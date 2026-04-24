Esteri
video suggerito
video suggerito

Netanyahu rivela di essere guarito da tumore alla prostata: tenuto segreto per evitare propaganda iraniana

La malattia e la radioterapia risalirebbe a diversi mesi fa ma per tutto il tempo il 76enne Premier israeliano ha tenuto segreta la vicenda per evitare ripercussioni sulla guerra in Iran La scoperta del tumore durante controlli periodici per un precedente problema di ingrossamento alla prostata.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

“Ho avuto un piccolo problema medico alla prostata che è stato trattato completamente. Grazie a Dio, è alle mie spalle” così il Premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato oggi pubblicamente di essere guarito da un tumore alla prostata scoperto in fase precoce durante alcuni controlli di routine. La malattia e la radioterapia risalirebbe a diversi mesi fa ma per tutto il tempo il 76enne Premier israeliano ha tenuto segreta la vicenda per evitare ripercussioni sulla guerra in Iran.

“Ho chiesto di posticiparne di due mesi la pubblicazione del mio report medico annuale affinché non venisse diffuso al culmine della guerra, per non consentire al regime terroristico iraniano di diffondere altra propaganda menzognera contro Israele” ha fatto sapere infatti Netanyahu assicurando di essere ora in ottima forma.

La malattia scoperta durante controlli periodici per un precedente problema alla prostata. Secondo il rapporto, il tumore infatti è stato scoperto durante una risonanza magnetica a cui il primo ministro si è sottoposto nell'ambito di un controllo di routine dopo un intervento chirurgico alla prostata circa un anno e mezzo fa.

Leggi anche
La democrazia illiberale può essere sconfitta: l’Ungheria di Orban ne è la prova

“Un anno e mezzo fa ho subito un intervento chirurgico riuscito per un ingrossamento benigno della prostata e da allora sono in monitoraggio medico di routine. Nell'ultimo controllo è stato rilevato un minuscolo alone di meno di un centimetro nella prostata” ha ricostruito il Primo ministro, rivelando che “dagli esami è emerso che si trattava di uno stadio iniziale molto precoce di un tumore maligno, senza alcuna diffusione o metastasi”.

“I medici mi hanno detto che è molto comune negli uomini della mia età, e che ci sono due opzioni: è possibile rimanere solo sotto monitoraggio e conviverci o sottoporsi a un trattamento ed eliminare il problema. Voi mi conoscete già. Quando mi forniscono informazioni tempestive su un pericolo potenziale, voglio affrontarlo immediatamente. Questo vale a livello nazionale e anche a livello personale. Ed è ciò che ho fatto” ha spiegato.

“Ho subito un trattamento mirato che ha eliminato il problema senza lasciarne traccia. Mi sono sottoposto ad alcune sedute brevi, ho letto un libro e ho continuato a lavorare. La macchia è scomparsa completamente” ha aggiunto Netanyahu, concludendo: “Vorrei ringraziare i medici e il team sanitario dell'ospedale "Hadassah" di Gerusalemme. Per voi, cittadini di Israele, ho una sola richiesta: Preservate la vostra salute. Fatevi controllare e seguite le indicazioni dei medici”.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Decreto
Sicurezza
Ok a dl Sicurezza, Cdm approva il correttivo per cambiarlo, opposizioni cantano 'Bella ciao'
Tra sette giorni l'Italia sarà il Paese europeo in cui il gasolio costerà di più
Comprare gas dalla Russia non salverebbe gli italiani dal caro bollette: lo spiega l'economista Tabarelli
Decreto carburanti, via libera al taglio delle accise: governo tira dritto e ignora le critiche Ocse
Governo, ok dal Cdm ai nuovi sottosegretari, le opposizioni: "Si spartiscono le poltrone con Paese in difficoltà"
Il governo pone la fiducia, su rimpatri e remigrazione centrodestra insegue Vannacci
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views