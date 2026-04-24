Governo Meloni, oggi il voto sul decreto Sicurezza poi il Cdm per cambiarlo, opposizioni fanno ostruzionismo: news in diretta

"Cittadini, popolo sovrano, contribuenti, ‘quantunquemente' lo si intenda giudicare, questo decreto da me ispirato è grandemente emozionante, in quanto perché finalmente lo Stato ragiona come me", ha detto il deputato del Pd Gianni Cuperlo, nel suo intervento in Aula alla Camera durante la seduta fiume sul decreto sicurezza, dando voce metaforicamente a Cetto La Qualunque il celebre personaggio interpretato da Antonio Albanese. "Il perché – ha detto tra i sorrisi dei colleghi parlando del contributo per i rimpatri volontari – tu e dico tu, avvocato, arriva il migrante e tu che fai? Lo aiuti? Ma bravo: solidarietà, diritti e umanità. Però, se lo rimandi a casa, immantinente ricevi 615 euro. E questo, genialmente parlando, è il libero mercato della coscienza, perché la vera domanda è ‘sempremente' la stessa: ma è legale stare dalla parte della Costituzione? La risposta tu, avvocato, l'hai dentro di te: è un pacchetto vacanze".

"Benvenuto, arrivederci e grazie per avere scelto il nostro studio legale. Ma 615 euro sono pochi. Io da sindaco, farei il bonus fedeltà: se ne rimpatri uno, 615; se ne rimpatri due, 1.000; se ne rimpatri più di tre, ‘forsemente' potrai ambire a un posto da Sottosegretario. E poi facciamo, ‘quantunquemente', la tessera punti: ogni cinque migranti, un elettore in omaggio. ‘Infattamente' lo Stato deve essere chiaro. Se vuoi sicurezzadevi investire, perché alla fine il messaggio è: se resti è un problema; se parti è un affare per noi. Cittadini, questa non è politica: questa, ‘senzadubbiamente', è creatività contabile e su questo, modestamente, io sono un professionista", ha concluso Cuperlo.