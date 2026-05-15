Oroscopo, le previsioni del weekend di Ginny per sabato 16 e domenica 17 maggio segno per segno

Nell’oroscopo del weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, la Luna Nuova in Toro e Mercurio in Gemelli ci offrono un sacco di stimoli. Toro, Gemelli e Ariete sono pronti a trarne beneficio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Sabato: Nella stagione in cui i piccioni tubano sui cornicioni, anche tu sei pronto a lanciarti in corteggiamenti insistenti, sguardi languidi e dichiarazioni dolcissime. Con Venere a favore, sei un vero tenerone, espertissimo di baci.

Domenica: ti ritrovi a sbaciucchiarti e a cercare contatto fisico con la tua dolce metà o, in mancanza, con chiunque dimostri un minimo di disponibilità affettiva. Insomma, l’amore lo prendi molto sul serio e con le labbra già pronte.

Toro

Sabato: la Luna Nuova nel segno e Mercurio agli ultimi gradi ti aiutano a stilare una lista accuratissima di quello che vuoi tenere e di quello che, invece, puoi finalmente buttare, ma con grandissima sensibilità. Altro che Marie Kondo.

Domenica: sei convinto che il riposo del settimo giorno sia stata una trovata decisamente illuminata e decidi di prenderla alla lettera. Il divano è già pronto ad accoglierti.

Gemelli

Sabato: con Marte e Venere a favore siete frizzanti ed esuberanti come una bibita appena stappata. Vi basta una semplice uscita con gli amici per trasformare la serata nel party più ambito e chiacchierato del weekend.

Domenica: l’esuberanza resta altissima, ma con Mercurio che entra nel vostro segno vi ritrovate anche a fare discorsi di un certo livello, mica solo chiacchiere da bar.

Leggi anche Oroscopo venerdì 15 maggio 2026

Cancro

Sabato: questa bella Luna Nuova ti vuole concreto non solo nei gesti d’affetto, ma anche nelle parole, e per te non è assolutamente un problema, anzi. Ti senti talmente pieno di cose da dire che persino l’idea di abbozzare i biglietti di auguri per il prossimo Natale non ti sembra poi così assurda.

Domenica: Marte ti vuole bello tranquillo, in mood casalingo, con pantofole ai piedi e tuta d’ordinanza. Tu, non fai resistenza e accetti molto volentieri questa sfida.

Leone

Sabato: l’entusiasmo è lo stesso di Giacomo Leopardi, quindi non proprio le vibes di chi va a farsi uno Spritz con gli amici. Tutta colpa di questa Luna in quadratura che, come ne L’infinito, ti fa naufragare, non proprio dolcemente, in un mare di dubbi sul genere umano.

Domenica: cambi totalmente prospettiva e dai dubbi esistenziali passi alla voglia di dare una seconda possibilità. Chi ti sta intorno si guarda perplesso e si chiede se sei davvero la stessa persona del giorno prima o se, nel frattempo, ti abbiano sostituito con una versione molto più simpatica e socievole.

Vergine

Sabato: se hai qualcosa da dire, dillo ora oppure taci per sempre. Ok, il “per sempre” è decisamente esagerato, ma se qualcosa ti preme sulla lingua, meglio tirarla fuori subito, finché i modi possono essere ancora tutto sommato buoni.

Domenica: con Luna, Venere e soprattutto Mercurio in quadratura, spero tu abbia già vuotato il sacco a tempo debito, perché l’unico modo per relazionarti serenamente con il prossimo potrebbe essere presentarti direttamente con un bavaglio sulla bocca.

Bilancia

Sabato: l’occhietto è languido grazie a Venere, che ti regala uno sguardo da cerbiatta capace di intenerire anche i cuori più rigidi. È vero, Marte in opposizione ti rende un po’ più insicura, ma invece di toglierti fascino ti aggiunge dolcezza, lasciando intravedere qualche vulnerabilità che di solito terresti ben nascosta.

Domenica: grazie a Mercurio che arriva dalla tua parte, ti viene più facile trovare le parole giuste, e anche le tue piccole fragilità diventano qualcosa da raccontare con più semplicità.

Scorpione

Sabato: la voglia di comunicare è decisamente assente, come un telefono che suona a vuoto proprio nel momento del bisogno. Con la Luna in opposizione non hai nessuna intenzione di spiccicare parola, se non per lamentarti.

Domenica: continui un po’ sulla stessa scia, con il muso più per principio e inerzia che per reale necessità, perché sia la Luna che Mercurio hanno smesso di darti noia.

Sagittario

Sabato: la sensazione è che tutti ce l’abbiano con te, universo compreso. Con Venere in opposizione, infatti, sembra che anche le cose più semplici si complichino, dal parcheggio che ti sparisce sotto il naso alla prenotazione nel tuo ristorante preferito che salta all’ultimo minuto. E tu non fai altro che sbuffare.

Domenica: quella che pensavi fosse solo una sensazione ora diventa una certezza, hai proprio un bel caratteraccio e non fai nulla per nasconderlo.

Capricorno

Sabato: la Luna a favore ti aiuta a restare con i piedi per terra e a guardare le cose in modo più pratico. Marte, però, continua a renderti nervosetto e a farti borbottare anche solo se qualcuno, accidentalmente, respira troppo vicino a te.

Domenica: il rischio è di fissarti su tutto quello che non ti piace, né di te né degli altri, anche su piccolezze che magari vedi solo tu, finendo per incartarti da solo nelle tue convinzioni.

Acquario

Sabato: un po’ di confusione ti sembra anche giustificabile, vista la Luna in quadratura, ma non ne fai né un dramma né un affare di Stato. Anzi, sai benissimo che anche la giornata peggiore non dura più di 24 ore e che, per te, sono già in arrivo belle notizie.

Domenica: il senso di smarrimento è ormai solo un ricordo sbiadito e senti che le cose hanno finalmente iniziato a girare nel verso giusto. Qui ci vuole proprio un bel brindisi!

Pesci

Sabato: sognate a occhi aperti e costruite castelli bellissimi, anche se Venere in quadratura prova a ricordarvi, con una certa insistenza, che forse state romanzando tutto un pochino troppo.

Domenica: anche Mercurio si mette in quadratura e vi fa vacillare. Voi però, nel silenzio della vostra cameretta, restate dei grandi romanticoni, anche senza le frasi in rima baciata e la vostra musa ispiratrice a tenervi la mano.