Netanyahu rivela di essere guarito da tumore alla prostata: tenuto segreto per evitare propaganda iraniana

“Ho avuto un piccolo problema medico alla prostata che è stato trattato completamente. Grazie a Dio, è alle mie spalle” così il Premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato oggi pubblicamente di essere guarito da un tumore alla prostata scoperto in fase precoce durante alcuni controlli di routine. La malattia e la radioterapia risalirebbe a diversi mesi fa ma per tutto il tempo il 76enne Premier israeliano ha tenuto segreta la vicenda per evitare ripercussioni sulla guerra in Iran.

“Ho chiesto di posticiparne di due mesi la pubblicazione del mio report medico annuale affinché non venisse diffuso al culmine della guerra, per non consentire al regime terroristico iraniano di diffondere altra propaganda menzognera contro Israele” ha fatto sapere infatti Netanyahu assicurando di essere ora in ottima forma.

La malattia scoperta durante controlli periodici per un precedente problema alla prostata. Secondo il rapporto, il tumore infatti è stato scoperto durante una risonanza magnetica a cui il primo ministro si è sottoposto nell'ambito di un controllo di routine dopo un intervento chirurgico alla prostata circa un anno e mezzo fa.

“Un anno e mezzo fa ho subito un intervento chirurgico riuscito per un ingrossamento benigno della prostata e da allora sono in monitoraggio medico di routine. Nell'ultimo controllo è stato rilevato un minuscolo alone di meno di un centimetro nella prostata” ha ricostruito il Primo ministro, rivelando che “dagli esami è emerso che si trattava di uno stadio iniziale molto precoce di un tumore maligno, senza alcuna diffusione o metastasi”.

“I medici mi hanno detto che è molto comune negli uomini della mia età, e che ci sono due opzioni: è possibile rimanere solo sotto monitoraggio e conviverci o sottoporsi a un trattamento ed eliminare il problema. Voi mi conoscete già. Quando mi forniscono informazioni tempestive su un pericolo potenziale, voglio affrontarlo immediatamente. Questo vale a livello nazionale e anche a livello personale. Ed è ciò che ho fatto” ha spiegato.

“Ho subito un trattamento mirato che ha eliminato il problema senza lasciarne traccia. Mi sono sottoposto ad alcune sedute brevi, ho letto un libro e ho continuato a lavorare. La macchia è scomparsa completamente” ha aggiunto Netanyahu, concludendo: “Vorrei ringraziare i medici e il team sanitario dell'ospedale "Hadassah" di Gerusalemme. Per voi, cittadini di Israele, ho una sola richiesta: Preservate la vostra salute. Fatevi controllare e seguite le indicazioni dei medici”.