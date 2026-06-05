Oroscopo weekend, il cielo di sabato 6 e domenica 7 giugno 2026: le previsioni di Ginny segno per segno

Nell’oroscopo del weekend di sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 c’è tanto amore nell’aria e voglia di meritato relax, soprattutto per Toro, Cancro e Pesci.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Sabato: oscilli tra la voglia di entrare in sintonia con chi ti sta vicino e quella di sgusciare via come un’anguilla appena qualcuno prova a trattenerti. Il risultato è che destabilizzi parecchio il tuo entourage affettivo, che ti guarda con l’aria di chi non sa se abbracciarti o lasciarti correre libero nel cortile come all'ultimo giorno di scuola. Domenica: con la Luna che non è più a tuo favore, a livello sentimentale le idee si fanno più chiare…che nessuno si avvicini troppo.

Toro

Sabato: ti senti superfigo e imbattibile, ma ricordati di mantenere sempre un atteggiamento umile e rispettoso verso gli altri, anche quando è palese che tu abbia ragione. Perché, sappiamo entrambi che hai sempre ragione, vero?! Domenica: ti muovi ancora sculettando, pancia dentro e petto in fuori, sostenuto da tutti i pianeti veloci. La tua presenza rende l’atmosfera calda e godereccia, anche se, te lo ricordo, un filo di modestia non guasterebbe.

Gemelli

Sabato: con la Luna a favore, la noia si scioglie in fretta. Vi basta un piccolo slancio per riaccendere la curiosità e tornare subito più presenti e partecipi. Nel giro di un attimo, infatti, avete già convinto tutto il gruppo di amici a seguirvi tra uno spritz party improvvisato e un dj set al tramonto nel locale più cool della zona. Domenica: fate un brusco salto nella realtà e la noia torna subito a farsi sentire. Tutto vi sembra lento, ripetitivo e poco stimolante, tanto che finite per sbuffare anche davanti alle cose più innocenti, tipo scegliere cosa mangiare a pranzo.

Leggi anche Oroscopo di venerdì 5 giugno 2026

Cancro

Sabato: con Venere nel segno, l’amore ti soddisfa in qualsiasi condizione. Anche se fa caldissimo e dormi con una gamba fuori dal letto in cerca di aria fresca, non rinunci a startene vicino vicino a chi ami, tanto che riesci a trovare poesia persino nelle piccole scomodità. Domenica: il partner, per starti vicino senza squagliarsi, dovrà mettersi i ghiaccioli salva-freschezza in tasca e, per sicurezza, pure nelle mutande.

Leone

Sabato: ora come ora non sei proprio la persona più delicata del mondo, ammettilo. Con la Luna in opposizione, dici quello che pensi senza filtri né voglia di addolcire la pillola. Per fortuna, tra un giudizio e l’altro, con Marte in quadratura ti schiacci una pennichella e risparmi al prossimo qualche frecciatina. Domenica: rimani diretto, ma almeno sembra che tu ti stia impegnando ad ascoltare anche l’opinione degli altri. Che poi tu lo faccia davvero è tutto da verificare.

Vergine

Sabato: con Mercurio e Marte a favore, la precisione diventa quasi un’ossessione. Ogni mossa è studiata, lucida ed efficace. Ti sei preparata come se, lungo la strada, dovessi trovarti davanti qualche avversario bello coriaceo, deciso a complicarti i piani. Domenica: questa tua lucidità chirurgica si trasforma in una katana affilatissima, pronta a fare tagli corti e netti. Con questa Luna stortissima meglio non contraddirti.

Bilancia

Sabato: Ahi ahi, Bilancina, la Luna prova anche a darti una mano e a renderti un po’ più morbida, ma con Venere e Mercurio in quadratura la fama da antipatica rimane. Dici le cose con il sorriso più educato che hai, ma il contenuto è decisamente poco rassicurante. Domenica: devi solo capire se sei tu a voler prendere le distanze dagli altri o se sono gli altri a fare un passo indietro. Resta fiduciosa, alla fine quello che conta è il risultato.

Scorpione

Sabato: quando si tratta di affari e questioni economiche tu provi un profondo piacere, soprattutto perché hai Mercurio e Venere a favore. Vorresti comprare persino una bella manciata di buon umore, ma per fare davvero un ottimo affare dovrai aspettare ancora qualche ora, quando la Luna non sarà più in quadratura. Domenica: con la giusta strategia, raggiungere i tuoi obiettivi finanziari sarà un gioco da ragazzi… e, se hai voglia di condividere il tuo piano, sono tutt’orecchi.

Sagittario

Sabato: avventure, scoperte, viaggi on the road e nuove filosofie sono la tua linfa vitale, ma oggi la noia sembra aver preso il comando. I pianeti ti snobbano e tu provi a convincerti che, in fondo, l’indifferenza sia meglio di qualcuno che arriva a scompigliarti tutti i piani. Anche se, sotto sotto, non ne sei poi così sicuro. Domenica: la Luna si mette storta e capisci quanto l’indifferenza fosse una forma di pace meravigliosamente sottovalutata.

Capricorno

Sabato: prima di cimentarti in conversazioni lunghe, filosofiche o piene di dettagli, meglio fare un ripassino veloce su date, fatti reali e informazioni facilmente verificabili. Con Mercurio in opposizione, il rischio di scivolare in qualche fake news è altissimo. Domenica: meglio restare fedele agli appunti che hai preso, senza improvvisare troppo, onde evitare uscite poco felici che nemmeno tu sapresti poi giustificare.

Acquario

Sabato: energie non pervenute, o quasi. La Luna nel tuo segno ti dà una piccola botta di vita e, per un attimo, ti senti più sveglio. Peccato che sia solo un’illusione momentanea e non una ricarica completa. Domenica: con Marte in quadratura, il senso di pesantezza che ormai conosci può trasformarsi facilmente in impazienza. Meglio non avere troppe pretese, soprattutto da te stesso.

Pesci

Sabato: con Venere a favore, via libera a cenette a lume di candela, picnic in dolce compagnia e giornate spensierate insieme a tutta la famiglia. Siete romanticissimi e non vedete l’ora di prendervi cura delle persone a cui volete bene, dispensando a profusione baci, tenerezze e tramezzini. Domenica: con la Luna che si sposta nel vostro segno, il tasso di dolcezza aumenta ancora di più, tant’è che chi vi sta vicino rischia veri e propri picchi glicemici.