobre
Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver ucciso Sakr Abu Karim, comandante della cellula di elite Nukhba di Hamas. L'uccisione risale alla scorsa settimana nel sud di Gaza in "un attacco mirato" congiunto condotto dalle forze dell'Idf e dello Shin Bet, secondo quanto si legge in una nota. Abu Karim viene descritto "tra i leader" che guidarono l'attacco al kibbutz Kissufim, responsabile del massacro del 7 ottobre, e "pianificò ed eseguì attacchi contro le truppe israeliane" nella Striscia di Gaza. Le forze israeliane hanno affermato che un altro membro di Hamas, che lavorava come "addetto alle comunicazioni" all'interno dell'organizzazione, è rimasto ucciso nell'attacco.
Quattro soldati israeliani feriti in un attacco di droni
Secondo quanto riportato dall'emittente radiotelevisiva israeliana, quattro soldati della riserva israeliana hanno riportato ferite di media gravità in un attacco di droni nel Libano meridionale. La notizia è giunta un giorno dopo che l'esercito israeliano ha annunciato la morte di due soldati in battaglia nel sud del Libano. Secondo l'AFP, almeno 29 soldati israeliani e un contractor sono stati uccisi da quando sono riprese le ostilità tra Hezbollah e Israele il 2 marzo.
Libano, Hezbollah rivendica attacchi ai centri di comando di Israele
Hezbollah ha affermato di aver attaccato con droni "centri di comando" israeliani nella città libanese di Naqoura. Lo riporta Al Jazeera. I miliziani sciiti hanno inoltre rivendicato attacchi contro truppe israeliane nella città di Haddatha e vicino il castello di Beaufort.
Idf: "Intercettati due razzi lanciati da Hezbollah verso il nord di Israele"
Due razzi lanciati da Hezbollah dal Libano verso il nord di Israele poco fa sono stati intercettati, secondo quanto riferito dall'esercito israeliano (Idf). Durante l'attacco sono state attivate le sirene nelle località di confine di Yiftah e Ramot Naftali.
Libano, due morti e 22 feriti in un attacco israeliano
L'attacco israeliano di ieri alla città libanese di Saksakiyeh ha causato due morti e 22 feriti, tra cui tre bambini e una donna. Lo riporta il ministero della Salute di Beirut. Saksakiyeh si trova nel distretto di Sidone, nel Sud del Libano.
Ministro del Pakistan: “A Teheran per consegnare una lettera a Khamenei”
Il ministro dell'Interno del Pakistan, Mohsin Naqvi, il cui Paese funge attualmente da mediatore tra l’Iran e gli Stati Uniti nei colloqui volti a porre fine alla guerra, ha dichiarato di trovarsi a Teheran "per consegnare una lettera speciale del capo dell'esercito pachistano Asim Munir e del primo ministro Shehbaz Sharif al leader iraniano Mojtaba Khamenei, riguardante l'attuale situazionee Washington". "Speriamo che la crisi finisca presto grazie agli sforzi del nostro capo dell'esercito e del primo ministro", ha aggiunto ieri sera durante un incontro con il suo omologo iraniano Eskandar Momeni. Secondo Tasnim, Momeni, da parte sua, ha elogiato gli sforzi di Islamabad nella mediazione dei colloqui tra Iran e Stati Uniti.
Human Rights Watch: "Israele ha usato fosforo bianco in Libano"
Gruppi per i diritti umani come Human Rights Watch e il New York Times sostengono di aver documentato l'uso da parte di Israele del fosforo bianco su aree civili in Libano. Si tratta di una sostanza che può causare gravi ustioni, problemi respiratori e la morte. Secondo il quotidiano americano, Israele ha utilizzato fosforo bianco nella città libanese di Nabatieh il 30 maggio: a confermarlo ci sarebbero video pubblicati sui social. Il fosforo bianco non è vietato dal diritto internazionale, ma è illegale utilizzare questa sostanza chimica all'interno o nelle vicinanze di aree popolate, perché può provocare danni diffusi. "Può provocare ferite atroci, ferite che durano tutta la vita oppure causare la morte" ha dichiarato Ramzi Kaiss, ricercatore sul Libano per l'organizzazione non governativa internazionale Human Rights Watch.
Centcom: Droni d’attacco iraniani abbattuti nello stretto di Hormuz
Nelle scorse ore ‘esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello Stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) tramite un post su X, aggiungendo che le truppe americane restano pronte a difendersi da ogni aggressione da parte di Teheran.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 7 giugno
Il Centcom statunitense ha annunciato di aver abbattuto due droni iraniani che minacciavano il traffico navale nello stretto di Hormuz. Gruppi per i diritti umani e il New York Times sostengono di aver documentato l'uso da parte di Israele del fosforo bianco su aree civili in Libano. Si tratta di una sostanza che può causare gravi ustioni, problemi respiratori e la morte. In Libano due morti e 22 feriti in un attacco israeliano. Idf: "Intercettati due razzi lanciati da Hezbollah verso il nord di Israele".