Torino, 76enne operato per tumore al colon usando l’ipnosi: “Credeva di essere nelle campagne pugliesi”

A Torino i medici hanno asportato la parte destra del colon di un 76enne mentre era sveglio, grazie all’ipnosi. È la prima volta a livello internazionale che questa tecnica è stata utilizzata per questo intervento.

La dottoressa Valentina Palazzo e il professore Mario Morino dell’ospedale Molinette di Torino hanno realizzato il protocollo che ha permesso l’intervento sotto ipnosi

Un uomo di 76 anni è stato operato per un tumore al colon mentre era sveglio, usando l'ipsonsi. È successo all'ospedale Molinette di Torino, dove per la prima volta a livello internazionale è stata usata questa tecnica per l'asportazione del colon. Una scelta necessaria per un paziente ritenuto inoperabile dalle altre strutture a causa del quadro clinico complesso e dei rischi legati all'anestesia totale.

L'intervento di emicolectomia destra, cioè l'asportazione chirurgica della parte destra del colon, è stata effettuata sul paziente mentre era sveglio, integrando tecniche di anestesia loco-regionale e ipnosi clinica. Era affetto da una neoplasia sanguinante del colon destro, ma presentava un quadro clinico estremamente complesso. Reduce da un recente ricovero prolungato per una massiva embolia polmonare con conseguente grave insufficienza respiratoria, l'uomo era stato ritenuto inoperabile presso altre strutture a cui si era rivolto.

Con queste prospettive, per il 76enne pugliese affetto da tumore al colon non c'erano soluzioni. Invece, la Chirurgia Generale 1 universitaria dell’ospedale Molinette è intervenuta usando la tecnica innovativa della chirurgia awake e ipnosedazione: "La ventilazione artificiale, necessaria per interventi di anestesia generale, avrebbe potuto determinare in questo paziente complicanze respiratorie dall’esito imprevedibile", spiegano i medici.

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Il direttore della Chirurgia Generale, Mario Morino, e la dottoressa Valentina Palazzo hanno sviluppato il protocollo "awake" personalizzato combinando blocchi della parete addominale, sedazione cosciente mantenendo pertanto il paziente in uno stato di veglia e ipnosi clinica.

"L’ipnosi si è dimostrata fondamentale per garantire un’elevata tollerabilità della procedura chirurgica, riducendo drasticamente il distress mentale e il fabbisogno di farmaci sedativi da parte del paziente. Questo ha permesso di mantenere una ottimale stabilità neurovegetativa ed una respirazione autonoma per tutta la durata dell'intervento", hanno sottolineato.

Durante tutta la procedura, durata circa 60 minuti, il paziente ha conversato con la dottoressa Palazzo che con tecniche ipnotiche "ha trasportato il paziente fuori dalla sala operatoria nelle sue campagne pugliesi".

La ripresa post-operatoria è stata definita "eccezionale" dai medici: non è stato necessario il ricovero in Terapia Intensiva, previsto qualora l’intervento fosse stato condotto in anestesia generale. Il paziente pertanto è rientrato direttamente in reparto di degenza.

Nelle prime 24 ore è stata documentata la ripresa della deambulazione autonoma e dell’alimentazione orale, in seconda giornata la funzione intestinale è stata completamente ripristinata, il controllo del dolore è sempre stato ottimale. L’eccellente decorso post operatorio ha consentito all'uomo di affrontare il viaggio di rientro in Puglia in totale sicurezza pochi giorni dopo l'intervento.

“Si tratta di una nuova frontiera per i pazienti fragili. Questo intervento dimostra come l'eccellenza chirurgica, unita alla medicina personalizzata e all'integrazione di tecniche quali l’ipnosi clinica, possa espandere i confini della chirurgia oncologica. Il modello torinese guidato dal professor Morino si conferma un punto di riferimento nazionale per il trattamento di quella popolazione di pazienti che, pur necessitando di interventi salvavita, presentano rischi proibitivi per i protocolli chirurgici standard” ha detto Livio Tranchida, direttore generale della Città della Salute e della Scienza di Torino.