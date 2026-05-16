Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 18 al 24 maggio 2026: nuovi amori per Pesci e Cancro

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Ve l'avevo detto, cari lettori dell'oroscopo, che ci sarebbe stato un ribaltamento repentino della classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana. Infatti, nel giro di pochissime ore tra domenica e lunedì, Mercurio, Venere e Marte cambiano tutti di segno zodiacale. Mercurio passa in Gemelli, Marte in Toro e Venere in Cancro.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dello zodiaco per la prossima settimana

Gemelli, Toro e Cancro i protagonisti di questa settimana: ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana che va dal 18 al 24 maggio.

12. Bilancia

Hai proprio l'impressione questa settimana, anzi direi la conferma, che la vita sia assolutamente imprevedibile e che sfugga ad ogni genere di controllo. Ti senti un po' come chi, nel gioco dell' acchiappa la marmotta che mette la testa fuori dalla tana, perde senza dignità. Questo è il momento buono per spegnere ogni tipo di relazione con il mondo esterno e chiuderti nei tuoi pensieri, che sono gli unici che ti danno una certa soddisfazione.

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11. Capricorno

Lo so che stai pensando che l'astrologa ce l'abbia con te e che ci sia una congiura di pianeti solo per darti fastidio, ma sappi che non è proprio così. Anzi: Marte, a favore, finalmente ti fa ritrovare un po' quella capacità di incazzarti come si deve, che, si sa, quando sei prepotente (fino ad un certo punto) risulti anche sexy. In compenso, Venere in opposizione ti toglie ogni genere di gentilezza, sulla quale, effettivamente, nell'ultimo periodo stavamo lavorando più che bene.

10. Ariete

In un attimo Marte ti abbandona e Venere passa a sfavore. Un po' come quando, dopo una serata in cui ti comporti da figo, ti guardi distrattamente allo specchio e scopri di avere una foglia di insalata tra gli incisivi. Ecco, abbassi subito le orecchie e ritrovi immediatamente un certo grado di umiltà, che comunque fa sempre bene.

9. Acquario

Da che, fino a qualche giorno fa, eri semplicemente un po' simpaticamente stordito, adesso Acquario lanci delle battute così taglienti e affilate che persino l'arrotino alza le mani. Insomma, bisogna stare attenti ad ironizzare con te, perché non è più detto che tu la prenda bene.

8. Scorpione

Quando arriva Marte a sfavore, cioè come adesso, ti rendi conto che preferivi decisamente avere Mercurio a sfavore. Forse eri un po' più lento nel pensiero, ma quando si trattava di tirare fuori le unghie non ti facevi pregare. Adesso invece ti senti come una pantera a cui hanno levato gli artigli ed è diventata praticamente un gattone da divano. Ecco, è questo che sarai: un gattone da divano, almeno finché nessuno ti ruberà il telecomando (e il potere).

7. Leone

Inizia una di quelle settimane nelle quali le paranoie sembrano pioverti addosso come le cacche di piccione, e tu te ne accorgi soltanto quando sei già irrimediabilmente imbrattato. E soprattutto, proprio come le cacche di piccione, le paranoie non badano ai tuoi impegni. Insomma, tieniti pronto a sciacquarti via le ansie, come il sapone dagli occhi sotto la doccia, non appena si presentano.

6. Sagittario

In tutto questo spostarsi dei pianeti, tu sei quello che comunque ritrova la sedia sulla quale sedersi e non rimane in piedi eliminato. Mi sembra una buona notizia. Ritrovi addirittura la dolcezza più romantica, anche se poi non necessariamente avrai così tanta voglia di esprimerla perché, per colpa di Mercurio, diventi improvvisamente solitario e selettivo. Con amore, però, c'è da dirlo.

5. Vergine

Il tuo capo non sarà contento di questo cambio di oroscopo, mentre la tua dolce metà decisamente si. Vedranno di trovare un compromesso!

Improvvisamente infatti decidi di dedicarti all'amore come fossi un' odalisca che ancheggia tra i veli di seta e, anche nelle ore in ufficio, lavori con il sottofondo di una musica arabeggiante per entrare già nel mood serale molto hot.

4. Pesci

Poteva andarti peggio, caro Pesci, perché questa è proprio la settimana nella quale l'amore ritorna a fiorire nel tuo cuore, come la voglia di Spritz dopo il lavoro e come l'edera rampicante nel balcone del vicino. Sei irresistibile come le prime ciliegie carissime al supermercato, e direi che anche per te saremo pronti a fare pazzie (come per le cicliege carissime).

3. Gemelli

Venere ti ha abbandonato, ma in compenso arriva Mercurio nel tuo segno zodiacale, che ti rende scaltro, sveglio, intelligente, curioso… Insomma sei quello capace di girare qualsiasi situazione a suo favore, come si fa con lo skateboard quando devi cambiare strada. Anzi, ti senti come un californiano sullo skateboard anche se avessi 50 anni e la sciatica galoppante: questione di percepito.

2. Toro

Marte arriva nel tuo segno zodiacale e tu sei già pronto a infilarti nel letto adesso subito, ovviamente in compagnia, per uscirne soltanto quando ti si invita ad un aperitivo particolarmente interessante. Non senti le fatiche e difficilmente ci proporrai delle serate pigre, perché proprio tu hai voglia di goderti la vita come se fossi nella tua settimana di vacanza a Las Vegas.

1. Cancro

Hai capito queste stelle, caro Cancro? Da che settimana scorsa volevi abbronzarci tutti con un lanciafiamme ad ora che sei qui al primo posto della classifica dei segni zodiacali più fortunati. Spero che tu non ti sia fatto troppi nemici, perché adesso vorresti, in compenso, abbracciarci tutti e invitarci tutti a cena. Quindi, se non sei stato troppo cattivo, sarai pieno di amici e di amore, ovviamente.