Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 4 al 10 maggio 2026: ancora tanto amore per i segni d’aria

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La classifica dei segni più fortunati di questa settimana, che va dal 4 al 10 maggio 2026, sembra darci un attimo di pace rispetto a tutte le novità, ai colpi di scena e ai movimenti intensi prodotti dalla Luna Piena nel segno dello Scorpione. Adesso, con la Luna calante, riprendiamo i nostri spazi. Mercurio è appena entrato nel segno del Toro. Venere resta in Gemelli. Marte resta in Ariete.

12 Pesci

Ancora per questa settimana sarai talmente deciso e determinato che quasi in segno di sfida andrai a fare lo stronzetto di fronte a tutte quelle persone che per troppo tempo ti hanno detto che non eri abbastanza guerriero. Adesso che hai Venere a sfavore e te ne freghi di essere simpatico, buono e di piacere a tutti, capiranno bene di che cosa si sono lamentati in passato.

11 Vergine

Guarda, Vergine, sono serena nel metterti alla fine della classifica dei segni zodiacali più fortunati, perché so che tu sei una che se la cava sempre e soprattutto che preferisce partire con poche aspettative e poi costruirsi una settimana fantastica, alla faccia dell’astrologa. È proprio quello che ti auguro, anche perché con Venere a sfavore non vedi l’ora di prenderti delle piccole rivincite rispetto a tutte le persone che ti hanno giudicato o fatto sentire non abbastanza. Sei pronta a tirare fuori le unghie, a partire come sempre dal tuo cervello super dotato.

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10 Cancro

La buona notizia di questa classifica della settimana è che Mercurio è tornato a essere tuo amico e, quantomeno, la nebbia nel tuo cervello si dirada. Anzi, esce proprio il Sole. In compenso, Marte continua a renderti a tratti insicuro e scocciato, a tratti decisamente più aggressivo del necessario. Insomma, mantenere l’equilibrio delle tue emozioni e soprattutto delle tue incazzature sarà particolarmente difficile. E "lunatico" è la cosa più bella che ti sentirai dire.

9 Capricorno

Rieccoci qua, sempre per colpa di Marte, che praticamente ti ha limato le corna come se fossero le unghie lunghe di una drag queen. E tu adesso ti senti decisamente senza la tua corazza, insicuro su come farti rispettare, dato che quasi quasi non ti rispetti nemmeno tu stesso. Ti beccheremo a guardarti i muscoli davanti allo specchio, ma sai bene che l’autorevolezza è tutta una questione di testa e non certo di addominali.

8 Bilancia

Marte in opposizione ti strema, un po’ come alla fine della lezione di spinning, quando hai decisamente mal considerato il grado della tua preparazione atletica, sopravvalutandolo. In compenso, Venere ti permette di essere simpatica e dolce anche quando combini un pasticcio o non hai assolutamente voglia di prenderti in carico doveri e responsabilità. Insomma, cara Bilancia: sei un po’ paracula, ma direi che te lo meriti.

7 Sagittario

Mi sa che questa storia del segno zodiacale focoso ti è un po’ sfuggita di mano, caro Sagittario, perché anche questa settimana sarai prontissimo a dirci cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare, ma la dolcezza empatica non è nel tuo elenco della to-do list. Insomma, ti piace darci ordini e bacchettarci se non li rispettiamo obbedientemente. Sappi che a qualcuno tutta questa grinta potrebbe persino piacere.

6 Scorpione

Sei decisamente sceso nella classifica dei segni zodiacali più fortunati, perché questa settimana Mercurio in opposizione ti scoccia parecchio, rallenta come un freno a mano tirato in autostrada la tua corsa alla conquista del mondo. In compenso, Marte non smette di renderti sexy e soprattutto voglioso. Che poi alla tua dolce metà non sempre interessa che tu sia sul pezzo quanto a informazioni sulla geopolitica internazionale: preferisce di gran lunga la parte sensuale che le riservi.

5 Leone

Marte amplifica di gran lunga la sicurezza in te stesso e quella sensazione di meritarti onori e onori, senza necessariamente dover fare qualcosa di concreto e comprovato. In compenso, Mercurio ti inibisce completamente il pensiero razionale. Insomma, caro Leone, sarai particolarmente capriccioso, volitivo, ma così affascinante che difficilmente riusciremo a dirti di no, anche se le tue proposte fossero folli e irrazionali.

4 Acquario

Diciamo proprio che te ne fregherai del fatto che il tuo cervello sarà più pigro del solito e questa settimana il massimo dell’applicazione intellettuale sarà leggere l’ultimo fumetto dell’Uomo Ragno. In compenso, hai così tanta energia che fare cose, metterti in gioco, condividere emozioni e tempo libero sarà l’obiettivo delle tue giornate. Sei tutto estroversione e niente introversione, che qualche volta fa decisamente bene.

3 Toro

Mercurio entra nel tuo segno zodiacale e tu ne sei felice perché così puoi dimostrare quanto la lentezza pachidermica degli ultimi tempi ti abbia reso decisamente più concentrato, lucido e anche creativo. Quindi tutti quelli che hanno cercato di metterti fretta adesso: muti! Anche la tua dolce metà apprezzerà la voglia che hai di ascoltare davvero come sia andata la sua giornata.

2 Ariete

Quando c’è Marte nel tuo segno zodiacale, come anche questa settimana, tu sei proprio a posto così. E di Mercurio che ti abbandona te ne frega decisamente poco. La tua settimana sarà talmente concentrata sulla passione travolgente che le attività legate alla routine ti nervosiscono proprio. Ti sembra di sprecare del tempo utile per fare pazzie e amare follemente. Non ti preoccupare, perché quel tempo lo trovi eccome.

1 Gemelli

Con Venere nel tuo segno zodiacale e Marte che sostiene tutte le voglie, ma anche le energie, non puoi che essere tu, caro Gemelli, il primo nella classifica dei segni zodiacali più fortunati. La cosa non ti stupisce perché, effettivamente, ti senti il più figo che ci sia. Ma come sempre fai, resti umile perché il tuo scopo è divertirti e farci divertire.