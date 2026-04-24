Urano entra in Gemelli dal 26 aprile 2026 fino al 2033: accelerazione dell’innovazione e pensiero veloce

Il 26 aprile 2026 Urano entra ufficialmente in Gemelli, dove resta fino al 2033: vediamo cosa porta a livello collettivo e, a livello personale, i segni zodiacali che l’avranno a favore e quelli che avranno il pianeta a sfavore.

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La grande novità, anzi l'ultima grande novità di questo importante biennio, sarà l'ingresso ufficiale del pianeta lento Urano nel segno zodiacale dei Gemelli. Urano è un pianeta lento, quindi sta in un segno zodiacale circa otto anni. È già entrato una prima volta recentemente, nel 2025, nel segno dei Gemelli, ma è rimasto soltanto al grado 1, per poi ritornare negli ultimi gradi del segno del Toro. Adesso entrerà ufficialmente il 26 aprile nel segno dei Gemelli per restarci fino al 2033.

Urano è il pianeta delle novità, dei cambiamenti, delle rivoluzioni, del vedere le cose da prospettive diverse, della velocità e della rottura. Come sempre, dobbiamo vederlo sia dal punto di vista collettivo, dove appunto prenderà le qualità del segno dei Gemelli, sia dal punto di vista personale, comprendendo se e quando (mi raccomando, il quando è molto importante e dobbiamo stare attenti ai gradi) questo pianeta sarà a favore o a sfavore di un elemento importante del nostro tema natale, principalmente del nostro segno zodiacale.

Il significato di Urano in Gemelli fino al 2033

Partiamo dall'aspetto collettivo. Urano in Gemelli accelera l'innovazione, la comunicazione, la velocità di pensiero e di movimento. La velocità nei mezzi di comunicazione farà sì che diventino sempre più potenti, più innovativi, più connessi, più social. Possiamo immaginare che saranno sempre di più i personaggi comuni con una competenza specifica che diventeranno degli esperti comunicatori e, ovviamente, possiamo aspettarci l'utilizzo smodato dell'intelligenza artificiale. Possiamo anche aspettarci il fiorire di nuove correnti creative! Anzi, direi che le nuove correnti creative possono venire dal basso: la strada, i giovani…

È chiaro però, come sempre, che quando parliamo di innovazione dobbiamo stare attenti. In questo caso, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, dobbiamo davvero stare molto attenti. Non significa ignorare l'evoluzione, ma significa mantenere ben salda la nostra umanità, la nostra capacità di giudizio e i nostri valori etici.

Un'altra caratteristica di Urano nel segno dei Gemelli, dal punto di vista sociale, può riguardare l'apertura dal punto di vista delle relazioni, così come della nostra immagine, e allora l'unione più salda di gruppi con una stessa ideologia, un interesse o con uno stesso bisogno. Oppure saranno più forti le lotte per rompere ufficialmente con la tradizione, dal punto di vista ad esempio dei diritti civili e dell'espressione della nostra personalità, della nostra sessualità: saranno tutti argomenti particolarmente vivaci.

Un altro aspetto di questo Urano in Gemelli potrebbe essere un cambiamento dal punto di vista della mobilità, magari proprio in ottica ecologica. Anche perché non dobbiamo dimenticarci che il periodo nel quale Urano si troverà nel segno dei Gemelli coinciderà con Plutone in Acquario e Nettuno in Ariete. Questi tre pianeti vanno visti contemporaneamente nelle loro dinamiche di descrizione della nostra società.

Gli effetti di Urano in Gemelli sui segni zodiacali: chi avrà il pianeta a sfavore

A livello personale, quando parliamo dell'influenza di Urano, dobbiamo renderci conto che stiamo parlando di un'enorme influenza, come tutti i pianeti lenti, che vengono chiamati gli "dei del cambiamento". Quindi, quando ne siamo coinvolti, il suo impatto è molto forte. Attenti, però, perché proprio perché Urano è un pianeta lento, non coinvolgerà contemporaneamente e per tutti gli otto anni tutte le persone dei segni zodiacali che vado a citare più avanti. Ma poco per volta, un pezzettino per volta, a seconda del grado nel quale si trova Urano nel cielo e al grado nel quale si trovano i vostri pianeti. Attenti a questo aspetto, per non incorrere in misunderstanding che possono essere più facili da comunicare (proprio attraverso il web), ma decisamente meno seri dal punto di vista astrologico.

Partiamo dai segni zodiacali che avranno Urano in Gemelli a sfavore. Ricordiamoci però quanto lo sfavore di un pianeta lento possa essere davvero un momento rivoluzionario, un passaggio chiave del nostro percorso personale, e diventare, da momento difficile, la nostra apertura verso l'infinito. Dipende moltissimo quindi da come ciascuno, attraverso il proprio libero arbitrio, deciderà di vivere questo transito.

Urano in Gemelli darà fastidio principalmente al Sagittario, alla Vergine e ai Pesci, che si vedranno svelare e rivelare delle verità che forse da tanto tempo avevano voluto ignorare. Questo svelarsi può essere qualche volta un po' duro, ma in realtà è un'apertura degli occhi e della mente. Chi è coinvolto da un transito di Urano ha l'occasione, anche se poco dolce nei modi, di mettere in atto quel cambiamento che da troppo tempo sta rimandando.

Chi avrà Urano a favore fino al 2033

Chi godrà invece di Urano a favore saranno principalmente l'Acquario e la Bilancia, e secondariamente l'Ariete e il Leone. Questi quattro segni zodiacali vivranno le energie innovative, rivoluzionarie, attive e coraggiose di questo pianeta a favore, che porta sorprese, novità, colpi di scena, spinte energiche verso l'evoluzione personale. Parliamo quindi qui di novità e di sorprese particolarmente piacevoli.

Per quanto riguarda i Gemelli, invece, avranno Urano congiunto, quindi in realtà né positivo né negativo. Anche se sapete che questi due aggettivi, che classificano in modo netto, non mi piacciono proprio per niente. Urano congiunto sicuramente amplificherà la capacità creativa e innovativa dei nati sotto il segno dei Gemelli, anche se qualche volta li costringerà a passare attraverso dei cambiamenti che non avevano premeditato e organizzato. È come se tutte le energie del pianeta Urano venissero scaricate sui Gemelli, che ne sono attivati, ma anche travolti. I Gemelli poi adorano provare l'effetto della velocità nei pensieri e nelle azioni, ma non sempre la sanno controllare. Quindi il rischio di trovarsi come Fetonte con il carro di Apollo imbizzarrito è piuttosto probabile.

Un'ultima raccomandazione prima di lasciarvi: non abbiate mai paura di vivere i transiti. Ricordatevi di comprenderli nella totalità del vostro oroscopo personalizzato e soprattutto con la consapevolezza che siamo noi a fare il nostro destino, anche quando ci si presenta sulla strada un piccolo ostacolo. Qualsiasi aspetto del cielo deve essere vissuto nel modo più evolutivo e profondo possibile.