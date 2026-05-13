Oroscopo giovedì 14 maggio 2026 di Ginny: Cancro e Capricorno pronti per il pensionamento

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Ariete

Ti senti in una forma smagliante e sinceramente fai pure bene a godertela tutta. La Luna nel tuo segno oggi si congiunge a Marte e ti regala quella miscela perfetta di energia, sicurezza e totale consapevolezza delle tue capacità. Hai voglia di divertirti, di stare in mezzo alla gente e soprattutto di essere applaudito senza neanche doverlo chiedere. Sei esattamente come Djokovic quando si allena sul campo installato in Piazza del Popolo per gli Internazionali di tennis: attorno a te si crea automaticamente il pubblico, i telefoni si alzano in aria e tutti vogliono vedere anche solo come ti allacci le scarpe.

Toro

Più che pronto all’avventura, tu sei quello che si presenta già con la mappa evidenziata, il kit di sopravvivenza e pure il piano B in tasca. Mercurio nel tuo segno dialoga magnificamente con Giove e ti rende lucidissimo nel capire dove si nasconde il forziere con i dobloni d’oro. Altro che improvvisazione. Tu sei come l’imprenditore che ha organizzato la caccia al tesoro sull’isola di Robinson Crusoe: mentre gli altri cercano indizi a caso, tu hai già capito dove scavare e soprattutto quanto vale il bottino. Hai quell’intelligenza concreta che trasforma ogni intuizione in qualcosa di redditizio.

Gemelli

Questa è una di quelle giornate in cui potete esprimervi totalmente senza limiti, confini o mezze misure. Luna e Marte a favore insieme a Venere nel vostro segno vi trasformano in una specie di direttori artistici del caos organizzato. Avete voglia di fare, parlare, creare movimento e soprattutto coinvolgere tutti quanti nella vostra baraonda allegra. Siete praticamente l’effetto BTS a Città del Messico: cinquantamila persone che urlano, piangono, ballano e si emozionano insieme. Ecco, voi oggi siete questo tipo di energia: trascinante, rumorosa e impossibile da ignorare.

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Cancro

Armati di calma, pazienza e soprattutto diplomazia. La Luna oggi si congiunge a Marte nel segno dell’Ariete e tu potresti sentirti davanti a ostacoli che sembrano montagne invalicabili anche quando sono solo piccoli gradini. Per fortuna Mercurio a favore ti aiuta a mantenere lucidità e sangue freddo. Devi fare esattamente come Papa Leone quando ha chiamato la banca di Chicago per aggiornare i suoi dati ma al centralino non gli hanno creduto chiedendogli addirittura di presentarsi di persona. Ecco, tu oggi devi reagire così: senza perdere eleganza anche davanti alle situazioni più assurde. Un piccolo passo alla volta e arrivi ovunque.

Leone

La comunicazione magari oggi zoppica un po’, ma il coraggio di dire esattamente quello che pensi no, quello non manca proprio. Marte, Luna e Venere a favore ti regalano un’energia ribelle e combattiva che ricorda tantissimo le Pussy Riot e le Femen davanti al padiglione russo della Biennale di Venezia: provocatorie, rumorose e impossibili da ignorare. Tu oggi hai bisogno di liberarti di tutto quello che ti comprime e lo fai senza troppi filtri. La forma conta poco. Conta il messaggio. E sinceramente il tuo arriva fortissimo anche senza microfono.

Vergine

Tu conosci regolamenti, dettagli, cavilli e soprattutto tutte quelle sfumature che permettono di evitare errori giganteschi. Con Venere in quadratura stai sfruttando al massimo il controllo mentale di Mercurio a favore e sinceramente fai benissimo. Hai la stessa eleganza metodica dell’ex maggiordomo Josè Robles, quello che ha lavorato con star mondiali e presidenti francesi prima di aprire una scuola dedicata a questo mestiere raffinatissimo. Tu oggi hai proprio quell’atteggiamento lì: preciso, impeccabile e con un savoir-faire che potrebbe tranquillamente diventare un business di lusso. Perché diciamocelo, il tuo talento nel gestire situazioni complicate con aplomb ormai meriterebbe almeno un masterclass.

Bilancia

Oggi hai bisogno di compostezza, controllo e soprattutto di evitare qualsiasi eccesso che possa trasformarsi in caos ingestibile. Marte e la Luna in opposizione ti fanno sentire come una hostess nel pieno di un volo low cost alle sei del mattino con passeggeri già ubriachi prima del decollo. E infatti la pensi esattamente come il CEO di Ryanair che vuole limitare la vendita di alcolici negli aeroporti britannici dopo i troppi episodi ingestibili sugli aerei. Tu oggi desideri solo ordine, silenzio e persone che sappiano stare al mondo senza creare drammi inutili. Altro che spontaneità: vuoi regole precise e possibilmente pure rispettate.

Scorpione

Ti vedo già con quell’espressione tra il sospettoso e il filosofico mentre osservi le quattro gigantesche tazzine Illy galleggiare a Venezia senza capire se siano arte contemporanea o un sogno febbrile dopo troppo caffè. Mercurio in opposizione ti porta confusione mentale e bisogno di rallentare per comprendere davvero ciò che hai davanti. Oggi non devi essere il primo a parlare o quello che capisce tutto subito. Devi essere quello che osserva meglio. Quello che alla fine della giornata tira le somme e trova il significato nascosto che tutti gli altri si sono persi.

Sagittario

Oggi superi bon-ton, etichette e tradizioni con una naturalezza quasi scandalosa. Luna e Marte a favore ti regalano sicurezza, fascino e quella voglia irresistibile di fare le cose esattamente a modo tuo. Ti muovi proprio come Aryna Sabalenka quando è scesa in campo agli Internazionali di tennis con una borsa Gucci al posto della classica sacca sportiva: fuori protocollo, elegantemente irriverente e assolutamente memorabile. Tu oggi vuoi distinguerti e sinceramente ci riesci benissimo. Perché quando smetti di chiedere il permesso diventi immediatamente iconico.

Capricorno

Fisicamente oggi hai la stessa grazia del ministro ungherese Zsolt Hegedüs che balla goffamente sul palco durante l’inaugurazione del governo di Peter Magyar: pieno di buona volontà ma con una coordinazione che lascia un po’ a desiderare. Marte e Luna storti ti fanno perdere armonia e fluidità nei movimenti, mentre mentalmente Mercurio a favore continua a convincerti di avere tutto perfettamente sotto controllo. Il problema è che rischi di concentrarti così tanto sulla teoria da dimenticare l’effetto finale. Ecco perché oggi devi rallentare e recuperare aplomb.

Acquario

Ti muovi con una sicurezza e una fluidità che sembrano coreografate da un videoclip internazionale. Venere, Marte e Luna a favore ti regalano perfetta sintonia con il tuo corpo, i tuoi movimenti e perfino con il modo in cui occupi lo spazio. Potresti tranquillamente entrare nel corpo di ballo di Shakira dopo la presentazione della nuova hit ufficiale dei Mondiali “Dai Dai”. Oggi per te il movimento non è solo attività fisica: è linguaggio, espressione personale e perfino modo di pensare. Tu ragioni meglio quando ti muovi, quando sperimenti, quando lasci che sia il corpo a guidarti prima ancora della testa.

Pesci

Questo è proprio il momento di mettere in campo idee innovative, futuristiche e magari pure un po’ folli agli occhi degli altri. Mercurio a favore vi rende lucidissimi nel proporre progetti che sembrano arrivare direttamente dal futuro. Vi approcciate alle cose esattamente come l’Alto Adige che introdurrà il voto online nelle prossime elezioni: avanti anni luce rispetto a chi è ancora lì a stampare moduli e fare file infinite. Questa mente brillante e rapidissima, ma ricordatevi che non tutti riescono a seguirvi subito. Serve pazienza, spiegazioni semplici e soprattutto la capacità di non spazientirsi con chi ha bisogno di più tempo per capire.