Chirone entra nel segno del Toro dal 19 giugno 2026 a maggio 2034: Toro e Scorpione trasformano le ferite

Chirone, l’asteroide simbolo delle ferite che ci aiutano ad evolverci, passa dopo 9 anni dal segno dell’Ariete al segno del Toro: coinvolgerà il concetto di corpo e di beni materiali. I segni più toccati saranno il Toro stesso, Capricorno e Vergine, ma anche lo Scorpione.

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C'è un altro passaggio importante che avverrà in questo 2026: dopo che Plutone è entrato in Acquario, Nettuno e Saturno sono entrati in Ariete, Urano è entrato in Gemelli, adesso anche Chirone si sposta. Dopo nove lunghi anni passati nel segno dell'Ariete, entrerà nel segno del Toro: ci entrerà per un primo assaggio dal 19 giugno al 18 settembre e poi definitivamente dal 14 aprile 2027 fino al 5 maggio 2034.

Chirone non è uno dei pianeti principali del Sistema Solare; infatti ne avrete sentito parlare molto meno. Si tratta di un asteroide che presenta una natura rocciosa, ma contemporaneamente una chioma di gas come le comete. Per questo non è un pianeta, ma un asteroide e fa appunto parte del gruppo dei centauri, chiamati così proprio per la loro duplice natura. Chirone è un asteroide che ha un'orbita irregolare, quindi in alcuni segni zodiacali, come l'Ariete, si ferma per molto tempo, mentre in altri scorre via veloce in un paio d'anni. La sua orbita complessiva però è di 50 anni, quindi tutti, più o meno intorno ai 50 anni, viviamo il ritorno di Chirone, ovvero Chirone in transito si trova nello stesso segno e nello stesso grado del nostro Chirone di nascita. Questo, direi che è proprio il transito principale al quale fare riferimento. Quindi, se non avete un'età vicina ai 50 anni e non la raggiungerete nei prossimi 8 anni, potete sentirvi esonerati.

Chirone, però, proprio perché si ferma in un segno zodiacale per molto tempo, ha un impatto collettivo importante, che è proprio quello che vedremo in questo articolo. Per comprenderlo, bisogna dire subito che Chirone è un asteroide che ha a che fare con la nostra ferita di nascita, che, una volta compresa ed elaborata, diventa il nostro punto di forza, quello nel quale riusciamo a comprendere meglio le dinamiche, anche negli altri. Chirone si muove tra Saturno e Urano, anche detto tra il passato e il futuro, il rigore tradizionale e l'indipendenza. Quindi questo asteroide simboleggia proprio un qualcosa che ci portiamo dietro dall'inizio della nostra vita e che può diventare un ponte importante per la nostra libertà, la nostra realizzazione personale.

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Il significato di Chirone in Toro fino al 2034

Veniamo da nove anni di Chirone nel segno dell'Ariete, che inevitabilmente ha portato a galla la necessità di esprimere e vedere riconosciuta la propria identità. Sono stati gli anni dei Pride e delle lotte per il diritto ad esprimere la propria individualità. L'identità non solo di genere è diventata un argomento chiave della nostra cultura e politica. Con il passaggio di Chirone nel segno del Toro, ad essere rimesso in discussione sono due macroambiti: il corpo e i beni.

Il concetto di corpo quindi riesuma e deve riaffrontare tante ferite che nella storia l'hanno segnato, ma ha l'occasione di trasformarsi e quindi di riscoprirsi e di imporsi nella cultura e nella società per quelli che sono i nuovi valori che lo riguardano. La recente mania di utilizzare farmaci per il dimagrimento veloce, che sta spopolando rapidamente e coinvolgendo anche l'immagine del corpo nei media, è proprio un simbolo del fatto che questo argomento è tutt'altro che risolto. Come sempre, l'astrologia non è buona o cattiva, bene o male, ma è uno spunto di riflessione che noi, che con il nostro libero arbitrio, siamo chiamati ad affrontare e a risolvere. Questo significa che, a partire da questa ferita, saremo noi a decidere come svilupparla nei prossimi otto anni.

Un altro aspetto di Chirone in Toro sarà il concetto di beni, cioè di beni materiali che ci danno sicurezza e stabilità: la casa e il denaro, prima di tutto. Anche in questo caso ci sarà una ferita da questo punto di vista, che dovremo riconsiderare e risanare. Sarà proprio il concetto di casa, di beni, di denaro fisso che verrà rimesso in discussione.

I segni zodiacali che avranno Chirone a sfavore

È difficile dire chi avrà Chirone nel segno del Toro a favore o a sfavore. Diciamo che, in generale, lo sfavore più forte è il momento in cui Chirone si trova proprio perfettamente opposto al nostro Sole. E quindi, Chirone in Toro dà fastidio principalmente ai nati sotto il segno dello Scorpione. Ricordatevi però che bisogna controllare i gradi di influenza, proprio perché Chirone si muove molto lentamente in questo segno zodiacale. Con Chirone, in opposizione al nostro Sole, le ferite vengono a galla e lo sforzo che ci viene richiesto per comprenderle e poi superarle è uno sforzo di grande intensità e consapevolezza. Per fortuna, lo Scorpione è molto bravo in questa attività.

Chi avrà Chirone a favore fino al 2034

I nati sotto il segno del Toro sono sicuramente quelli che dovranno fare più i conti con Chirone, proprio perché si congiunge al loro Sole. Il ponte verso la risoluzione e l'evoluzione di quello che viviamo come instabile e pauroso da sempre è davvero a portata di mano. La stessa occasione si presenta agli altri due segni di terra, il Capricorno e la Vergine. Come sempre, è richiesto un grande impegno da parte del libero arbitrio.

Una nota a parte va fatta per tutti coloro che vivranno entro i prossimi otto anni il ritorno di Chirone sul proprio Chirone di nascita. Quindi, per tutte le persone che nei prossimi otto anni compiranno appunto cinquant'anni, Chirone in transito, che si ricongiunge al nostro Chirone, significa davvero fare i conti con quel senso di mancanza che ci siamo portati dietro, che abbiamo avuto sicuramente più di un'occasione, in questi cinquant'anni, di valutare e risolvere.