L’oroscopo di oggi lunedì 27 luglio 2026 di Ginny: Toro e Capricorno sono pazientissimi

Nell’oroscopo di oggi lunedì 27 luglio 2026 il Sole si sta avvicinando a Giove e la cosa ci rende felici e rilassati. La Luna in Capricorno insieme alla Venere in Vergine donano grande stabilità e amorevolezza soprattutto ai segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno.

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L’oroscopo di oggi, lunedì 27 Luglio 2026, mette in primo piano tutti i segni di terra che giovano di una Luna in Capricorno e della Venere in Vergine. Praticità, solidità e concretezza sono le caratteristiche di questa giornata. Il segno fortunato di oggi è il Toro che trionfa anche in amore. Il segno sfortunato è la Bilancia troppo ‘lanciata’ e che dovrebbe riflettere un po’ di più prima di agire.

Ariete

Ti vedo piuttosto scettico davanti alle dichiarazioni di stile di quest’estate lanciate dai grandi magazine di moda. In particolare, oggi potresti storcere il naso davanti alle calzature realizzate con le corde delle barche, che pare facciano davvero impazzire influencer e non solo. Ricordati, però, che nessuno ha una gran voglia di ascoltare i tuoi commenti o di sopportare dichiarazioni un pochino troppo colorite. Sì, perché con la Luna storta e Mercurio ancora in quadratura potrebbero uscire dalla tua bocca delle vere e proprie meraviglie, purtroppo non sempre eleganti. Meglio optare per il silenzio e lasciare che siano gli altri a indossare ciò che vogliono, anche se ai tuoi occhi sembra appena sbarcato dal pontile.

Amore: il cuore oggi non ha bisogno di una recensione a una stella: evita giudizi taglienti e prova a guardare anche ciò che inizialmente non capisci.

Lavoro: una critica detta male potrebbe trasformare una riunione tranquilla in una sfilata di musi lunghi e porte sbattute.

Fortuna: ti protegge quando lasci passare una stranezza senza sentirti obbligato a commentarla come un opinionista in prima serata.

Il consiglio del giorno: prima di parlare, chiediti se il tuo commento sia davvero utile oppure soltanto divertente per te.

Voto: 5 e mezzo

Toro

L’amore, mio caro, è proprio il tuo chiodo fisso e tu saprai dichiararlo al meglio, coinvolgendo tutte le persone per te importanti, che in questo momento sembrano rappresentare praticamente il cento per cento della popolazione mondiale. Gli effetti di Venere e della Luna a favore oggi ti spingono ad allargare al massimo le emozioni. Vuoi davvero esagerare, esattamente come Damiano David e Dove Cameron, che certo si sposeranno in Toscana con una cerimonia da sogno, visto che sono comparse al Comune di Roma le pubblicazioni. Ecco, tu non puoi certo passare inosservato: metti tutto in bella mostra, sentimenti compresi, come se il cuore fosse già pronto per la copertina patinata.

Amore: hai voglia di dichiarazioni in grande stile, con tanto di orchestra, fiori e pubblico commosso già pronto ad applaudire.

Lavoro: coinvolgi tutti con entusiasmo e trasformi anche un progetto ordinario in un evento da annunciare con partecipazioni ufficiali.

Fortuna: ti accompagna quando condividi la gioia senza chiederti se qualcuno possa trovarti un filino esagerato.

Il consiglio del giorno: organizza una cena speciale o prepara una sorpresa affettuosa per chi occupa davvero un posto importante nella tua vita.

Voto: 9 –

Gemelli

Voi siete soltanto velocità, nient’altro che velocità. Altro che auto sportive: sapete davvero come scaldare i motori e partire a razzo. Marte nel vostro segno vi rende dinamici e vi regala quella voglia di esagerare tipica di una stagione in cui sentite che sia giusto essere protagonisti e soprattutto notati. Deve essere proprio del vostro stesso segno l’anatra che è stata immortalata per eccesso di velocità da un autovelox in un comune vicino a Berna. Ecco, voi siete capaci esattamente di queste performance: andare oltre, superare ogni limite e soprattutto creare notizia intorno a voi, perché volete stupire tutti e possibilmente arrivare prima ancora che gli altri abbiano capito dove sia la partenza.

Amore: vi innamorate alla velocità di un razzo e rischiate di arrivare al finale mentre l’altra persona sta ancora leggendo l’introduzione.

Lavoro: siete già al traguardo con tre idee nuove mentre gli altri stanno ancora cercando di accendere il motore.

Fortuna: vi segue di corsa, purché ogni tanto rallentiate abbastanza da permetterle di raggiungervi.

Il consiglio del giorno: fate una cosa alla volta e controllate bene orari, limiti e direzioni prima di partire a tutta velocità.

Voto: 7 +

Cancro

Attenzione a non sopravvalutare troppo le tue capacità, perché oggi, con la Luna storta, potresti prendere decisioni decisamente troppo definitive e soprattutto estreme. Potresti comportarti esattamente come i due piloti della compagnia aerea Swiss che hanno cercato di mettersi ai comandi del velivolo in partenza completamente ubriachi e sono stati fermati dai colleghi proprio prima di imbarcarsi. Insomma, va bene sentirti bravo e convinto delle tue capacità grazie a Mercurio e Venere a favore, però oggi non hai una percezione chiarissima della realtà. Prima di prendere il comando, assicurati almeno di essere nelle condizioni giuste per capire davvero dove stai andando.

Amore: evita promesse definitive prese sull’onda del momento: oggi il cuore potrebbe avere il navigatore leggermente confuso.

Lavoro: prima di assumerti il comando, controlla di avere davvero tutte le informazioni e non soltanto una sicurezza molto ben confezionata.

Fortuna: ti salva quando accetti un controllo in più e permetti a qualcuno di fermarti prima di una scelta poco lucida.

Il consiglio del giorno: rimanda decisioni importanti e chiedi un parere sincero a una persona affidabile prima di agire.

Voto: 5 +

Leone

In questo momento senti tutta l’energia e l’adrenalina di una fase in cui ti percepisci assolutamente fortunatissimo, imbattibile e davvero sulla cresta dell’onda. Tutta questa energia, però, va incanalata, soprattutto con Marte a favore e Giove nel tuo segno. Altrimenti potresti non riuscire a esprimerti davvero o, soprattutto, a diventare il protagonista che desideri essere. Esattamente come la fan al concerto di The Weeknd ad Amsterdam che, quando ha ricevuto il microfono dal proprio idolo, è riuscita soltanto a urlare. La strategia deve essere almeno un minimo pianificata, anche quando vuoi vivere tutto improvvisando. Avere il riflettore puntato addosso è meraviglioso, purché tu sappia cosa dire quando finalmente arriva il tuo momento.

Amore: hai il microfono in mano e mille emozioni da raccontare: cerca soltanto di non trasformare tutto in un unico urlo entusiasta.

Lavoro: preparati bene prima di esporti, perché l’occasione giusta merita qualcosa di più di un’improvvisazione confusa.

Fortuna: ti porta al centro del palco, poi lascia a te il compito di trasformare il momento in una vera esibizione.

Il consiglio del giorno: scrivi in anticipo i tre punti fondamentali di ciò che vuoi dire o presentare, poi lascia spazio alla spontaneità.

Voto: 7 e mezzo

Vergine

Tu, che sei un vero cuore d’oro, oltre a dedicarti completamente alle persone a cui vuoi bene, sai anche metterti al servizio di progetti importanti, focalizzati sulla rinascita della vita di chi ti sta più a cuore. Vedo già il tuo zampino nel progetto della nuova casa completamente ecologica della famiglia nel bosco. Grazie ai transiti di oggi, una Luna a favore che dialoga perfettamente con Venere nel tuo segno, senti proprio questo genere di trasporto. Hai una visione completa, pratica e funzionale della vita degli altri e sai trovare soluzioni perché possano essere felici, protetti e vivere in armonia. Più buona di così davvero non si può, anche se perfino la generosità, con te, arriva corredata da progetto esecutivo e tabella dei lavori.

Amore: ti prendi cura di chi ami come se stessi costruendo una casa perfetta, solida, accogliente e piena di piccoli dettagli pensati bene.

Lavoro: sai trasformare un’idea generosa in un progetto concreto, sostenibile e organizzato fino all’ultima vite.

Fortuna: ti premia quando unisci bontà e precisione, dimostrando che anche i sogni hanno bisogno di fondamenta ben progettate.

Il consiglio del giorno: aiuta concretamente una persona cara con una commissione, una ricerca o una soluzione pratica che possa alleggerirle la giornata.

Voto: 8 e mezzo

Bilancia

Gli imprevisti potrebbero essere davvero all’ordine del giorno. Sei sicuramente molto sollecitata da Marte a favore, che ti spinge ad agire, mentre con la Luna storta e Mercurio ancora in quadratura dovresti essere soprattutto molto cauta. Potresti ritrovarti protagonista di eventi pieni di adrenalina, esattamente come i due turisti statunitensi che hanno vissuto un naufragio all’interno della Grotta Azzurra, sull’isola di Capri, e sono stati fortunatamente soccorsi subito. Insomma, a volte la calma e perfino un pizzico di noia sono decisamente preferibili a un’avventura da raccontare con il giubbotto di salvataggio ancora addosso.

Amore: oggi il cuore preferisce una passeggiata tranquilla a una crociera sentimentale con sirene d’allarme e onde alte.

Lavoro: muoviti con prudenza, perché basta un dettaglio trascurato per trasformare una giornata normale in un salvataggio in extremis.

Fortuna: ti protegge quando scegli il percorso più semplice e non cerchi emozioni forti proprio dove servirebbe soltanto buon senso.

Il consiglio del giorno: riduci gli spostamenti inutili, controlla bene ogni prenotazione e tieni sempre pronto un piano alternativo.

Voto: 5

Scorpione

Nei momenti davvero difficili sei proprio il segno giusto al momento giusto, soprattutto ora che puoi contare su splendidi transiti a favore. Tra la Luna, Venere e Mercurio dalla tua parte, riesci davvero a recuperare qualsiasi situazione. Hai la stessa verve, la stessa capacità di linguaggio, presenza da palcoscenico e soprattutto una memoria inattaccabile del ragazzo che, durante un blackout al The Space di Roma, ha intrattenuto il pubblico con una raffica di barzellette geniali ed esilaranti. Sei proprio capace di questo genere di salvataggi in extremis, quelli che trasformano un problema in uno spettacolo e fanno emergere il tuo lato migliore.

Amore: sai alleggerire anche il momento più teso con una battuta perfetta e uno sguardo che rimette subito tutti a proprio agio.

Lavoro: quando salta il programma, sei tu a prendere il microfono e trasformare l’emergenza in una dimostrazione di talento.

Fortuna: ti assiste proprio nei blackout, quando gli altri si bloccano e tu trovi subito la frase capace di riaccendere la scena.

Il consiglio del giorno: tieni pronta una soluzione alternativa per l’impegno più importante e porta con te qualcosa che possa intrattenere o alleggerire l’attesa.

Voto: 8 e mezzo

Sagittario

Questo è proprio il momento di cercare ciò che ti fa stare bene, ciò che è bello e sa coccolarti nel modo giusto. Devi assolutamente coltivare le tue curiosità e tutto quello che ti piace o che il cosmo ti invita ad approfondire. Con Venere in quadratura e Marte in opposizione, questo approccio per te è sicuramente il più corretto e fondamentale. Rispondi quindi positivamente all’annuncio di Stefano Fambri, presidente dell’Istituto Trento DOC, che invita tutti a partecipare a un vero festival dedicato alle case spumantistiche più famose, in programma a fine settembre. Segna le date, conserva bene le energie e preparati per momenti che saranno sicuramente più rinfrancanti.

Amore: cerca qualcuno capace di offrirti una bolla di serenità, non l’ennesima degustazione di problemi servita senza ghiaccio.

Lavoro: non devi dimostrare nulla a nessuno: oggi preparare con calma il prossimo appuntamento vale più di una corsa mal gestita.

Fortuna: ti raggiunge quando prenoti qualcosa di piacevole e trasformi l’attesa in una piccola promessa di benessere.

Il consiglio del giorno: segna in agenda un evento, una degustazione o un weekend che ti entusiasmi e inizia già a proteggere quel tempo.

Voto: 6 e mezzo

Capricorno

Quando hai la possibilità di dimostrare esattamente ciò che vuoi e ciò di cui hai bisogno, punti subito i piedi e mostri a tutti le tue capacità. Sicuramente ti senti ancora limitato per colpa di Mercurio in opposizione, però oggi, con la Lunasegno nel tuo e Venere a favore, mostri quel coraggio e quella lucidità che ti permettono di essere notato, finire al centro dell’attenzione e soprattutto avere ragione. Insomma, tu non fai semplici esperimenti: dimostri. Esattamente come lo chef palermitano Antonio Rizzuto, che ha deciso di cuocere un uovo al sole su un muretto fuori dal proprio ristorante per far vedere a tutti quanto fosse intenso il caldo di questi giorni. Tu non dici soltanto di avere ragione: lo fai vedere a tutti.

Amore: oggi non prometti, dimostri. Anche un piccolo gesto concreto vale più di cento dichiarazioni servite senza prove.

Lavoro: porti fatti, numeri e risultati sul tavolo, lasciando agli altri soltanto il compito di ammettere che avevi visto giusto.

Fortuna: ti premia quando trasformi un’intuizione in qualcosa di visibile, semplice e impossibile da contestare.

Il consiglio del giorno: prepara una prova concreta della tua idea, anche piccola, e mostrala invece di spiegarla per l’ennesima volta.

Voto: 8 +

Acquario

Va bene voler essere performante, sempre sul pezzo e soprattutto sfruttare al massimo le proprie energie. Quando, come te, si vive un transito importante come Marte a favore, è naturale voler spingere e dare il meglio. Hai quasi la stessa routine sonno-veglia della premier giapponese che ha rivelato di dormire da zero a tre ore a notte per la quantità di cose da fare, ricevendo però numerose critiche. Ecco, non svelare tutti i tuoi trucchi se non vuoi ritrovarti a dover giustificare apertamente esigenze che potrebbero non essere condivise. Meglio fare molto e dire poco, ricordandoti però che anche il motore più futuristico ha bisogno di fermarsi ogni tanto.

Amore: nessuno vuole ricevere messaggi brillanti alle tre di notte se il giorno dopo ti presenti con lo sguardo di un computer in aggiornamento.

Lavoro: sei produttivo e velocissimo, però evita di trasformare la stanchezza in una medaglia da mostrare durante ogni riunione.

Fortuna: ti accompagna quando proteggi le energie e non racconti al mondo intero ogni sacrificio fatto per arrivare fin lì.

Il consiglio del giorno: spegni gli schermi un’ora prima di dormire e concediti una notte vera, senza trasformare il riposo in una perdita di tempo.

Voto: 7 +

Pesci

I vostri non sono soltanto ripensamenti, bensì il desiderio di ritrovare alcune situazioni e poterle finalmente correggere. Ora che avete Venere in opposizione potreste rivalutare circostanze che in passato vi sembravano corrette, anche se in fondo conservavano piccoli dubbi e perplessità. Sfruttate Mercurio a favore e anche la Luna per dichiarare apertamente le vostre titubanze. Esattamente come Ryan Gosling, felicissimo del fatto che la sua mano nella locandina del celebre “La La Land” sia stata finalmente raddrizzata. A volte sono proprio i piccoli dettagli a permettervi di rimettere in ordine l’intera giornata. Fateci caso e, soprattutto, provate a migliorarli.

Amore: una piccola correzione può raddrizzare tutta la storia, purché abbiate il coraggio di indicare finalmente ciò che vi stonava.

Lavoro: rivedere un dettaglio non significa ricominciare da capo: spesso basta sistemare la mano fuori posto per salvare l’intera locandina.

Fortuna: vi aiuta quando osservate con attenzione e intervenite sul particolare giusto, senza demolire tutto per una piccola imperfezione.

Il consiglio del giorno: riprendete un progetto o una conversazione rimasta sospesa e correggete oggi un solo dettaglio concreto.

Voto: 8