Governo Meloni, oggi il voto sul decreto Sicurezza poi il Cdm per cambiarlo, opposizioni fanno ostruzionismo: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo il caos parlamentare sul decreto Sicurezza e i nuovi dati deludenti sui conti pubblici. La Camera dovrebbe votare nella giornata di oggi per convertire il provvedimento in legge: all'interno il fermo preventivo alle manifestazioni, il divieto di porto di coltelli e la norma su avvocati e rimpatri che ha quasi fatto saltare l'iter con l'intervento del Quirinale. Subito dopo la votazione, il governo si riunirà nel Consiglio dei ministri e varerà un nuovo decreto. Servirà proprio a modificare il bonus da 615 euro che, per come la legge è formulata, verrebbe riconosciuto solo agli avvocati che fanno rimpatriare i loro clienti. Lo scontro sulla norma comunque resta acceso, e potrebbe continuare nelle prossime settimane.
Dl sicurezza, Pd: "Decreto che certifica il fallimento del governo"
"Forte impegno del gruppo parlamentare del Partito Democratico nel contrasto al Decreto sicurezza per cui il voto finale è previsto oggi alle 11.30. Nel corso della "seduta fiume"", spiega una nota dei Dem,. Negli interventi delle deputate e dei deputati democratici è stato sottolineato come il decreto rappresenti "la certificazione del fallimento dell'azione del governo Meloni: siamo già al quarto decreto in materia, prova dell'inefficacia delle misure adottate". Nel mirino anche la linea del governo guidato da Giorgia Meloni, giudicata "sempre uguale a sé stessa: nuovi reati e pene più alte, senza rispondere ai bisogni reali di sicurezza di cittadini e territori". Critiche poi al metodo, con "strappi e forzature che hanno compresso il dibattito parlamentare fino al paradosso di una Camera chiamata a votare una norma ritenuta incostituzionale". Il risultato, per il Pd, è quindi un "pasticcio istituzionale senza precedenti".
Dl sicurezza, Cuperlo in Aula cita Cetto La Qualunque: "Quantunquemente lo si giudichi"
"Cittadini, popolo sovrano, contribuenti, ‘quantunquemente' lo si intenda giudicare, questo decreto da me ispirato è grandemente emozionante, in quanto perché finalmente lo Stato ragiona come me", ha detto il deputato del Pd Gianni Cuperlo, nel suo intervento in Aula alla Camera durante la seduta fiume sul decreto sicurezza, dando voce metaforicamente a Cetto La Qualunque il celebre personaggio interpretato da Antonio Albanese. "Il perché – ha detto tra i sorrisi dei colleghi parlando del contributo per i rimpatri volontari – tu e dico tu, avvocato, arriva il migrante e tu che fai? Lo aiuti? Ma bravo: solidarietà, diritti e umanità. Però, se lo rimandi a casa, immantinente ricevi 615 euro. E questo, genialmente parlando, è il libero mercato della coscienza, perché la vera domanda è ‘sempremente' la stessa: ma è legale stare dalla parte della Costituzione? La risposta tu, avvocato, l'hai dentro di te: è un pacchetto vacanze".
"Benvenuto, arrivederci e grazie per avere scelto il nostro studio legale. Ma 615 euro sono pochi. Io da sindaco, farei il bonus fedeltà: se ne rimpatri uno, 615; se ne rimpatri due, 1.000; se ne rimpatri più di tre, ‘forsemente' potrai ambire a un posto da Sottosegretario. E poi facciamo, ‘quantunquemente', la tessera punti: ogni cinque migranti, un elettore in omaggio. ‘Infattamente' lo Stato deve essere chiaro. Se vuoi sicurezzadevi investire, perché alla fine il messaggio è: se resti è un problema; se parti è un affare per noi. Cittadini, questa non è politica: questa, ‘senzadubbiamente', è creatività contabile e su questo, modestamente, io sono un professionista", ha concluso Cuperlo.
Dl sicurezza, alle 11.30 riprende la seduta della Camera per l'approvazione
Sono terminate alla Camera le dichiarazioni di voto sul Dl sicurezza. La seduta riprende alle 11.30 e poco dopo è atteso il voto finale. Al termine, è convocato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri per l'approvazione del decreto che corregge la norma in materia di rimpatri volontari assistiti contenuta nello stesso decreto sicurezza.
Dl Sicurezza, Costa (Fi): "Tutela cittadini e forze dell'ordine"
"Diciamo sì al decreto Sicurezza perché combatte lo spaccio di droga, le rapine, i borseggi e impedisce ai violenti di prendere parte alle manifestazioni. Aumenta la videosorveglianza, tutela le forze dell'ordine e contrasta l'immigrazione clandestina" ha detto Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia, in una dichiarazione al Tg1.
Dl Sicurezza, Schlein: "Incredibile forzatura Costituzione"
"È una forzatura istituzionale incredibile. Ma come gli è venuto in mente di fare una norma che piega la nobile professione dell'avvocato a fare l'esecutore della volontà del governo di turno per rimpatriare? Come gli è venuto in mente di fare una norma che incrina il rapporto di fiducia tra l'avvocato e la persona che assiste?". A dirlo è Elly Schlein intervistata per Piazzapulita a proposito dei rimpatri dei migranti e del ruolo dei loro difensori previsto nel decreto Sicurezza. "E aggiungo, una norma che viola un principio costituzionale, quello del diritto alla difesa. E oltretutto, quando il Quirinale ha fatto i suoi rilievi, anziché fermarsi, hanno tirato dritto, costringendo l'Aula a votare una norma incostituzionale per poi modificarla due minuti dopo", ha aggiunto la segretaria Pd.
Dl sicurezza, Schlein: "Da destra solo propaganda, basta scaricabarile"
Non è vero che la sinistra non ha ricette per l'immigrazione, "questo è quello che racconta la destra, i fatti dicono un'altra cosa: hanno fatto tanta propaganda" ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in una intervista a ‘Piazzapulita'. In compenso, ha aggiunto, "non hanno messo risorse sulla prevenzione", anzi "l'hanno tagliata e scaricano le proprie colpe e responsabilità sui sindaci. La devono smettere con questo scaricabarile, perché la sicurezza è responsabilità del governo". Piuttosto, "se vogliono fare una cosa seria sulla sicurezza riportino subito in Italia i soldi degli italiani che hanno buttato per quei centri inumani e illegali in Albania. Li usino per assumere più forze di polizia: mancano 22 mila agenti tra polizia di Stato e carabinieri in tutta Italia. Non è un approccio serio quello di questa destra. Se vogliono aiutare la sicurezzaaiutino la rigenerazione urbana che hanno tagliato". Sulla sicurezza, ha aggiunto la leader dem, andrebbe intrapresa "anzitutto una battaglia nell'interesse nazionale", un'azione in Europa per stabilire un principio: "Chi entra in Italia, entra in Europa". Invece "Giorgia Meloni in questi anni ha rinunciato completamente a battersi. Adesso che non c'è più Orban a opporsi non ha più scuse". Questa battaglia, rivendica, l'ho già fatta quando al Parlamento europeo abbiamo ottenuto una maggioranza di due terzi che dice esattamente questo: ogni paese deve fare la sua parte sull'accoglienza. Sa cosa ha sbagliato in questi anni Meloni? Non ha mai avuto il coraggio di andare da Orban a dirgli che non si possono volere solo i benefici di far parte dell'Unione europea e prendere i fondi europei".
Dl Sicurezza, Costa: "Sì a decreto che tutela cittadini e forze dell'ordine"
"Diciamo sì al decreto Sicurezza perché combatte lo spaccio di droga, le rapine, i borseggi e impedisce ai violenti di prendere parte alle manifestazioni. Aumenta la videosorveglianza, tutela le forze dell'ordine e contrasta l'immigrazione clandestina". Così Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia, in una dichiarazione al Tg1.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo il caos sul decreto Sicurezza
Oggi, 24 aprile, è l'ultimo giorno di scontro sul decreto Sicurezza. Il provvedimento sarà convertito in legge, nonostante l'ostruzionismo delle opposizioni nell'ultima settimana. Dopodiché, il governo Meloni varerà subito un nuovo decreto per modificarlo. Una norma su avvocati e rimpatri, contestata anche dal Quirinale, sarà lasciata così com'è nel dl Sicurezza e poi immediatamente cambiata con un intervento ad hoc.