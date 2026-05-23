L’oroscopo della settimana dal 25 al 31 maggio 2026: fascino e determinazione per Cancro e Toro

Nella settimana dal 25 al 31 maggio 2026 Venere in Cancro quadra Saturno in Ariete mettendo alla prova i sentimenti mentre la Luna Piena in Sagittario illumina il bisogno di verità e libertà. Grande voglia di novità per Gemelli, Bilancia e Acquario.

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La settimana dal 25 al 31 maggio 2026 si preannuncia dinamica, divisa tra la spinta verso la leggerezza e il bisogno di affrontare alcune tensioni. La presenza del Sole e di Mercurio nei Gemelli velocizza i pensieri e moltiplica i contatti, regalando soprattutto ai segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) una grande voglia di novità e di movimento. A fare da contrappeso a questa energia spensierata ci pensano però Venere in Cancro, che amplifica la sensibilità del periodo, e un Marte in Toro decisamente ostinato, che spinge tutti a difendere le proprie posizioni.

L'equilibrio settimanale verrà messo alla prova in due momenti chiave. Si parte martedì con la quadratura tra Marte in Toro e Plutone in Acquario, un aspetto intenso che potrebbe innescare bracci di ferro e scontri di volontà, spingendo i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione e Acquario) a spezzare schemi ormai troppo rigidi.

Venerdì la tensione si sposterà invece sul piano affettivo: lo scontro tra Venere in Cancro e Saturno in Ariete farà emergere fragilità e bisogni inascoltati, spingendo soprattutto i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno), a fare i conti con la realtà dei loro legami per capire cosa sia davvero solido. A portare chiarezza ci penserà la Luna Piena in Sagittario di domenica. Questo plenilunio illuminerà il bisogno di libertà e di nuovi orizzonti, invitando in particolare i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci) a voltare pagina, abbandonare le vecchie convinzioni e guardare al futuro con totale sincerità verso sé stessi.

Oroscopo settimanale 25-31 maggio 2026: le previsioni segno per segno

L'oroscopo che va dal 25 al 31 maggio segno per segno: ecco cosa ci riservano le stelle per la prossima settimana.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Diciamocelo, caro il mio Ariete, questa settimana la diplomazia non abita esattamente a casa tua. Se qualcuno si aspetta cerimonie o sguardi languidi, ha decisamente sbagliato indirizzo. Sei in quella fase in cui, se decidi che si va in montagna a fare trekking all'alba, il fatto che i tuoi amici abbiano prenotato un weekend di totale relax alla spa diventa un "problema logistico" esclusivamente loro. Non è cattiveria, è che la tua pazienza con i ritmi altrui è ai minimi storici. In compenso, hai una parlantina così brillante che riuscirai a vendere la scalata verso il rifugio come l'esperienza più eccitante del secolo, usando un estro creativo che ti farà quasi perdonare. Quasi.

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Dimentica la tua proverbiale calma perché questa settimana sembri un motore truccato che non vede l’ora di correre all'impazzata. Hai una forza fisica e mentale che ti rende quasi intimidatorio, ma con quella nota di dolcezza che impedisce agli altri di scappare. Ti senti bello, potente e straordinariamente centrato. Gli altri, però, ti sembrano muoversi al rallentatore e la cosa ti manda in bestia. Hai la falcata di chi sa esattamente dove sta andando e se qualcuno intralcia il tuo cammino, la tua pazienza svanisce in un battito di ciglia. Sei in uno stato di grazia che non ammette soste forzate.

Voto 9

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Preparatevi, perché la vostra mente questa settimana viaggia a una velocità che farebbe invidia a un jet. Avete la battuta pronta per ogni occasione e la cosa più bella, sapete qual è? Non ve ne frega assolutamente nulla del giudizio altrui. Vi presentate al mondo senza trucco, armati solo della vostra intelligenza vivace e di una voglia matta di fare. Siete come un fiume in piena che travolge le formalità con una risata. Chi vi ama vi segua, chi non vi ama… probabilmente non riuscirebbe comunque a starvi dietro.

Voto 8 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La vita ha un sapore dolcissimo in questi giorni, come se il mondo avesse finalmente deciso di sintonizzarsi sulle tue frequenze del cuore. Ti muovi con una grazia che incanta, eppure sotto quella superficie morbida batte il cuore di un conquistatore che non sbaglia un colpo. Sei troppo impegnato a goderti i frutti di un’intesa perfetta o a tendere la rete per la tua prossima preda. Non hai bisogno di alzare la voce; ti basta un gesto per far capire chi comanda nel gioco della seduzione.

Voto 8/9

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Se c'è una cosa che proprio non tolleri in questi giorni, è la routine. Sei pronto a lanciare il cuore oltre l'ostacolo e, se necessario, anche a creare un po' di sano scompiglio pur di movimentare le tue giornate. Questa settimana vivi di scommesse con te stesso e di battute taglienti che mirano a stanare chi ti circonda. Hai l'audacia di chi non teme le conseguenze e l'estro comunicativo per trasformare un potenziale scontro in uno show divertente. Ricordati solo di calibrare il tiro perché non tutti hanno la tua stessa prontezza di spirito per reggere il ritmo dei tuoi affondi creativi.

Voto 6 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Accetta il fatto che le parole in questi giorni potrebbero tradirti o non essere affilate come al solito. Poco male, perché il tuo corpo e il tuo cuore parlano un linguaggio molto più efficace. Sei avvolta da un'aura di sensualità calorosa e rassicurante, capace di risolvere i conflitti molto meglio di un lungo discorso logico. Canalizza l'energia nell'azione pratica, nelle coccole e nel farti bella. Magari non vincerai un dibattito filosofico, ma la soddisfazione di vedere chi ami totalmente ipnotizzato dal tuo sguardo sarà un ottimo premio di consolazione.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Strapparti un bacio o un complimento sincero in questi giorni sarà un'impresa da titani. L'atmosfera affettiva ti sembra un po' asfittica e tu preferisci battere in ritirata verso territori più congeniali, come quelli della logica pura. Diventi una raffinata collezionista di idee, una persona che trova più erotismo in un ragionamento perfetto che in un mazzo di rose. Questo tuo rifugiarti nei libri, nei podcast o nei tuoi pensieri più profondi non è una fuga, ma un modo per ricaricarti. Lascia che gli altri si affannino a inseguire la mondanità mentre tu stai benissimo nel tuo elegante isolamento cerebrale.

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Quando l'aria si fa carica di elettricità, di solito sei il primo a voler scatenare la tempesta. Stavolta, però, la tua parte più predatrice preferisce trasformarsi in una creatura decisamente più sorniona e bisognosa di calore rassicurante. Le energie fisiche latitano un po', rendendoti meno incline alle grandi performance e molto più propenso a lunghe, infinite sessioni di abbracci terapeutici. Ti muovi dietro le quinte, cercando un porto sicuro in cui poterti togliere la maschera da duro. La vera seduzione, in questi giorni, si fa parlando a cuore aperto fino all'alba, sintonizzandoti sui battiti di chi ti sta accanto.

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Se qualcuno sta cercando il Sagittario saggio, filosofo e dispensatore di perle di saggezza, ha decisamente sbagliato settimana. In questi giorni hai la stessa pazienza di un pilota di Formula 1 bloccato nel traffico dell'ora di punta. Vibri di un'energia incontenibile che ti spinge ad agire prima ancora di aver formulato il pensiero. I tuoi filtri mentali sono completamente disattivati, il che ti rende straordinariamente spontaneo, ma anche pericolosamente incline a fare passi falsi memorabili. Poco importa: la tua missione attuale è muoverti, scuotere l'ambiente e combinare qualcosa di epico, incurante dei danni collaterali.

Voto 6/7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Se qualcuno pensava di averti addomesticato, questa settimana riceverà una sonora smentita. Ti spogli di qualsiasi maschera zuccherosa per tornare a essere la forza della natura che sei sempre stato. C'è un'energia intensa e passionale che si risveglia dentro di te, un vigore che non passa dalle parole dolci, ma da una presenza fisica ed emotiva che lascia il segno. Non hai nessuna intenzione di implorare attenzioni o di fare il finto tonto pur di compiacere gli altri.

Voto 7 + +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Vorresti spaccare il mondo, o almeno rivoluzionarlo con uno dei tuoi soliti colpi di genio, e invece ti ritrovi a combattere contro una nuvoletta fantozziana che sembra inseguirti ovunque. C'è un forte contrasto tra i tuoi desideri e la realtà dei fatti: i tuoi nervi sono fragili come cristallo e basta una parola fuori posto per farti saltare la mosca al naso. Ti senti emotivamente e fisicamente esausto, incapace di gestire la routine senza sbuffare ogni due minuti. Non è il momento di prendere decisioni di petto o di infilarti in discussioni accese. L’unica cosa saggia da fare è mantenere un basso profilo e aspettare che passi la burrasca.

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesci, con l'aria che si fa più calda il vostro unico vero obiettivo sembra essere quello di alleggerirvi il più velocemente possibile, sia degli abiti che dei pensieri pesanti. Siete avvolti da un'energia così complice e sensuale che ogni barlume di senso del dovere è letteralmente evaporato. Inutile affidarvi scadenze tassative o progetti che richiedono concentrazione perché la vostra mente è già proiettata verso tramonti infiniti e baci rubati. Questa settimana meritate di vivere a un ritmo lento, lasciandovi guidare solo dall'istinto e dalla voglia di fondervi con chi amate.

Voto 8 e mezzo