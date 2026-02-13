Saturno entra in Ariete dal 14 febbraio 2026: si fanno avanti poteri forti e nuove personalità autorevoli

Saturno entra ufficialmente in Ariete il 14 febbraio 2026 per restarci fino all’aprile 2028: le regole diventano più decise ma anche le ribellioni. I segni che avranno Saturno a favore sono Leone, Acquario e Gemelli, mentre chi avrà Saturno contro saranno Bilancia, Cancro e Capricorno.

Il 14 febbraio 2026, poco dopo l'una di notte, Saturno entrerà ufficialmente e definitivamente nel segno dell’Ariete per restarci fino al mese di aprile 2028. Saturno è un pianeta semilento che si trova nella fascia intermedia tra i pianeti personali e i pianeti transpersonali, ovvero i pianeti lenti che simboleggiano l’inconscio. Saturno, il Dio del tempo, rappresenta le tappe fondamentali della nostra vita e compie un giro completo intorno al Sole ogni 28 anni.

In astrologia, Saturno indica la legge, la regola, i confini, il potere, la struttura. È un pianeta spesso temuto perché ci mette di fronte alla realtà del tempo che passa, alle decisioni da prendere senza stare troppo ad attendere, ai bilanci realistici e alla privazione che però spesso è proprio il mezzo attraverso il quale possiamo comprendere di cosa abbiamo davvero bisogno. Per noi astrologi, infatti, Saturno non è certo da temere, ma anzi da ringraziare, anche quando può diventare un po' duro. Ovviamente, dato che Saturno entra nel segno dell’Ariete, cambiano i segni zodiacali che avranno Saturno a favore e quelli che avranno Saturno contro. Ve lo racconto più avanti.

Il significato di Saturno in Ariete dal 14 febbraio 2026

A livello collettivo Saturno nel segno dell’Ariete indica un potere forte, autoritario, imponente e coraggioso. L’Ariete è anche il simbolo delle teste che si alzano e degli io che esigono di essere visti, ascoltati, compresi. Saturno in Ariete quindi, da un lato, è una regola più forte, una legge più dura e intransigente, ma dall’altro fa sì che si trovi più spesso il coraggio di alzare la voce e alzare la testa. Questo transito enfatizza anche il desiderio di nuovi leader di farsi avanti e di porsi come guide. Parlo di partiti politici, di movimenti sociali ma anche di movimenti culturali e artistici. Conquistarci dei nuovi confini, anche simbolicamente parlando, sarà una delle nuove sfide.

Gli effetti di Saturno in Ariete su tutti i segni zodiacali

Con Saturno nel segno dell’Ariete ci sono dei segni zodiacali che potranno godere di questo pianeta a favore e altri che dovranno affrontarlo come una sfida che li porti ad evolvere. Nello specifico, però, state attenti ai gradi nei quali si trova il vostro Sole perché, per esempio, nel 2026 saranno coinvolti soltanto coloro che hanno pianeti nei segni zodiacali citati entro il grado 14.

Ad avere Saturno a favore saranno quindi il Sagittario e il Leone prima di tutti, ma anche l’Acquario e i Gemelli. Questi quattro segni zodiacali potranno contare su forza, determinazione, maturità, tensione al risultato, riconoscimenti importanti di capacità e risultati. Chi ha Saturno a favore può mettere in piedi delle iniziative, personali o professionali, destinate a durare a lungo e si sentirà anche in grado di rimboccarsi le maniche per conquistare nuovi traguardi con minor fatica.

Saturno nel segno dell’Ariete darà invece fastidio alla Bilancia, al Cancro e al Capricorno, che dovranno appunto vedersela con il famoso "Saturno contro". Questo significa che sarà un periodo di restrizione anziché di abbondanza, di selezione anziché di accumulo, di struttura anziché di caos. Saturno contro ci obbliga a guardare in faccia delle situazioni che non funzionano più per come sono e che quindi vanno o cambiate o lasciate andare. I famosi rami secchi che vengono tagliati, sia chiaro, fanno parte sempre di qualcosa che non funziona più, che non ci fa più stare bene e che non è più adatto alla nostra situazione. Senza paura, quindi, va affrontato a testa alta, ricordandoci che tutto quello che lasciamo andare lascia spazio per qualcosa che sia per noi più adatto.

Infine c'è l’Ariete che si troverà ad avere Saturno proprio transitante nei suoi gradi. Gli Ariete quindi saranno chiamati da un lato a mettere i piedi per terra, la testa sulle spalle e soprattutto ad affrontare con maturità qualsiasi aspetto della vita, ma si ritroveranno spesso con le energie drenate e la vitalità tenuta al guinzaglio. Saturno in congiunzione porta fatica anche quando ci spinge ad ottenere grandi risultati. I segni zodiacali che non sono stati citati non saranno coinvolti particolarmente da Saturno, il che non significa che sia un bene o un male, ma semplicemente un pianeta che, per il momento, non ci chiede conto.