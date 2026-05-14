Oroscopo venerdì 15 maggio 2026 di Ginny: Scorpione e Acquario a cervello spento

La Luna in Toro nell’oroscopo di venerdì 15 maggio 2026 abbassa il fuoco dei giorni scorsi… Non siamo ancora però fuori dalle passioni travolgenti perché la Luna si scontra con Plutone.

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Ariete

E anche oggi, caro Ariete, senti davvero di non avere competitor, anche se qualche volta i tuoi atteggiamenti spudorati ed esagerati attraggono delle critiche. Ma tu un po' te ne freghi e un po' guardi ai risultati, che sono effettivamente di grande show. Nessuno riesce a eguagliare la tua personalità, così travolgente. Sei come Il diavolo veste Prada 2, che vola al box office, nonostante qualche malalingua.

Toro

Tu lo dici da sempre, e oggi pare che se ne sia accorto tutto il mondo, grazie alle foto su Instagram di David Beckham e Pamela Anderson. Ma a te era tutto già chiaro da tempo. Il contatto con la natura, con la terra, con il bricolage e con il giardinaggio è davvero un toccasana, quasi al pari della meditazione buddista. Oggi potresti persino insegnarcelo con la Luna nel tuo segno zodiacale e Mercurio che ti rendono un vero guru dell'innaffiatoio.

Gemelli

Ti senti decisamente bellissima e irresistibile, come Demi Moore, che, dopo essere tornata effettivamente alla ribalta negli ultimi mesi, adesso sfila sul red carpet di Cannes, bagnando il naso a tutte quelle attrici che hanno la metà dei suoi anni. Tu sì che hai una certa personalità.

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Cancro

Nonostante in questo periodo, per colpa di Marte, spesso ti senti nervoso, sfruttato e non capito, oggi hai proprio voglia di mettere da parte paranoie, incomprensioni e litigate per prenderti cura delle persone che ami. Qualsiasi cosa succeda, infatti, non si può mai restare arrabbiati di fronte a un buon piatto e a un buon bicchiere di vino, e tu questo lo sai benissimo. Sei felice di leggere che in Francia tutti gli studenti universitari potranno mangiare in mensa a solo un euro! Ti sembra giusto.

Leone

Oggi hai proprio voglia di stupirci con le tue stranezze, con delle dichiarazioni provocatorie e con tutto quello che ci farà sgranare gli occhi. Perché tu non hai alcuna intenzione di passare inosservato, un po' come Anna Pepe, che si fotografa con un selfie proprio insieme a Mattarella. Insomma, diciamo che la noia di certo non apparterrà a questa tua giornata.

Vergine

Continui a essere pungente per colpa di quella Venere a sfavore, ma in realtà forse hai voglia di essere pungente, di toglierti qualche sassolino dalla scarpa. Il bello è che le tue battute sferzanti saranno fatte con grande ironia e soprattutto con grande intelligenza, che poi è proprio la tua firma. Sorridi, prendendo spunto da Stevie Wonder, che dichiara che votare per Trump è come chiedere a lui di guidare un'automobile.

Bilancia

La Luna non ti dà più fastidio, ma Marte continua a renderti particolarmente nervosa, tanto che le persone che ti stanno intorno, se ti vogliono bene, devono rendersi praticamente invisibili, bidimensionali se possibile. Approvi le nuove leggi delle spiagge delle Cinque Terre per contenere l'over-tourism: sono banditi megafoni, altoparlanti e anche i microfoni per i gruppi di turisti.

Scorpione

Con la Luna storta e anche Mercurio in opposizione, oggi sarai ancora più cervellotico del solito, anzi, un po' cervellotico e un po' paranoico. Ma si sa che i geni della finanza sono proprio come te. Sarà difficile farti fare delle semplici dichiarazioni d'affetto, ma in compenso hai in mente delle strategie meravigliose per non farti fregare. Sei come Emis Killa, che ha venduto se stesso a una società di sua proprietà davanti a un notaio.

Sagittario

La Luna non è più a favore, ma Marte continua a rendere le voglie, soprattutto quelle erotiche, praticamente irresistibili. Il fatto è che, con Venere in opposizione, non hai certo voglia di situazioni tradizionali, confortevoli. Tant'è che ti stuzzica la notizia che, a Caltanissetta, una donna sia stata trovata nel cofano di un'auto e non si trattava di un rapimento, bensì di un'amante nascosta.

Capricorno

Oggi, con la Luna e Mercurio a tuo favore, senti proprio che sia necessario riprendere in mano anche il tuo stato di salute e il tuo benessere psicofisico: meno stress, meno fretta e meno pensieri tossici. È proprio questo che vuoi, ovviamente. Il massimo sarebbe una giornata completa a contatto con la natura. Tra l'altro, pare che avere un cane o un gatto e passare più tempo all'aria aperta rallentino il declino cognitivo delle persone, quindi hai un'ottima scusa.

Acquario

Con la Luna e Mercurio storti, ma Venere e Marte a favore, tutto quello che ha a che fare con gli eccessi oggi è davvero il tuo forte. Non hai alcuna intenzione di mantenerti sul neutrale, sulla routine, sullo scontato, ma hai bisogno di andare oltre in profondità e, di sicuro, in modalità completamente avanguardista. Sorridi leggendo che Guillermo del Toro ha dichiarato che, a 14 anni, ha visto un UFO ed è stato come prendere i funghi allucinogeni. Il mondo ti sembra più grande.

Pesci

Venere è sempre a sfavore, quindi diciamo che il tuo cuoricino non si è ancora ripreso dalla convalescenza. Però senti di aver voglia di mostrare tutta la tua femminilità, proprio come sta per fare Shakira, pronta a tornare regina dei Mondiali di calcio con la sua nuova canzone ufficiale "Dai Dai".